I helgen gikk Jotunheimen Trail Run av stabelen for første gang i historien. På forhånd sjekket løperne yr jevnlig og det så lenge ut til å bli en solrik lørdag, men ettersom helgen nærmet seg snudde prognosene og det var tett tåke og regn som møtte deltagerne ved start utenfor Bygdin Høyfjellshotell.

Ultraløperne var først ut kl 7, etterfulgt av 10 km løypen til Bitihorn, maraton og halvmaraton kl 9. Været forble grått gjennom hele dagen, med små glimt av opphold og sol på ettermiddagen. Dette i tillegg til mye nedbør dagene før gjorde at løypene var, mildt sagt, gjennomvåte og gjørmete, uten at dette la en demper på stemningen i målområdet eller underveis.

Arrangøren selv uttaler:

– Vi er veldig happy med arrangementet til tross for ruskete vær og meget krevende forhold. Rundt 350 fornøyde deltagere fullførte første utgave av Jotunheimen Trail Run, noe som er utrolig imponerende. Vi måtte hente ut noen deltakere fra fjellet, men ingen store skader, og alle trygt i mål. Det kaller vi en suksess. Vi ser nå frem mot Jotunheimen Trail Run 2024.

Arrangørene tok godt vare på deltagerne både før og etter, det var varm suppe, frukt, kake og mye mer tilgjengelig hele dagen. Godt og varmt inne på hotellet og smilende arrangører overalt. Røde Kors var til stede i løypen og merkingen med røde flagg var god, noe som må ha vært en krevende jobb i seg selv. Flere savnet merking av antall kilometer underveis, og gpx-filen stemte ikke på noen av distansene, men slikt må en kanskje regne med for et helt nytt løp som dette.

(Bildet: Jørgen Søvik. Foto: Haakon Lundkvist)

Jørgen Søvik fra Haugesund deltok på ultradistansen, bor i Bergen og tenkte det var en fordel med regn da de fleste av hans turer foregår i nettopp slikt vær. Han så for seg «ultraløp i løpbart terreng» da det var det arrangør reklamerte med i forkant. På strava skriver Jørgen Søvik:

– Ørliten løpetur i sørpe til knærna. Veldig teknisk i forhold til jeg og alle hadde trodd, var hardt ja.

Videre forteller han at det var til tider vanskelig å navigere da GPX-fil og sti ikke stemte overens slik at det ble en del omveier og feilløping. Dette har flere av ultrafolkene kommentert.

Men som Jørgen sier:

– Om man melder seg på ultraløp liker man jo utfordringer, og det ble det i massevis. Følelsen av å komme over målstreken på dette løpet var utrolig god, og jeg sitter nå med en GOD følelse etter et tøft og utfordrende løp!

Simen Østensen vant den lengste distansen.

Vinneren på den lengste distansen ble tidligere landslagsutøver i langrenn Simen Østensen fra Frogner Runners med tiden 7:55:35. Han så ikke særlig sliten ut etter målgang, men uttalte at han aldri har vært med på noe lignende. Andreplassen gikk til Jo Ringheim fra Fredensborg med tiden 8:35:26.

(Bildet: Simen Østensen. Foto: Haakon Lundkvist)

Det var Jo som overtalte Simen 3 uker før løpet til å delta, bare det i seg selv er imponerende. Simen tok utfordringen og så det som en fin utfordring. Guttene løp sammen til Eidsbugarden og tok der en vaffel og cola hos Solbjørg på Fondsbu. Etter dette løp Simen i fra Jo i bakkene og beskriver siste del som mer utfordrende. Han var god og mør mot slutten, men likte følelsen av å utfordre seg selv både fysisk og psykisk og være ordentlig sliten.

Siste pallplass tok vossingen Øystein Røen, tid 8:49:26. Øystein har en lang cv i løpsverdenen og beskriver helgens slik:

– Løypa og forholda var veldig krevjande og totalt sett noko av da verste eg har løpt i. Mykje gjørma, lite sikt, mykje regn og vind. Småkupert og fint inn til Fondsbu med ein god stigning opp til Langedalstjernet. Løypa tilbake til Fondsbu var dryg, konstant opp og ned. Og når ein trudde ein var ferdig med ein stigning, var da 2 - 3 bratte småkneika oppå stigninga igjen. Kombinert med ein del motvind og regn vart da ganske tøft til tider.

– Flott arrangement med stort potensiale, bra at dei tilbyr distansa for einkvar smak. Synd at vêret ikkje spelte på lag denna helga, då hadde da vorte eit heilt fantastisk løp, forteller Øystein Røen.



Premiepallen menn 70 km: Jo Ringheim, Simen Østensen og Øystein Røen. (Foto: J. Wiken)

15 beste menn, 70 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 68 Simen Østensen Frogner Runners M35-39 7:55:35 2 54 Jo Ringheim Fredensborg M23-34 8:35:26 3 77 Øystein Røen Voss IL M23-34 8:49:26 4 23 Brian Wynne F...k cancer M35-39 9:27:04 5 53 Fredrik Bjelland Platou Sport M23-34 9:34:29 6 34 Cornelis Erstad Leikanger M35-39 9:38:27 7 65 Glenn Hornset Tylldal IL M35-39 9:48:30 8 5 Jens Ole Sætha Søre Ål Funrun M35-39 9:56:53 9 74 Egidijus Kuliesius Follebu M35-39 10:04:20 10 15 Håvard Helgesen Mandag IK M23-34 10:17:23 10 32 Simen Smidesang LIF - Fåberg M23-34 10:17:23 12 73 Eimantas Daujotas Moelv M23-34 10:37:57 13 17 Tom-Erik Sund BFG Bergen Løpeklubb M35-39 10:43:22 14 38 Eivind Berstad Bellona M35-39 10:50:29 15 47 Morten Kåre Øen Eriksen Høyanger M35-39 10:54:36

På damesiden var det kun 11 deltagere, der seieren gikk til Anne-Sofie Pollestad fra BFB Ultra.

Resultatliste kvinner, 70 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 49 Anne-Sofie Pollestad Torpa IL K35-39 10:55:23 2 16 Kristin Brandtsegg Lome Sidespor Løpeklubb K23-34 10:57:02 3 41 Stina Meinicke IL Jutul K23-34 11:38:23 4 40 Tori Husum Mat/Loptevesen K35-39 12:42:25 5 37 Marie Nordhov Gundersen Gjerpen IF K35-39 13:15:27 6 69 Johanne Nordheim Tveter Team Tveter K23-34 14:09:32 7 52 Monika Sperl LK Gränslöst K50-54 14:32:35 8 64 Lillian Lauvsland Jahnsson Sparebanken Sør K55-59 14:49:12 9 13 Marianne Nesje Romerike Ultraløperklubb K55-59 15:01:59 10 19 Cathrine Onsøien Gjerpen if K45-49 16:26:23



Kristin Brandtsegg Lome. (Foto: Haakon Lundkvist)

Fra Gular, en klubb som er mest kjent for gateløpere og baneløpere, stilte hele 4 deltagere. Dagens overraskelse ble den 26-år gamle legestudenten Eldar Fagerbakke som stakk av med seieren på halvmaratondistansen med tiden 1:39:23. Det var tett i toppen da han passerte målstreken kun 19 sekunder foran Kristian Moen fra Vinterdans/Vågå Il. Bronsen tok Eirik Moen fra Fiskebeinern SK.



Eldar Fagerbakke sammen med Synne Amundsgård og Anne-Mette Juuhl.

Eldar Fagerbakke har prestert sterkt i nedoveretappen på Holmenkollstafetten og er ikke ukjent i terrenget, men det er på bane og mellomdistanse han har sin satsing, med sterke tider (3.54 på 1500m, 30.50 på 10000m) så selv om han gikk for å gi jernet overrasket seieren også han. Han ble overtalt av Anne-Mette Juuhl og Synne Amundsgård i klubben til å delta. Han liker å løpe på variert underlag, da han mener det minsker risiko for belastningsskader og muskelstølhet. Som for flere andre var det tekniske ferdigheter som hemmet Eldar fra å løpe enda fortere. Han trekker spesielt frem de tekniske utforpartiene som var kronglete, gjørmete med mer, men ble fristet til å øve mer og delta på flere lignende løp. Han er spent på å se hvor fort han kan klare å løpe nedover i slikt terreng med spesifikk trening. Kanskje får vi en Gular-løper i Norgestoppen i terrengløp om noen år?

Her må også nevnes Gular-løper Geir Storetvedt Skaten sin imponerende 4.plass, kun få sekunder bak pallen. Han er snart 50 år og imponerer stadig i ulike løp. Alder ingen hindring altså!

Også jentene var raske gjennom gjørmen, aller raskest av dem var Ida Amelie Robsahm fra Untold Movement med den gode tiden 1:43:03, ikke mange minuttene bak vinner på herresiden. Hun sier selv

– Det var et veldig gøy løp - i utgangspunktet en lettløpt trasè, men som var litt teknisk med tanke på våte forhold. Jeg er godt fornøyd med første halvdel av løpet, men tråkket over etter 9 kilometer, så da ble det litt roligere tempo enn ønsket nedover, før en bedre avslutning. Alt i alt et utrolig bra arrangement, som jeg håper gjentas neste år og virkelig anbefaler, forteller vinner Ida Amelie Robsahm.

Denne 27-åringen vil vi nok se mer av fremover, det blir spennende å se hva hun klarer i Fyri Hemsedal i september.

Alt i alt et flott arrangement, som har forbedringspotensial, aller mest i mer sol i dagene i forkant slik at løypene tørker opp og blir mer løpbare, noe som er utenfor arrangørs kontroll. Men, de tøffe forholdene gjorde virkelig at vi følte at vi levde, og det er jo sjelden feil. Gleder oss til neste års JTR!

10 beste mennn maraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 126 Vetle CHRISTIANSEN PGS M23-34 4:34:18 2 109 Ole Loftesnes Oslo M23-34 4:55:06 3 163 Torbjørn Høitomt Nordre Land IL - Landløperne M35-39 5:04:18 4 148 Torbjørn Høvde Norrøna M45-49 5:04:42 5 123 Per Vogelius Tri Club Denmark M35-39 5:28:54 6 102 Sindre Balstad IL Samhald M23-34 5:39:49 7 140 Olav Juvkam Fagernes M23-34 5:46:32 8 114 Jon Andreas Moseid Coach T M23-34 5:58:09 9 146 Andreas Sandberg Oslo M23-34 5:59:38 10 120 Herman Emil von der Ohe Team Aclima M20-22 6:04:58

10 beste kvinner maraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 138 Karoline Wisløff Rud Sportsklubben Vidar K23-34 5:13:13 2 152 Siri Simonsen Oslo K23-34 5:38:16 3 119 Marte Røkke Marte Røkke / Ludde&Vikki K23-34 5:41:09 4 141 Mali Kanstad Molde Idrettsforening K23-34 5:47:46 5 162 Mari Arnøygard Wedum Vågå K35-39 6:04:50 6 116 Petra Jacoby Øvfre Bankveien K40-44 6:05:35 7 158 Benita Lundgren Bærums Verk Hauger Langrenn K45-49 6:20:19 8 107 Karolina Pustelnik Norrøna K35-39 6:32:53 9 157 Annika Stokke Oslo K20-22 6:34:02 10 129 Liv Fredskild Volda K23-34 6:34:32

10 beste menn halvmaraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 233 Eldar Thomassen Fagerbakke Gular IL / IL Gular M23-34 1:39:23 2 361 Kristian Moen Vinterdans / Vågå IL M16-17 1:39:42 3 371 Eirik Moen Fiskebeinern SK / Fiskebeinern Sk/Skanska Aktiv M23-34 1:40:14 4 352 Geir Storetvedt Skaten Gular IL M45-49 1:40:29 5 370 Jørund Vala Fiskebeinern SK / Fiskebeinern SK / Norconsult BIL M23-34 1:42:50 6 325 Gunnar Falck-Haug IL Jardar M40-44 1:45:12 7 373 Jørgen Braaten SK Rukk M35-39 1:46:19 8 343 Peder Langsholt Holmqvist Øvre Årdal M23-34 1:47:52 9 341 Simen Svartås KG M23-34 1:51:14 10 248 Morten Håvik Oslo M23-34 1:53:20 10 364 Terje Olstad Beck Totenåsen løp / Gjøvik Friidrettsklubb M35-39 1:53:20

10 beste kvinner halvmaraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 316 Ida Amelie Robsahm Untold_Movement K23-34 1:43:03 2 362 Ragnhild Haukåen Sør-Vekkom Lauparlag K23-34 1:48:05 3 272 Ingrid Nordmo Oslo K23-34 1:53:37 4 216 Synne Amundsgård Gular IL K23-34 1:54:37 5 375 Marit Alvsvåg Leira I Valdres K23-34 1:55:14 6 302 Hanne Marthe Lie SK Vidar K23-34 1:55:56 7 308 Silje Oksholm Arnøy Bergen K23-34 1:59:43 8 374 Victoria Vermelid SK Vidar K23-34 2:02:43 9 354 Ingrid Muri Bekkestua K23-34 2:02:47 10 291 Pernille Torp Oslo K23-34 2:03:26

10 beste menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 415 Einar Meland Oppdal M16-17 1:08:54 2 383 Petter Laukli Sturla IF M14-15 1:09:50 3 419 Amund Meisal Oslo M23-34 1:13:45 4 394 Hendrik De Winne De winne M40-44 1:15:47 5 397 Ruben Cheung Oslo M23-34 1:17:19 6 83 Henning Aasen Åslia Skilag M50-54 1:19:34 7 376 Christian Øverberg Nesøya IL M35-39 1:21:49 8 388 Christian Evensen Toppen IL M40-44 1:25:58 9 416 Kristian Thorrud Holmestrand M40-44 1:32:38 10 384 Ole Magnus Halvorsen Team Aclima M40-44 1:33:44

10 beste kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 420 Synne Opheim Sportsklubben Vidar K23-34 1:09:17 2 297 Janne Dahle Salomon Norge K23-34 1:13:48 3 406 Jannicke Klepp Fundingsrud Drøbak Sykkelklubb K45-49 1:16:25 4 411 Sigrid Tveit Mjanger Bergen K23-34 1:22:21 5 414 Andrea Fjellseth OSI Friidrett K23-34 1:23:13 6 410 Kristina Bringedal Gedde Oslo K23-34 1:24:41 7 417 Idun Nessestrand Vefring Høyanger K23-34 1:25:35 8 402 Solveig Dahl Oslo K23-34 1:39:34 9 393 Anna Husøy Nedre Heidal K23-34 1:42:40 9 382 Anne Merethe Klashaugen Oslo K23-34 1:42:40



Jotunheimen Trail Run hadde også barneløp. (Foto: Haakon Lundkvist)



(Foto: J.Wiken)



De flotte medaljene til Jotunheimen Trail Run. (Foto: J.Wiken)



(Foto: Haakon Lundkvist)