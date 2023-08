MILÆ er en flat løype på 5km med kun 14 høydemeter for hver runde. Arrangøren har gjort en stor innsats i å legge til rette for raske tider og har laget en løype med få svinger som skal gi stor fart og spenning. Både 5 og 10 kilometer har start og mål i sentrum og mye av løypa går langs vakre Vefsna. Hver deltaker krysser elva to ganger før man vender snuten mot sentrum av Mosjøen igjen.

De som løper 10 kilometer løper 5 kilometer to ganger.

Under lørdagens arrangementet var det sol fra skyfri himmel, flere deltakere enn i fjor, så arrangøren var svært fornøyd.

Kvinnelig totalvinner på 5 kilometer

På 5 kilometeren hadde en nylig norgesmester tatt turen for å løpe raskt. Hanne Mjøen Maridal takket for gode forhold og en fin løype med å ta totalseieren på distansen med tida 16.13. Hun var med det hele 5 minutter og 12 sekunder foran den andre løperen i mål. Det var unggutten Sivert Djupvik som løper i klasse 14-15 år. Nummer tre totalt i løpet ble nok en unggutt. Mosjø-gutten Benjamin Tverå fikk den fine tiden 21.48.

Lasse Blom som nå løper for Sømne IL og har bostatt seg i området holder fortsatt koken. Han var raskeste løper på 10 kilometer på tida 33.28. Med det var han over minuttet foran nummer to, Tor Larsson fra Sverige med 34.47. Treer i mål ble Erik Nordstoga på 35.19.

I kvinneklassen ble det seier til Vibeke Jensen fra Strindheim IL på fine 36.30. Nummer to og tre gikk til de lokale løperne Hanne Solberg og Britt Ina Hals på henholdsvis 44.05 og 44.18.