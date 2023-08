Dette er siste runde med datainnsamling.

– Første runde av undersøkelsen ble gjennomført pandemivåren 2020, og vi er veldig spente på å kunne undersøke hvordan deltakernes fysiske aktivitetsnivå og mentale helse har utviklet seg gjennom disse tre årene, sier førsteamanuensis Audun Havnen ved NTNU som er ansvarlig for forskningen.

Resultatene fra de to første rundene med datainnsamling har allerede blitt publisert i internasjonale tidsskrifter.

– Vi har blant annet undersøkt betydningen av resiliens, som er det samme som psykologisk motstandskraft, og psykisk helse, sammenhengen mellom fysisk aktivitet og søvn, og utviklingen av fysisk aktivitet og psykisk helse de seks første månedene av pandemien, sier Audun Havnen.

De to forskerne er svært takknemlige for at Kondismedlemmene har vært så flinke til å stille opp.

– Vi ønsker å takke alle som har deltatt i undersøkelsen og bidratt til viktig forskning om folkehelsen gjennom pandemien, sier førsteamanuensis Linda Erntsen ved NTNU.

