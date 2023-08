Cristian Scaroni fra Astana ble nummer to, og amerikaneren Kevin Vermaerke fra Team DSM kom på tredjeplass i sammendraget.

Det ble en spennende avslutning på den fjerde etappen. Italieneren Walter Calzoni fra Q36.5 lå alene i front mot slutten, men ble tatt igjen av hovedfeltet like før mål. Dermed var det igjen duket for et spurtoppgjør der franskmannen Clement Champoussin fra Team Arkea Samsic var sterkest og krysset mållinjen på Nordkapp-platået foran Odd Christian Eiking fra det norske landslaget, med italieneren Michele Gazzoli fra Astana på tredjeplass.



Lagarbeid

I år er det 10 år siden første utgave av Arctic Race of Norway så dagens lys i 2013. Daglig leder Knut-Eirik Dybdal er stolt over lagarbeidet som har preget Arctic Race of Norway gjennom 10 år.

- Den tiende utgaven av Arctic Race of Norway viser at dette ikke bare er verdens vakreste, men også kan være et av verdens tøffeste sykkelritt. Både vær og prestasjoner gjenspeiler godt hva Arctic Race of Norway er, og hva som kreves for å gjennomføre et internasjonalt sykkelritt lengst nord i landet. Ingen ting av dette hadde vært mulig uten godt lagarbeid, sier Dybdal.



Resultater 4. etappe

1. Clement Champoussin, Team Arkea Samsic

2. Odd Christian Eiking, NOR +00

3. Michele Gazzoli +00



Resultater sammenlagt:

Midnattsoltrøya (ledertrøya):

Stephen Williams, Israel Premier Tech



Poengtrøya:

Clement Champoussin, Team Arkea Samsic



Påfugltrøya (klatretrøya):

Vincent van Hemelen, Team Flanderen Baloise



Beste unge rytter:

Kevin Vermaerke, Team DSM



Mest aktive rytter:

Walter Calzoni, Q36.5



Beste lag:

Israel Premier Tech