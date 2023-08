Kanskje på tide sier noen, men lørdag ble altså det første offisielle Norgesmesterskapet i hinderløp OCR arrangert på Nannestad. Romerikes Råeste blir arrangert hvert år, denne gangen ble NM innlemmet i konkurransen. Resultatene fra årets NM er i tillegg gjeldene for uttak til neste års EM. Flere brukte også konkurransen som en siste formtest før VM som blir arrangert i Benk, Belgia i midten av september.

Norge har for vane å prestere veldig godt i internasjonale mesterskap. Det finnes flere medaljesjanser i mesterskapet i Belgia.

Tre gullmedaljer ble utlevert i herreklassen. Det ble underveis i løpet glemt å registrere feil som ble gjort på de ulike hinderne. Derfor ble det stor usikkerhet i forhold til hvem som faktisk var den riktige vinneren. Derfor ble alle premiert med med sine fortjente gullmedaljer.

Arrangementet ellers er velorganisert og hadde bra deltakelse i alle klasser. Været den siste perioden gjorde løpet enda tøffere og alt i alt var det de beste som viste seg som de sterkeste. Nivået var høyt og tilbakemeldingene fra deltakerne var veldig bra. Dette samlet sett gir et godt innblikk og klarhet i hvem som fortjener plass til internasjonale konkurranser.

3 gull i herreklassen

Aldri har det vel skjedd at det blir delt ut 3 gull i samme klasse i et NM-løp. Det tok litt tid før resultatene kom, og det ble helt rettferdig deling av førsteplassen. Jurien gjorde en grundig jobb og det ble klart at det var feil som ikke ble registert underveis i løpet. Derfor fikk Johan Ingemarsson, Jørgen Otto Tresselt og Espen Berget sine velfortjente NM-medaljer og riktig oppført i de offisielle resultatlistene.

Gull med 29 sekunder

Første gullet i hinderløp i Norge ble tildelt Anette Heimli Jokstad fra Velledalen IL. Nummer to ble Katrine Haaland Leveraas fra Gjesdal IL. Tidligere i år vant hun en bronsemedalje i EM, så nivået i Norge og lørdagens konkurranse var høyt. Bronsen gikk til Silje Torsvik fra Spirit Friidrettsklubb. Hun har vist solid framgang på både bane- og gateløp denne sesongen og trenes av Ingrid Kristiansen.

Topp arrangement

Til tross for glemselen av manglende registering av feil fikk arrangementet masse ros og skryt. Flere fortalte at de mente det var det beste som hadde blitt arrangert i Norge og hadde topp internasjonalt nivå både på deltakere og løypesammensetning.

VM-klare

Det blir sendt en stor og fyldig tropp til årets VM i midten av september. NM ble for mange en siste formsjekk i krevende forhold.

Herrene som skal til delta i VM er; Johan Ingmarsson, Kristoffer Adolfsen, Luke Cambridge, Brage Monstad, Espen Berget og Marius Larsen.

I ulike aldersklasser er følgende tatt ut; Kristoffer Berazo Gertz, Jørgen Otto Tresselt, Marcus Bråthen, Nicolai Foss, Markus Westgaard, Nicolai Jensen, Kjetil Berge, Petter Andresen og Willy Forsell.

I kvinneklassen er følgende klare for VM og flere har medaljeambisjoner etter gode resultater i EM; Katrine Haaland Leveraas, Gunhild Stølen, Signy Kolstø og Anette H. Jokstad.

Via aldersbestemte klasser deltar Nora Janzso og Kristin Olsen.

NM i hinderløp:

Løypelengde: 8 km.



Underlag: Terreng, stadion, grus.



Hinder: Ca 70 (over/under, styrke, krabbe, balanse, vegger, klatre, grepsrigger, etc).



Klasser: Junior, senior og internansjonal.



Puljer: Ca 10 i hver pulje. De raskeste utøverne løper først. De sorteres etter tid på 10 km og etter tidligere resultater - uavhengig av alder og nasjonalitet. Kvinner og menn blir delt.

Kilde: Norges Friidrettsforbund