Maraton

Silje Mork fra Hirmasti IL var den aller raskeste løperen gjennom maratonløypa i Tana lørdag 19. august. Hun vant på 3.23,38 og var klart best av damene. Hun tok også seieren totalt. Mork har også tidligere (2022) vunnet Barfrostmila i Tana.



Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 709 Silje Mork Hirmasti IL Kvinner 23-34 år 3:23:38 0:00 2 715 Tuija Timonen Sirma IL Kvinner 23-34 år 3:56:26 32:48 3 710 Turith Dalmeyer Nilsen Sandnes IL / Team Dalmeyer Kvinner 35-39 år 4:12:10 48:32 4 705 Isabel Aarnes Romerike Ultraløperklubb Kvinner 35-39 år 4:26:42 1:03:04 5 713 Ingrid Øygard Thomassen Kirkenes Kvinner 35-39 år 4:27:53 1:04:15 6 701 Lise Lithun Gjesdal IL Kvinner 60-69 år 7:04:37 3:40:59 712 Heidi Anita Eriksen Sirma IL Kvinner 50-59 år DNS



Jan-Helge Balto fra arrangørklubben Sirma IL var løpets eldste deltaker. Dermed var det også ganske imponerende å se ham løpe i mål til klar seier i kerreklassen, og andreplass totalt (bak Silje Mork). Den spreke 70-åringen har mange gode løp bak seg de siste årene. Under Sami maraton i år løp han i mål på 3.27,47.





Jan-Helge Balto (704) var eldst og raskest i herreklassen. Her foran Agnar Øystein Varsi som ble nummer tre. (Foto: Therese N. Andersen)



Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 704 Jan-Helge Balto Sirma IL Menn 70-74 år 3:27:47 0:00 2 707 Thilo Krauth Pasvik Folkehøgskole Menn U 23 (20-22 år) 3:38:44 10:57 3 708 Agnar Øystein Varsi Sirma IL Menn 50-59 år 3:59:11 31:24 4 716 Filip Dalmeyer Nilsen Team Dalmeyer Menn 35-39 år 4:19:34 51:47 5 714 Øystein Mathisen Kirkenes Menn 40-49 år 4:28:35 1:00:48 6 711 Hans Ravna-Pieski Sirma IL Menn U 23 (20-22 år) 5:27:47 2:00:00 7 703 Vidar Blåfjelldal Reinsjødals Skli og Null Skalle Menn 60-69 år 5:54:55 2:27:08 8 706 Sigurd Lima Gjesdal IL Menn 60-69 år 7:04:37 3:36:50 702 Per Torleiv Ravna Sirma IL Menn 50-59 år DNF

Halvmaraton

På den halve distansen var det storfavoritt Piera Tobiassen fra Sirma IL som tok seieren med solide 1.09,12. Andreplassen gikk til Dan Johnsen fra Kongsberg på 1.17,20, mens Svein Roger Kaspersen fra Northern Runners ble nummer tre med 1.17,37.



Piera Tobiassen fra arrangørklubben Sirma IL vant oppskriftsmessig på halvmaraton. (Foto: Therese N. Andersen)



Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 763 Piera Tobiassen Sirma IL Menn 23-34 år 1:09:12 0:00 2 802 Dan Johnsen Kongsberg Menn 35-39 år 1:17:20 8:08 3 796 Svein Roger Kaspersen Northern Runners Menn 40-49 år 1:17:37 8:25 4 769 Ole Viktor Ravna Sirma IL Menn 23-34 år 1:18:52 9:40 5 791 Martin Pleym Hirmasti IL Menn 23-34 år 1:18:55 9:43 6 766 Espen Mikkelsen Hirmasti il Menn 35-39 år 1:19:38 10:26 7 774 Greger Lyngedal Wian Hirmasti IL Menn 23-34 år 1:19:42 10:30 8 800 Ole Georg Pettersen Sirma IL Menn 40-49 år 1:22:39 13:27 9 760 Gisle Eriksen Hirmasti IL Menn 40-49 år 1:26:52 17:40 10 772 Sigurd Gundersen Vadsø Skiklubb Menn 23-34 år 1:29:08 19:56 11 779 Tor Georg Næss Il Nordlys Menn 50-59 år 1:29:42 20:30 12 820 Sondre Stenbakken Hattfjelldal IL Menn 23-34 år 1:31:32 22:20 13 773 Roger Harila Hirmasti IL Menn 40-49 år 1:32:36 23:24 14 776 Niillas Henry Nystad Nordlys, IL Menn 35-39 år 1:35:19 26:07 15 787 Kristoffer Pettersen Bjørnevatn il Menn 23-34 år 1:39:45 30:33 16 795 Trygve Labahå Neiden Menn 60-69 år 1:40:17 31:05 17 770 Joakim Pettersen #Langvasseidlam Menn 40-49 år 1:45:35 36:23 18 778 Trond Ingar Pedersen Honningsvåg Menn 50-59 år 1:47:00 37:48 19 764 Thorstein William Bjørnstad #Langvasseidlam Menn 40-49 år 1:47:02 37:50 20 788 Per Magnus Barlaug Oslo Menn 35-39 år 1:49:07 39:55 21 762 Bjarne Mjelde Sirma IL Menn 60-69 år 1:50:55 41:43 22 785 Stig Malin Sirma IL Menn 60-69 år 1:53:40 44:28 23 758 Mika Saxell Tana Menn 50-59 år 1:54:52 45:40 24 792 Niila Laiti Sirma IL Menn 50-59 år 1:56:10 46:58 25 781 Jarle Nilsen Båtsfjord Sportsklubb / Team Gotvassli Menn 50-59 år 1:59:39 50:27 26 765 Andreas Saga Romsdal Bjørnevatn Menn 35-39 år 1:59:44 50:32 27 761 Tor Asle Varsi Sirma IL Menn 60-69 år 2:10:02 1:00:50 28 768 Jonas Lissner Kirkenes Menn 23-34 år 2:18:46 1:09:34 767 Henrik Rode Evensen Oslo Menn 23-34 år DNS





Halvmaratonløpere på vei over Tana bru. (Foto: Therese N. Andersen)



I kvinneklassen vant Mari Brøndbo Dahl fra SK Vidar på 1.24,52. Kaisa Hjelløkken fra Sirma IL ble nummer to med 1.26,35 og Rebecca Sørum fra Hirmasti IL ble nummer tre med 1.29,22.



Brøndbo Dahl løp til pers med over 6 minutter, og skriver følgende på Strava:

- Kaisa Hjelløkken dro ut i ei vill fart fra start, hang såvidt på. Fikk smellen i sistebakken med motvind og hold, men jommen ble det pers med over 6 min fra CPH i fjor. Og det på månedens verste dag dagsformmessig sett - lover godt! Må være noe i Tanalufta.



Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 793 Mari Brøndbo Dahl Sportsklubben Vidar Kvinner 23-34 år 1:24:52 0:00 2 794 Kaisa Hjelløkken Sirma IL Kvinner 23-34 år 1:26:35 1:43 3 783 Rebecca Sørum Hirmasti IL Kvinner 23-34 år 1:29:22 4:30 4 756 Risten Somby Sirma IL Kvinner 40-49 år 1:36:38 11:46 5 780 Tove Gotvassli Båtsfjord Sportsklubb / Team Gotvassli Kvinner 50-59 år 1:41:35 16:43 6 771 June Rognmo Kirkenes og Omegn Skiklubb Kvinner 50-59 år 1:43:10 18:18 7 790 Astrid Fadnes Kirkenes Kulturkanon Kvinner 23-34 år 1:46:47 21:55 8 798 Arja Slåtten Kirkenes Kvinner 23-34 år 1:47:49 22:57 9 759 Evgenia Myreng Båtsfjord Sportsklubb Kvinner 40-49 år 1:50:20 25:28 10 782 Nadeza Petrovna Smelror Sirma IL Kvinner 50-59 år 1:52:07 27:15 11 754 Synnøve Solbakk Sirma IL Kvinner 50-59 år 1:53:44 28:52 12 757 Tuva Raanes Bogsnes Oslo Kvinner 40-49 år 1:54:40 29:48 13 777 Marita Malin Bjørnevatn Kvinner 35-39 år 1:57:38 32:46 14 752 Gunlaug Egeland Polarstjernen IL Kvinner 40-49 år 1:59:44 34:52 15 786 Judith Fjeldberg Bjørnevatn Kvinner 50-59 år 2:02:56 38:04 16 797 Rikke Landmark Vadsø Kvinner 23-34 år 2:06:11 41:19 16 799 Miriam Westlie Vadsø Kvinner 23-34 år 2:06:11 41:19 18 801 Cathrine Svendsen Båtsfjord Kvinner U 23 (20-22 år) 2:13:41 48:49 753 Kristin Helgeland Hauge Sirma IL Kvinner 50-59 år DNS 789 Inga Marie Nymo Riseth Kautokeino Kvinner 23-34 år DNS

10 kilometer

På VårEnergi MILA var det Lauritz Harila fra Vadsø Skiklubb som tok seieren med 36.53. Hågen Øvergaard fra Hesseng ble nummer to med 37.54, mens Martin Harila fra Polarstjernen IL ble nummer tre med 38.13.



Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 886 Lauritz Harila Vadsø Skiklubb Menn 35-39 år 36:53 0:00 2 870 Hågen Øvergaard Hesseng Menn 13-15 år 37:54 1:01 3 856 Martin Harila Polarstjernen IL Menn 35-39 år 38:13 1:20 4 881 Joakim Kollstrøm Hirmasti IL Menn 23-34 år 39:07 2:14 5 850 Thomas Sigurd Bertheussen Nordkapp Løpeklubb Menn 23-34 år 39:20 2:27 6 840 Tadas Janulis Båtsfjord Menn 40-49 år 40:58 4:05 7 837 Bjørn Roar Pedersen Berlevåg Menn 23-34 år 41:04 4:11 8 877 Sander Hatleli Aasen Hirmasti IL Menn 23-34 år 42:28 5:35 9 882 Juhan Niillas Wigelius Sirma IL Menn 40-49 år 42:52 5:59 10 861 Janos Trosten Sámi Searat Menn 60-69 år 43:50 6:57 11 884 Runar Iversen Hirmasti IL Menn 35-39 år 44:17 7:24 12 834 Ingvar Dervola Johansen Sirma IL Menn 13-15 år 44:36 7:43 13 854 Jonas Kåven Nordkapp Løpeklubb Menn 35-39 år 45:07 8:14 14 864 Jarmo Finnestrand Berlevåg Menn 50-59 år 45:23 8:30 14 883 Andreas Tveit Biti Menn 35-39 år 45:23 8:30 16 879 Helge Tveit Biti Sirma IL Menn 23-34 år 46:05 9:12 17 831 Johnny Larsen Sirma IL Menn 50-59 år 46:07 9:14 18 887 Mariutsz Kacper Nowak Sirma IL Menn 35-39 år 46:51 9:58 19 880 Jonas Rushfeldt Sjøtun Hirmasti IL Elite Menn 23-34 år 47:06 10:13 20 852 Osvald Walle Sirma IL Menn 60-69 år 47:35 10:42 21 835 Storm Raanes Bogsnes Oslo Menn 13-15 år 47:38 10:45 22 855 Mats Berg Aslaksen Trondheim Menn 35-39 år 49:38 12:45 23 871 Sivert Hulaas Lynum Vadsø Menn 23-34 år 49:47 12:54 24 859 Daniel Strand Båtsfjord Menn 35-39 år 50:04 13:11 25 845 Isak Johnsen Båtsfjord Sportsklubb Menn 13-15 år 51:05 14:12 26 867 Marc Graners Pujas Menn 23-34 år 51:18 14:25 27 876 Preben Svendsen Båtsfjord Menn 23-34 år 52:35 15:42 28 860 Eilif Aslaksen Tana Menn 60-69 år 53:07 16:14 29 878 Michel Mieczniowski Menn 23-34 år 53:18 16:25 30 866 Johnny Andre Carstensen Tana Menn 23-34 år 54:26 17:33 31 868 Winther Nils Kristian Boysen Menn 23-34 år 54:59 18:06 32 874 Sondre Pettersen Team Gotvassli Menn 23-34 år 56:34 19:41 33 869 Øystein Albrigtsen Team Boftsamoen Menn 40-49 år 1:04:42 27:49 34 873 Sigve Wilhelmsen Kirkenes Menn 23-34 år 1:04:59 28:06 35 872 Ivar Winther Varangerbotn Menn 50-59 år 1:08:10 31:17 36 885 Leif Varsi Sirma IL Menn 70-74 år 1:10:34 33:41 37 846 Per Anders Store Team Agálaccat Menn 35-39 år 1:28:33 51:40 833 Rudi Larsen Silfar UIL Menn 60-69 år DNS 863 Even Sebastian Skallerud Kautokeino Menn 23-34 år DNS



Signe Trosten fra Sirma IL vant kvinneklassen med 49.55. Mathilde Gotvassli fra Team Gotvassli ble nummer to med 53.29, og Marit Anti fra Sirma IL tok tredjeplassen med 56.09.



Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 842 Signe Trosten Sirma IL Kvinner 50-59 år 49:55 0:00 2 875 Mathilde Gotvassli Team Gotvassli Kvinner 23-34 år 53:59 4:04 3 832 Marit Anti Sirma IL Kvinner 40-49 år 56:09 6:14 4 843 Målfrid Kitti Sirma IL Kvinner 60-69 år 57:21 7:26 5 857 Heidi Gaski Tana Kvinner 50-59 år 57:22 7:27 6 844 Hege Undem Store Team Agálaccat Kvinner 50-59 år 1:00:00 10:05 7 862 Olha Maistrenko Coop Extra Båtsfjord Kvinner 40-49 år 1:02:15 12:20 8 841 Malin Hansen Båtsfjord Kvinner 50-59 år 1:03:00 13:05 9 838 Elin Larsen Båtsfjord Kvinner 40-49 år 1:03:34 13:39 10 858 Stine Jelti Tana Kvinner 40-49 år 1:05:20 15:25 11 847 Soohee B Muosat Sirma IL Kvinner 50-59 år 1:07:21 17:26 12 849 Anne Lisbeth Helander Sirma IL Kvinner 60-69 år 1:10:21 20:26 13 851 Jaana Walle Sirma IL Kvinner 50-59 år 1:12:40 22:45 14 839 Linn Myhre Tana Kvinner 35-39 år 1:12:59 23:04 848 Marion Aslaksen Ravna Sirma IL Kvinner 23-34 år DNS 836 Camilla Bech Nordkyn, IL Kvinner 40-49 år DNS 853 Hilde Bertheussen Nordkapp Løpeklubb Kvinner 23-34 år DNS 865 Eli Hansen Varanger Sportsklubb Kvinner 60-69 år DNS 784 Mathilde Theisen Sirma IL / Saysky Kvinner 23-34 år DNS





Foto: Therese N. Andersen



Foto: Therese N. Andersen





