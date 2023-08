65 deltagere dro ut fra start, 25 i kort løype og 40 i lang løype. Etter fellesstarten ble det løpt 4 km før løperne svingte opp fjellsiden og gikk løs på 700 høydemetere som skulle forseres på kun et par kilometers distanse. På den lange løypa er dette den første av 3 harde stigninger.





Mari Melsom Kristensen og Helge Hott Johansen på Ljomsnuten (1268 moh.). Foto: Arrangøren.



Utover dagen opplevde løperne relativt utfordrende forhold, med både vind, tåke og regn. Med god merking av løypa og totalt seks matstasjoner, ble alle uansett godt ivaretatt. På matstasjonene fikk man fylt opp med både fast føde og drikke, samtidig som man ble underholdt med musikk. På de høyeste toppene på Valefjell og Ljomsnuten var det også funksjonærer som var klar for å gi drikke, veiledning og trygghet for løperne.





Resultater

I kort løype ble det seier til Rolf Einar Lunde og Elisabeth Bjørnarå Spockeli. I lang løype forserte Hans Petter Rolke den utfordrende løypa på 5.08.32. Ingrid Ukkelberg var suveren dame i lang løype på 5.52.16.

Arrangøren Valle Il som har 100 års jubileum i år er strålende fornøyd med arrangementet og er klar for nytt løp neste år. Samtidig retter de en takk til sponsorene Valle Sparebank, Valle Sport, Joker Valle som alltid stiller opp med støtte.



45 kilometer // Kvinner

Premiepall lang løype, damer. 1. plass Ingrid Ukkelberg, 2. plass Mari Melsom Kristensen, 3. plass Synne Åkre. (Foto: Arrangøren)



Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 25 Ingrid Ukkelberg Marnardal IL K Elite 5:52:16.0 0:00.0 2 16 Mari Melsom Kristensen Kristiansand Løpeklubb K40-44 7:58:44.0 2:06:28.0 3 11 Synne Åkre Valle K23-34 8:12:53.0 2:20:37.0 4 36 Lise Lunde Søgne IL K40-44 8:42:56.0 2:50:40.0 5 37 Birgit J. Løyland LOM K35-39 9:09:16.0 3:17:00.0 6 3 Lene Trydal Hansen Vågsbygd Runners K23-34 9:17:21.0 3:25:05.0

45 kilometer // Menn

Premiepall lang løype herrer. 1. plass Hans Petter Rolke, 2. plass Preben Aase, 3. plass Ståle Gjelsten. (Foto: Arrangøren)



Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 26 Hans Petter Rolke Rustad IL M Elite 5:08:32.0 0:00.0 2 40 Preben Aase Veidekke BIL / Dale Fjelløpere M23-34 5:17:17.0 8:45.0 3 12 Ståle Gjelsten Kristiansand Løpeklubb M Elite 5:25:23.0 16:51.0 4 38 Andreas Mjåland Mjåland Kiropraktikk og Trening AS M Elite 5:45:29.0 36:57.0 5 5 Lars Sodefjed Kristiansand Løpeklubb M40-44 5:48:24.0 39:52.0 6 20 Glenn Hove Søgne M35-39 5:57:14.0 48:42.0 7 14 Jan Olafsen Kristiansand Løpeklubb M45-49 6:03:00.0 54:28.0 8 10 Erlend Haukland Kristiansand Løpeklubb M40-44 6:15:51.0 1:07:19.0 9 31 Thomas Øderud Kristiansand Løpeklubb / Salomon Norge M40-44 6:35:15.0 1:26:43.0 10 1 Fred Andersen Stord IL M50-54 6:40:24.0 1:31:52.0 11 42 Are Aanesland Mhwirthbil M50-54 6:47:56.0 1:39:24.0 12 17 Jørn Aarsland Nærbø Løpelaug M35-39 7:02:30.0 1:53:58.0 13 18 Robert Stenersen Mcshane Vågsbygd Runners M45-49 7:10:55.0 2:02:23.0 14 15 Einar Grindheim Otra IL M18-19 7:12:38.0 2:04:06.0 15 6 Gunnar Gakkestad Otra IL M35-39 7:14:58.0 2:06:26.0 16 39 Hallvard Nessa Otra IL M23-34 7:14:59.0 2:06:27.0 17 2 Mark Hetherington Kristiansand Løpeklubb M35-39 7:29:35.0 2:21:03.0 18 23 Harald Ringdal Drammen M45-49 7:30:35.0 2:22:03.0 19 29 Johnny Steig Valle IL M23-34 7:32:38.0 2:24:06.0 20 35 Hermann Marx Jahnsen Kongsberg M23-34 7:50:35.0 2:42:03.0 21 7 Bjørgulv Bjørnarå Bykle M40-44 7:52:58.0 2:44:26.0 22 32 Helge Hott Johansen Kick Tromøy Løpeklubb M50-54 7:59:18.0 2:50:46.0 23 33 Karl Skrettingland Nærbø Løpelaug M35-39 8:09:05.0 3:00:33.0 23 24 Sindre Tjørhom Kristiansand S M23-34 8:09:05.0 3:00:33.0 23 34 Terje Vik Nærbø Løpelaug M23-34 8:09:05.0 3:00:33.0 26 9 Joar Solås Varhaug M35-39 8:09:21.0 3:00:49.0 27 21 Sigbjørn Daasvatn Otra IL M55-59 8:09:29.0 3:00:57.0 28 13 Kei Blut Kinny Stavanger M23-34 8:28:19.0 3:19:47.0 29 19 Kurt Auestad Nærbø Løpelaug M35-39 8:29:27.0 3:20:55.0 30 30 Sven Brede Ruderaas Stavanger M23-34 8:39:00.0 3:30:28.0 31 4 Lars Vædeled Roed Runroed M45-49 9:50:39.0 4:42:07.0

12 kilometer // Kvinner

Premiepall kort løype, damer. (Foto: Arrangøren). 1. plass Elisabeth Bjørnarå Spockeli, 2. plass Barbara BoekHoudt, 3. plass Anna Hauan. (Foto: Arrangøren)



Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 125 Titti Trydal Vågsbygd Runners Trim completed 117 Marianne Steig Kristiansand S Trim completed 103 Liv Rike Sauda Trim completed 102 Trine Holmer-Hoven Kristiansand Løpeklubb Trim completed 104 Lotta Åmlidrinden Valle il K11 4:19:01.0 111 Gro Åmlid Valle IL Trim completed 107 Ingunn Trydal Valle IL Trim completed 1 123 Elisabeth Bjørnarå Spockeli Bykle K23-34 1:58:02.0 0:00.0 2 116 Barbara Boekhoudt Valle K35-39 2:10:09.0 12:07.0 3 101 Anna Hauan Otra IL K18-19 2:18:41.0 20:39.0 4 106 Jorunn Vestøl Olsen Kristiansand Triathlon K50-54 2:26:32.0 28:30.0 5 119 Lina Grindheim Otra IL K17 2:35:03.0 37:01.0 6 108 Marit Grindheim Otra il K45-49 2:37:40.0 39:38.0 7 112 Kristina Isabel Nordaune Evje K23-34 2:40:34.0 42:32.0 7 120 Laura Kapper Hornnes K23-34 2:40:34.0 42:32.0

12 kilometer // Menn

Premiepall kort løype, herrer. 1. plass Rolf Einar Lunde, 2. plass Jon Atle Helle, 3. plass Eivind Andre Moe. (Foto: Arrangøren)



Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 126 Jon Atle Helle Valle IL Trim completed 105 Linus Åmlidrinden Valle IL M11 4:19:03.0 118 Knut Hasla Myrum Valle IL Trim completed 1 121 Rolf Einar Lunde Kristiansand Løpeklubb / Rolf Einar Lunde M55-59 1:42:06.0 0:00.0 2 114 Eivind Andre Moe Bykle IL M55-59 1:52:49.0 10:43.0 3 122 Casper Quist Valle M35-39 1:58:03.0 15:57.0 4 109 Kristian Osvold Bergsdalen IL M23-34 2:08:33.0 26:27.0 5 110 Erik Gitmark Kristiansand Triathlon Klubb M35-39 2:32:10.0 50:04.0 6 124 Bernt Ivar Olsen Kristiansand S M60-64 3:00:52.0 1:18:46.0 7 113 Tarald Myrum Valle IL M70-74 4:25:28.0 2:43:22.0





Mer informasjon

Valle Skyrace på Facebook

Kondis´ forhåndsomtale