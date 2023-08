Line Caliskaner løp inn til totalseier på fantastiske 13:53:57 i Berlin 100-meilen forrige helg i et løp med 336 fullførende på 100-miles! Dette er den klart raskeste tiden av en norsk kvinne på distansen, tidligere norsk bestenotering hadde Ingrid Lid fra et løp i England tidligere i år med 14:13:15.

Det var også stafett med 131 lag - og kun fire av dem fullførte raskere enn Line, så den jenta er i knallform fram mot Spartathlon og VM 24-timers.

For et par år siden begynte Line å vise seg fram skikkelig på de lange ultraløpene, og hun legger ned uhyre mange kilometer på trening hver uke. I fjor ble hun nummer 8 i kvinneklassen ilegendariske Spartathlon,men det var først på våren i år man virkelig så hennes potensiale da hun vant et 24-timersløp i Barcelona med 243,121 km - og dermed kvalifiserte seg for VM 24-timers som arrangeres i Taiwan i november. Fær den tidskal hun løpe Spartathlon på nytt, og vi tipper løpsmaskinen fra Romerike Utraløperklubb vil hevde seg i den absolutte toppen.



Topp 5 totalt i Berlin (490 deltakere / 336 fullførte)

1. CALISKANER Line (W50 1972) NOR Romerike Ultraløperklubb 13:53:57 2. SCHNEIDER Marc (M40 1980) GER- (Bern) 14:36:07 3. OHLER Michael (M50 1969) GER-RP TSV Kandel 14:54:57 4. KOZJEK Domen (M45 1975) SLO AK Ultramaraton 14:56:51 5. HIGGINS Alastair (M50 1973) GBR Dublin Bay Running Club 15:26:02



85 kvinner og 251 menn fullførte (i tillegg til 131 stafettlag).

Felt like a hero:

- Berlin Wall 100 miles - a perfekt race for a roadrunner. Never thought it was even a possibility for me to pass the finish line as the first runner..

Mauerweglauf thank you for making the moment magical. Felt like a hero, skrev Line på fb-sden sin etter løpet.

På arrangørens fb-side strømmet det på med gratulasjoner, og Line har svart:

- Thank you for all the greeting. Much appreciated. Thank you to all the volunteers. Without you it wouldn't be any race. You do such a great job helping out and giving us a smile so we can do what we love. Thank you for spending your spare time just for us. Thank you to the organizers of this great event. As a road runner, this was just perfect.

Arrangøren svarer Line:

Dear Line, it was an extraordinary experience for me to witness your success. Thank you for that and also for the nice conversation after you crossed the finish line and at the award ceremony. I would be very happy if you would visit us again, best wishes, the race director Harald Reiff.





Line intervjues etter målgang, mens det vinnende stafettlaget følger beundrende med. (Privat foto)

Line har nå oppsummert løpet på sin fb-side. Vi gjengir teksten nedenfor:



Berlin Wall 100 miles (161 k) - Tid: 13:53:57

Lørdag 12. august, kl 06:00 går startskuddet. Jeg blir liggende i front sammen med en gruppe menn. Litt intervall preget start da veien ikke var sperret av og vi måtte stoppe for alle røde lys. Å kysse veien på rødt kunne resultere i tidsstraff og i verste fall diskvalifikasjon, så der sto vi stadig og trippet for å fortsette. Jeg så at farten mellom kryssene var noe høyere enn planlagt, men hadde ingen problem å henge med. Etterhvert som lyskryssene ble færre strakte gruppen seg noe mer og jeg så noen løpere litt til og fra. Følte at jeg hadde en fin flyt i et tempo som passet meg. Etter ca 30k ligger jeg som nr 2. De fleste av mine mannlige konkurrenter hadde blitt straffet av sitt eget tempo ut fra start og jeg fikk betalt for lange og harde treningsøkter. Jeg tar igjen første mann i løpet og vi løper ganske likt frem til ca 50k hvor jeg tar ledelsen. Et eller annet sted mellom 50 og 75k har jeg blitt løpt forbi uten at jeg har merket det. Han hadde sykkel support, det var lov på dette løpet etter 56k, og kunne derfor løpe rett forbi alle drikkestasjoner, mens jeg måtte stoppe for å fylle på drikke. Frem til ca 105k løp vi mye sammen, men så måtte Marc slippe litt opp på farten og jeg tok ledelsen. Før start hadde jeg et ønske om å kunne klare en tid på under 15 timer. Når jeg innså at det faktisk kunne komme til å gå på under 14 timer, ga det meg ekstra energi til å holde frekvensen i beina.



Opplevelsen inn mot mål var ubeskrivelig. At jeg, som bare liker å løpe, skulle klare å ta totalseieren i et løp med 490 deltakere føltes helt surrealistisk og jeg ble nærmest hyllet som en heltinne inn mot mål.



Suksessfaktorer:

* Godt treningsgrunnlag

* Med hjelp fra coach Sondre Amdahl traff vi på oppkjøringen (og nedtrappingen) til konkurransen

* Jeg fikset næringen (fortsatt litt som kan justeres, men vil likevel si at jeg lyktes ganske bra)

* Raske sko, Xtep 160x Pro 3.0 ( #reklame

* Sterkt hode og sterk vilje!!

Siden 2011 har 2780 personer fullført Mauerweglauf 100 Meilen Berlin og kun 4 menn har noen gang løpt dette løpet raskere enn meg. DET ER JEG STOLT AV!

Nå legger jeg dette i erfaringsboksen og setter fokus mot Spartathlon 30. september.