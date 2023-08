En av Norges fremste langrennsløpere, Petter Northug, har en imponerende karriere bak seg. Med 20 medaljer i OL og VM, hvorav 15 er gull, har han satt sine spor i idretten.

I tillegg til to sammenlagtseire i verdenscupen, har Northug virkelig vist seg som en urokkelig «viljeskalle». Nå åpner den tidligere langrennsløperen opp i ny bok og podkast om de mange opp- og nedturene, og belyser temaer som tidligere ikke har blitt snakket så mye om.

I boka «Petter Northug – en viljeskalle» går Thor Gotaas i dybden for å forstå hva det er som driver Petter til å både sette seg, og nå de ekstreme målene sine. Boka gir et innblikk i en av landets mest særegne norske idrettsmenn i nyere tid, formulert i Gotaas sin velkjente skrivestil. Noe som var helt avgjørende for at Northug takket ja til dette prosjektet.

– Jeg har aldri fortalt om mitt liv på denne måten før. Vi er de første til å kombinere bok og podkast på dette i Norge, det synes jeg er ekstra artig. Jeg håper alle lesere av boka lytter til podkasten, der jeg og Thor fordyper oss videre i alle bokas kapitler. Jeg håper også lyttere av podkasten vil lese boka, bla i bildene og inspireres av min historie. Vi har det gøy i lag, praten går lett og vi håper podkasten gjenspeiler det, sier Northug.



I podkasten blir det ikke bare snakk om triumfer, men også de utfordrende øyeblikkene som har bidratt til å forme ham til den personen han er i dag. Gjennom ærlige og dype samtaler gir Northug lytterne et helt unikt innblikk i hans tidligere karriere og nåværende liv.

– Vi i Podimo er utrolig stolte over å være Risk forlag sin samarbeidspartner på lyd for «Viljeskalle», sier Norgessjef i Podimo, Fride von Porat.

Videre forteller Porat at lydformatets unike egenskaper kommer til sin rett i denne podkasten, der lytterne vil få anledning til å komme virkelig tett på en av vår tids aller største toppidrettsutøvere. Bok og podkast utfyller hverandre og ved å benytte begge format vil historien nå ut til et enda større publikum, forteller Norgessjefen.

Forlegger i Risk forlag, Lennart Krohn-Hansen, legger til at det har vært utrolig kjekt å kunne samarbeide med Podimo om å skape en slik totalopplevelse for leserne.

– Ved å kombinere det spontane og lekne i en podkast med den dype opplevelsen en god bok gir, ønsker vi å gi alle en unik mulighet til å virkelig komme inn under huden på idrettsmannen og personen Petter Northug, avslutter han.

Podkasten «Viljeskalle» på Podimo ble lansert mandag 21. august.

Boka «Petter Northug – en viljeskalle» lanseres onsdag 23. august.



I podkasten «Viljeskalle» fordyper Petter og Thoe seg videre i alle bokas kapitler.

Beskrivelse av de fire første episodene i podkasten

1. Begynnelsen

Petter kom til verden på en iskald dag i 1986, og det ble tidlig tydelig for foreldrene at dette var en gutt som likte å røre på seg. I første episode forteller Petter om oppveksten på Framverran, om det å være et barn på en gård, de aller første skiopplevelsene, og det spesielle båndet til bestefar Petter senior.



2. En odelsgutt

På en gård er det mye å gjøre, og alle hender må i arbeid. Petter var tidlig i gang med å stelle fjøs og å jobbe hardt, men det var ikke alltid så enkelt å lære fra faren John. Brødrene Even og Thomas fikk frem vinnerinstinktet i Petter da de satte opp konkurranser og ski-lek på jordet på denne tiden, men det var et møte med trener Steinar Gran i Inderøy IL som skulle ha størst betydning for Petters fremgang.



3. Liten gutt, store drømmer

Petter var stille som gutt - inneslutta, sjenert og lite sosial. Men med ski på beina gikk han inn i en treningsboble, og de kompisene og konkurrentene han ikke hadde rundt seg i løypa, skapte han i hodet. Og selv om trenerne ikke likte det, ble det for vanskelig for Petter å holde seg unna det å spille fotballkamper - i tillegg til den hardtreningen som var planlagt. Men i Midtnorsk mesterskap fikk Petter en viktig lærepenge som skulle bli helt avgjørende for karrieren hans videre i livet.



4. En far som ga alt

Petters far, John, måtte prioritere bort en del personlige goder for at sønnene skulle ha muligheten til å holde på med idrett. Og i en familie som er over gjennomsnittet aktiv, blir det også spist over gjennomsnittet mye mat. Før Hovedlandsrennet i Bardøfoss i 2001, føler Petter på en enorm nervøsitet rundt det som da føltes som hans livs største renn. I et friminutt, samme høst, spiller Petter fotball, men blir litt for ivrig i et innlegg.