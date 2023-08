YR.no sendte ut skremmeskudd i dagene før løpet. Det skulle blåse kraftig, og regnet var skulle øke utover dagen. Vinden kom akkurat som meldt, men heldigvis for aktivitetene i målområdet etter løpet, så kom aldri de meldte regndråpene.

Fakler lyste opp i tunnelene, og over Skredkollen måtte løperne passere noen flokker med geit før de kom nedover mot Trolljuvet Bru. I målområdet fikk alle tilskuerne god informasjon om løpsutviklingen og fakta om løperne av den gode speakeren, John Karsten Hustvedt.

Om ikke påmeldinga var så stor, så kom flere av de gode lokale løperne til start, så kvaiteten var høy.

Fjorårsvinner og løyperekordholder for damene, Kristine Dommersnes, ville ta løpet som en god treningstur. Oppover mot toppen, der «Bergprisen» ( 2,9 km) blir registrert lå Kristine i rygg på Nils Haktor Bua. Nedover mot Rafdal fikk Kristine fart på beina, og her måtte Nils Haktor til slutt se ryggen på Kristine forsvinne.

De siste kilometerne mot mål økte avstanden litt, og det ble for første gang en kvinneløper som stakk av med totalseieren. Tidene var omtrent 90 sekunder etter fjorårets resultater, men likevel gode tider i den motvinden som dukka opp i enkelte svinger og tunneler.

Fleira av løparane fekk faktiskt personlege rekordar i løpet.

Innsatsen til de unge som deltok i barneløpet var ikke mindre. De tok ut det de klarte i den 700 meter lange løypa i målområdet, og fikk sine velfortjente medaljer når de kom i mål, noe som var veldig populært.



At svært mange har benyttet traseen til å gå eller sykle har gjort at flere deltar i arrangementet. I år var det en del færre enn vanlig, men kanskje det meldte været gjorde litt utslag?



IF Klypetussen prøver på nytt til neste år, og arrangøren takker alle deltakerne og funksjonærer som var med.

Topp 3 herrer

MS 40 Nils Haktor Bua Spirit Friidrettsklubb 11.57 39.54 MV 40-44 45 Torodd Nilsen Sveio IL 13.38 43.50 MV 45-49 46 Åsmund Kringlebotten Avaldsnes 13.35 44.37

Topp 3 damer