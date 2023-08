Det kan bli gode forhold på onsdag og dermed også muligheter for å løpe fort.

Løypen er kontrollmålt og sertifisert av NFIF og godkjent for perser og statistikk.





Start vil som i fjor være på Marineholmen ved Vil Vite, rett ved siden av Nygårdsparken. Her vil det også bli utdeling av startnummer samt drikke etter målpassering. Løypen følger gangveien rundt Store Lungegårdsvann og passerer AdO Arena på sørsiden. (nettopp åpnet opp igjen etter mye anleggsarbeide)

Bykarusellen startet opp i 2013 og har vært et sentrumsnært tilbud med en løype som passer for både konkurranseløpere, trimmere og familier.



I årets karusell blir det 5 km på alle 4 løpene, mens først og siste løp også vil ha 10 km på programmet.



OBS: Alle er påmeldt 5 km men for dem som løper 2 runder blir de automatisk flyttet til 10 km halveis.

BYKARUSELLEN PERSELØP 2023

Løp 1 : Onsdag 12. april 5km og 10km

Løp 2 : Onsdag 24. mai 5km

Løp 3 : Onsdag 23. august 5km

Løp 4 : Onsdag 20. september 5km og 10km



Fellesstart kl 18.00.



Løypen er åpen og fin, flat og rask og vil du nyte god utsikt i flotte Bergen kan du også det.

Kondisreportasjer fra tidligere sesonger av Bykarusellen:



2023:

12. april : Bykarusellen i Bergen startet opp sesongen

25. mai : Jonas Lillejord og Renate Galleberg raskest i Bykarusellen

2022:

4. mai : Vindfull start for Bykarusellens Perseløp i Bergen

18. mai : Bykarusellens perseløp med litt færre deltagere 18. mai

15. juni : 66 fullførte Bykarusellens siste løp før ferien

25. august : Rekordene falt i Bykarusellens perseløp

7. september : Hans Magnus Haukøy vant 5 km i Bykarusellen







2021: