Norsk rekord på 3 kilometer

I herreklassen fullførte 23 løpere helgens korteste distanse på Jessheim. Mads Orø Olsen fra Ringerike Friidrettsklubb vant løpet med 8.36 på klokka, men den som smilte bredest var nok bergenseren som kom på andreplass. Robert Hisdal fra Bergen Løpeklubb løp på 9.06 og satte med det ny norsk rekord i klasse M45-49. Dette var hans tredje norske rekord i aldersbestemt klasse og han jakter videre på flere. Du kan lese mer om Hisdals rekordjakt her (K+). På tredjeplass kom Syver Rusten Dalen fra Lillehammer IF. Han løp på 9.51.



En fornøyd rekordholder, Robert Hisdal. (Foto: Privat)



Mads Orø Olsen vant herrenes 3 km. (Foto: Norgestesten)

I kvinneklassen løp 5 damer distansen, og eliteløper Sigrid Jervell Våg fra IK Tjalve tok seieren med 9.31. Marte Kjøren fra Lillehammer IF knep andreplassen med 10.42, to sekunder foran klubbvenninne Eugenie Gulowsen som løp på 10.44.



Sigrid Jervell Våg hadde god kontroll på kvinnenes 3 km. (Foto: Norgestesten)



Resultater 3 km herrer

Plass Navn BIB Klubb Klasse Chip time 1 Mads Orø Olsen 99 RFIK M20-22 00:08:36 2 Robert Hisdal 85 Bfg Bergen Løpeklubb M45-49 00:09:06 3 Syver Rusten Dalen 5 Lillehammer IF M18-19 00:09:51 4 Jens Kristian Lunde 84 Nordre Land M15-17 00:10:01 5 Marius Myran 4 Ullensaker Kisa M15-17 00:10:08 6 Sander Nytrøen 98 Gjerdrum IL M18-19 00:10:09 7 Jan Vidar Martinsen 8 Nordre land/Landløperne M40-44 00:10:30 8 Espen Hjerpaasen 92 M23-34 00:10:37 9 Knut Lium 13 Nordre- Land M50-54 00:10:50 10 Sverre Murud Bratfos 97 Ullensaker Skiklubb M18-19 00:10:55 11 Børre Olsen 82 Driv M60-64 00:11:25 12 Frode Bratvedt 7 Asker skiklubb M60-64 00:11:42 13 Reinhard Kuhs 63 Lillehammer IF M60-64 00:12:18 14 Thomas Weberg Tangen 95 Løpegruppa Jessheim M40-44 00:12:30 15 Geir Tore Trohaug 88 FRI IL M50-54 00:12:31 16 Magnus Bækkevar Semb 1 Øvrevoll Hosle IL M11-12 00:14:49 17 Torbjørn Green 6 M50-54 00:15:30 18 Einar Ellingsen Rustad 93 Harestua IL M11-12 00:16:15

Resultater 3 km kvinner

Plass Navn BIB Klubb Klasse Chip time 1 Sigrid Jervell Våg 2 IK Tjalve K23-34 00:09:31 2 Marte Kjøren 86 Lillehammer if K23-34 00:10:42 3 Eugenie Gulowsen 91 Lillehammer IF K23-34 00:10:44 4 Nicoline Lillemæhlum 3 Bjerke IL K11-12 00:13:01 5 Trine M E Rustad 94 Harestua IL K35-39 00:15:03

10 kilometer - Den mest populære distansen

Det var utvilsomt flest som hadde lyst til å løpe 10 kilometer på Jessheim denne dagen. I herreklassen løp 73 løpere i mål. Raskest var Lillehammer FKs Petter Johansen som løp på 29.57. Christian Braathen fra EQT Partners tok andreplassen med 32.14, mens Tore Klungland fra Bøler IF Friidrett ble nummer tre med 32.26. På 14. plass kom Jon Per Nygaard fra Ren-Eng i klasse M55-59 år. Han løp på 35.50, som er årets fjerde beste tid i klassen.



Petter Johansen tok en klar seier på 10 km. (Foto: Norgestesten)

16 kvinner hadde valgt 10 kilometer, og nok en gang løp Frida Byfuglien fra Løplabbet inn til seier. Denne gangen på 36.51. På andreplass kom Marie Gjeruldsen med 38.06, mens Cornelia Brummenæs fra Placebo LK kom på tredjeplass med 39.21. Også her var det en veteran som løp meget solid. Mette Eid Løvås senket sin årsbeste på distansen til 42.12. Det er årets tredje beste tid. Det holdt til 5. plass på Jessheim.



Frida Byfuglien løp til 1. plass på Norgestestens 10 km igjen. Her med Gaute Olberg. (Foto: Norgestesten)



Jon Per Nygaard løp seg høyt opp på årsstatistikken med sitt løp. (Foto: Norgestesten)



Mette Eid Løvås løp inn den tredje beste tiden i klasse K50-54 i år. (Foto: Norgestesten)



Resultater 10 km herrer

Plass Navn BIB Klubb Klasse Chip time 1 Petter Johansen 406 Lillehammer IF M23-34 00:29:57 2 Christian Braathen 452 EQT Partners M23-34 00:32:14 3 Tore Klungland 320 Bøler IF Friidrett M23-34 00:32:26 4 Mathias Hove Zimmer 419 EY BIL M23-34 00:33:28 5 Victor Synnestvedt 405 Åsen il M23-34 00:33:32 6 Ulrik Auestad Tollefsen 441 Team AF Håndverk / Åsen IL M20-22 00:33:32 7 Jonas Tøgard 408 Team Hvilepuls M23-34 00:33:43 8 Benjamin Thürer 448 SK Vidar M35-39 00:33:47 9 Carsten Cleve-Hansen 431 M23-34 00:34:21 10 Anders Westrheim 464 Upshit Creek M23-34 00:34:36 11 Jon Semb 426 Frogner IL M35-39 00:34:50 12 Andreas Börjesson 420 M23-34 00:34:52 13 Henning Mortensen 424 Lillehammer IF M40-44 00:35:18 14 Jon Per Nygaard 463 FIK Ren-Eng M55-59 00:35:50 15 Simen Ellingsen Rustad 436 Romerike Ultraløperklubb M35-39 00:35:51 16 Tom Roger Vege-Tangen 399 Namdal LK M50-54 00:36:12 17 Henning Ravnås 454 Norconsult BIL M23-34 00:36:16 18 Kristen Lundemo Syvertsen 465 Team AF Håndverk / Åsen IL M23-34 00:36:17 19 Bjørnar Veie 392 M23-34 00:36:27 20 Olav Heian-Engdal 447 Sankthanshaugen løpeklubb M40-44 00:36:38 21 Gaute Olberg 428 Team Byfuglien / SK Vidar M23-34 00:36:50 22 Marius Slagsvold 461 Step Solutions / Sliten&Blid M40-44 00:36:58 23 Mads Vikersveen 442 Nordre Land IL / Landløperne M23-34 00:37:30 24 Eskild Aas 417 SK Vidar M23-34 00:37:31 25 Marius Pedersen 462 Nesodden IF - Energihuset M55-59 00:37:33 26 Ole Anders Ek Lundby 427 Drøbak-Frogn IL / Norconsult BIL M23-34 00:37:44 27 Øyvind Vibe-Rheymer Nilssen 435 IL Sandvin M40-44 00:38:01 28 Fredrik Wehinger 460 Nes ski M35-39 00:38:20 29 Eirik Aas 416 M35-39 00:38:24 30 Fredrik Vangdal 451 SKV / EY BIL M23-34 00:38:51 31 Kristian Warvick 330 Boston Runners M23-34 00:39:17 32 Leif Magne Grastveit 468 M35-39 00:39:35 33 Tor Eivind Frøen 430 M55-59 00:39:37 34 Erik Gundersen 422 Løpekurs.no M23-34 00:39:43 35 Fredrik Sørnes 414 M23-34 00:39:47 36 Ingar Lethigangas 393 M35-39 00:39:55 37 Simen Westre 400 M23-34 00:40:05 38 Jørgen Sætre 409 OSI M23-34 00:40:47 39 Trygve Fjeldheim 313 Team Sportsmanden M45-49 00:41:09 40 Terje H Brudal 398 M35-39 00:41:25 41 Erik Bøhn 413 SK Vidar M23-34 00:41:27 42 Tom Arne Stormo 394 M35-39 00:42:05 43 Joar Lemme 450 Kristiansand Løpeklubb M23-34 00:42:58 44 Filip Nordseth 446 M18-19 00:43:27 45 John Brummenæs 456 Storebrand sport M55-59 00:43:33 46 Arvid Hodø 432 M55-59 00:43:43 47 Espen Ramsli Hansen 443 M23-34 00:43:48 48 Henrik Vik 434 M50-54 00:43:56 49 Eigil Ingebretsen 425 M35-39 00:44:02 50 Kristian Roald 395 M40-44 00:44:19 51 Tor Vegard Grytten 453 Løpegruppa Jessheim M50-54 00:44:41 52 Jonas Strandbakken 304 M35-39 00:44:54 53 Robin Vangsnes 367 M23-34 00:47:59 54 Geir Nordseth 466 M45-49 00:48:11 55 Morten Hansen 411 Oslo sporveier M60-64 00:49:15 56 Tore Sveum 401 M35-39 00:49:21 57 Kristian Algarheim 439 Ullensaker/Kisa Friidrett M13-14 00:50:18 58 Tomasz Kasprowicz 410 M50-54 00:52:37 59 Thomas Kalstad 306 Reistad Runners Club M45-49 00:53:11 60 Espen Lund 397 M50-54 00:53:44 61 Morten Algarheim 438 M40-44 00:54:22 62 Thomas Ur 440 M23-34 00:54:48

Resultater 10 km kvinner

Plass Navn BIB Klubb Klasse Chip time 1 Frida Byfuglien 412 Løplabbet K20-22 00:36:51 2 Marie Gjeruldsen 467 K23-34 00:38:06 3 Cornelia Brummenæs 455 Placebo LK K20-22 00:39:21 4 Johanna Røst Hagen 459 Haga IF K35-39 00:42:06 5 Mette Eid Løvås 336 Strindheim il K50-54 00:42:12 6 Elise Velund 458 K18-19 00:48:13 7 Kristine Akseth 433 No team K50-54 00:50:17 8 Kristine Hansen 423 Løpekurs.no K23-34 00:51:03 9 Mathilde Bouyssou 375 K23-34 00:51:39 10 Helen Bruus Green 429 Team Norgestesten K45-49 00:54:27 11 Anja Vaskinn 316 Team 6847 K50-54 00:54:27 12 Anna Søderholm 457 Ull/Kisa K15-17 00:55:02 13 Inga Foss 402 K23-34 00:55:05 14 Dona Gashi 444 K23-34 00:57:39 15 Karin Nordseth 445 K45-49 01:00:46 16 Kristina Johanne Lundberg Karlsen 83 K23-34 01:02:44

32 løp halvmaraton

Det var en del som ønsket å teste seg selv på den lengste distansen også. Totakt stile 32 løpere på distansen. 27 herrer og 5 damer.

Raskest av herrene var Truls Grøstad fra BDO Lillestrøm. Han løp på 1.14.36 og tok en klar seier. David Stefan Rieger fra Oslostudentenes Idrettsklubb ble nummer to med 1.22.04, mens Hans-Kristian Larsen tok tredjeplassen med 1.22.17.

I kvinneklassen gikk seieren til Madeleine Heiberg fra Fiskebeineren SK. Tiden ble 1.28.34. På andreplass fulgte Hilde Gudem fra Mesnasaga med 1.32.45. Kari Vik Eines fra Løpegruppa Jessheim tok tredjeplassen med 1.37.12.



Truls Grøstad var best på den lengste distansen. (Foto: Norgestesten)



Resultater halvmaraton herrer

Plass Navn BIB Klubb Klasse Chip time 1 Truls Grøstad 615 BDO Lillestrøm M35-39 01:14:36 2 David Stefan Rieger 640 Oslostudentenes idrettsklubb M20-22 01:22:04 3 Hans-Kristian Larsen 668 M40-44 01:22:17 4 Svend Jørgen Pedersen 660 North Beach Runners M40-44 01:22:51 5 Janis Resnis 656 M40-44 01:23:28 6 Eirik Høiby Ausland 661 North Beach Runners M40-44 01:23:34 7 Richard Waren 639 Bamford 1869 M40-44 01:26:12 8 Bendik Bergan 650 M35-39 01:28:56 9 Ayalew Mulugeta Kasa 620 M45-49 01:29:09 10 Arne Sandrib 648 M23-34 01:29:13 11 Christoffer Rudi 662 M23-34 01:29:17 12 Tobias Spilling 618 Grieg BIL M40-44 01:29:51 13 Espen Lie 643 M23-34 01:30:46 14 Espen Ringom 659 Mesnasaga M45-49 01:33:27 15 Bendik Fon 651 M23-34 01:33:40 16 Brage Husby Foss 647 M23-34 01:34:29 17 Tor Holmgren 621 Raumnes & Årnes M45-49 01:36:13 18 Samson Andemariam 653 M45-49 01:44:35 19 Andreas Aardal Hanssen 669 M45-49 01:44:46 20 Lars Velund 666 M45-49 01:45:38 21 Markus Karlstad 670 M23-34 01:45:55 22 Geir Gjelsten 652 M23-34 01:46:40 23 Jan Bakke 654 GNSVGF M23-34 01:47:23 24 Carl Nicolaysen 667 Bamford 1896 M40-44 01:49:42 25 Matias Rønningen 646 M35-39 01:49:42 26 Espen Kjølberg Teie 641 M35-39 01:57:28 27 Lars Mattis Hanssen 657 M35-39 01:57:54

Resultater halvmaraton kvinner

Plass Navn BIB Klubb Klasse Chip time 1 Madeleine Heiberg 663 Fiskebeinern SK K23-34 01:28:34 2 Hilde Gudem 658 Mesnasaga K40-44 01:32:45 3 Kari Vik Eines 664 Løpegruppa Jessheim / Tollernes IL K45-49 01:37:12 4 Lena Døsvik 614 NTNUI K23-34 01:45:43 5 Kristine Ramsnes 655 K35-39 01:57:13

