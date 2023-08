Det har over flere år vært drastisk reduksjon av antall deltakere i norske sykkelritt. Grenserittet var nær ved å bli nedlagt etter fjorårets ditt, men iherdig dugnadsinnsats gjorde at det ble ritt i år også. Og arrangøren av Grenserittet klarte atpåtil sitt mål om 1000 påmeldte.

Totalt var det 927 fullførende deltakere på tid, hvorav 741 (62 kvinner og 679 menn) på den 80 km lange hoveddistansen der deltakerne startet i Strømstad, syklet over landegrensa og videre til målgang på Fredriksten festning i Halden.

I herreklassen ble det spurtoppgjør som Kristian Klevgård, Kjekkas IF vant på 2:38:00 foran klubbkamerat Henrik Teslo Fjellheim som fikk samme tid. Ole Bjørn Smisethjell, Molde CK kom på 3. plass med 2:38:01.

På sin facebook-side skriver Kristian Klevgård bl.a. følgende om seiersløpet:

– En herlig tøff dag med eliten i de svenske skoger. Et ritt som ble preget av mye støt/stopp, herlige stier og noen solide knekkere! Dessverre var det litt for mange som var obs på hjulet mitt idag, så jeg må takke tetgruppen for en skikkelig crisscross økt med varierende moment. Så dermed ble det en herlig spurt opp til mål, der jeg kunne strekke hendene i været for seieren (noen sekunder). Krysser fingrene for Birken om en uke.

Helga før Grenserittet vant Klevgård den 96 km lange Cykelvasan.

I kvinneklassen var det Cathrine Årstad Olsen, Bingsfoss SK som ble totalvinner med 3:12:38. Hun vant dermed også kvinneklassen 50-54 år. På 2. plass totalt kom Heidi Indergård, Molde CK (K20-24) på 3:12:48, mens Kristin Ankile, Eiker CK kom på 3. plass totalt på 3:20:04. Hun vant for øvrig også kvinneklasse 55-59 år.

Grenserittet har blitt arrangert hvert år siden prøveåret i 1998. Også i «korona-årene» 2020 og 2021 ble rittet gjennomført i en «light-versjon» tilpasset de gjeldende smittevernsreglene med forkortet løype og sterk begrensning i antall deltakere. Kryssing av landegrenser kunne heller ikke gjøres, så start og mål var lagt til Ertemarka utenfor Halden sentrum.

Bilder nednefor resultatlistene

Komplette resultatlister

20 beste menn totalt på 80 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Kristian Klevgård Kjekkas IF / X-Speed United Continental Team M30-34 02:38:00 2 Henrik Teslo Fjellheim Kjekkas IF / EF Education-Nippo Development M20-24 02:38:00 3 Ole Bjørn Smisethjell Molde CK M20-24 02:38:01 4 Jonas AMUNDSEN Nes SK M30-34 02:38:01 5 Martin Røste Omdahl Raufoss & Gjøvik SK / Team Hunton Hard Rocx M25-29 02:38:04 6 Eirik Bakke Nes Sp.Kl. Sykkel / Team Osea M25-29 02:38:13 7 Steffan Hartz Repshus CK Elverum M55-59 02:40:24 8 Fredrik Nordlien Nes Sp.Kl. Sykkel / Team Osea M30-34 02:40:27 9 Bjørn Ivar Ekberg Stovnerkameratene M50-54 02:43:15 10 Odd Erlend Hansen Berg Raufoss & Gjøvik SK / Team Hunton Hard Rocx M30-34 02:43:16 11 Bersvenn Støen CK Elverum M40-44 02:43:16 12 Remi Knudsen Meløy Ski- og Sykkelklubb M45-49 02:43:19 13 Martin Gustavsen Fredrikstad SK / Fredrikstad Dawn Patrol M40-44 02:43:19 14 Magnus Cederholm Oslo Sykleklubb / Trek TWA Racing Team M40-44 02:43:20 15 Anders Karlsen Nes Sp.Kl. Sykkel / Team Osea M25-29 02:43:24 16 Ole Christian Mork Kjekkas IF M35-39 02:44:30 17 Tor Erik Høistad Halden CK M35-39 02:45:41 18 Bent-Inge Bakke Søgne M45-49 02:45:46 19 Kristoffer Liset Solcellespesialisten BIL / Solcellespesialisten AS M25-29 02:46:03 20 Jonas Syversen Kloppa Off Road Klubb M17-19 02:46:12

20 beste kvinner totalt på 80 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Cathrine Årstad Olsen Bingsfoss SK K50-54 03:12:38 2 Heidi Indergård Molde CK K20-24 03:12:47 3 Kristin Ankile Eiker CK K55-59 03:20:04 4 Tone-Mette Tømte Eidsvoll SK K20-24 03:20:44 5 Nina Ultveit Haugen Sarpsborg SK K50-54 03:22:55 6 Therese Kristiansen Moss CK K45-49 03:23:10 7 Tina KNUTSMOEN Nesodden SK K25-29 03:26:50 8 Trine Gustavsen Tromsø CK K50-54 03:34:11 9 Gunvor Syversen Skjerven Nes Sp.Kl. Sykkel K55-59 03:37:06 10 Silje Grødahl Andresen Halden CK / Halden CK Elite K17-19 03:38:18 11 Brynhild Børtnes IF Sturla / Brynhild Børtnes K55-59 03:44:54 12 Trude Helland Aalerud IF Frøy / Tollernes Idrettslag K55-59 03:51:10 13 Marthe Moengen Fjellhamar K25-29 03:52:17 14 Heidi Ringen Eidsvoll SK K50-54 03:54:42 15 Heidi Kulsrud Elton Gruvelia SK K50-54 03:54:45 16 Anne Elisabeth Aam Halden K30-34 04:01:48 17 Tone Anita Brennhovd Skiptvet IL Sykkel K55-59 04:02:02 18 Ada Koch Arendal CC K55-59 04:02:06 19 Tonje Torsnes Sunnvoll Vestby Sykkelklubb K55-59 04:02:34 20 Bente Rossing Vestby Sykkelklubb K55-59 04:02:35

Cathrine Årstad Olsen (til venstre) ble totalvinner av Grenserittet og vant samtidig aldersklasse 50-54 år. Her sammen med Trine Gustavsen som kom på 3. plass i aldersklassen.

Heidi Indergård kom på 2. plass totalt av kvinnene i Grenserittet og vant også klasse 20-24 år.

Kristin Anklie (midten) ble nr. 3 totalt av kvinnene og vant samtidig klasse 55-59 år. Her sammen med Gunvor Syversen Skjerven (til venstre) og Brynhild Børtnes (til høyre) som kom på de to neste plassene i aldersklassen.

Kristian Klevgård (midten) vant herreklassen totalt i Grenserittet. Her på pallen for aldersklasse 30-34 sammen med Jonas Amundsen (til venstre) og Fredrik Nordlien (til høyre) som kom på hhv. 2. og 3. plass.

Henrik Teslo Fjellheim (midten) kom på 2. plass totalt i Grenserittet og ble vinner av 20-24-årsklassen. Her sammen med Ole Bjørn Smisethjell (til venstre) og Jørgen Anmarkrud (til høyre) som kom på 2. og 3. plass i aldersklassen.

Ole Christian Gjerlaugsen er en av tre som har fullført alle de 25 utgavene av Grenserittet. De andre to er Marius Bekkevold og Thorleif Kristiansen.

Mer informasjon om Grenserittet finner du på Grenserittet.com

Se også arrangementets Facebook-side.

Se samleside for alle tidligere års kondis.no-reportasjer fra Grenserittet

Grenserittets historikk og deltakerutvikling

Etter et prøveår i 1998 ble Grenserittet offisielt arrangert første gang i 1999. Årets ritt blir dermed det 25. offisielle Grenserittet.

Grenserittet 1999 - 2023

Fullførende deltakere på 80 km:

2023: 741

2022: 839

2021: 279 i Grenserittet Light

2020: 151 i Grenserittet Light

2019: 2079

2018: 2301

2017: 2447

2016: 3357

2015: 4606

2014: 6284

2013: 6621

2012: 6510

2011: 6312

2010: 6429

2009: 5370

2008: 4941

2007: 3448

2006: 2667

2005: 2194



Påmeldte deltakere:

2004: 2100

2003: 1650

2002: 1350

2001: 1150

2000: 950

1999: 650

....

1998: 130 (prøveritt)