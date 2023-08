Fint furumoterreng.

Dette er et terreng mange liker å løpe i, lettløpt furumo med mange stier, men for en del bedrifts-løpere som begynner å komme opp i en viss alder så vil gjerne «hode løpe fortere en beina». I tillegg blir det noe feil med retningen, og da går det «rett vest» som man kaller det når det ikke går som man hadde tenkt. Men «moro er det lell»!

Kart og terreng

Stavåsen-Sør. Utsnitt av Stavåsen/Løvbergsmoen. 1:7500. 5m. Nordre del var en li med mange detaljer og o-teknisk krevende. Ellers i all hovedsak lettløpt, åpen, flat furumo.

Kø for å etteranmelde seg.

Løypelengder:

D 1,5 1,6 km 9 poster

H 1,5 1,6 km 9 poster

D 2,5 2,5 km 10 poster

H 2,5 2,5 km 10 poster

D 3,5 3,6 km 11 poster

H 3,5 3,5 km 11 poster

D 4,5/H 4,5 4,5 km 12 poster

D 5,5/H 5,5 5,7 km 15 poster

Raskest i langløypa for herrer på 5,7 km var Kenneth Bilstad, Vang O-lag, og Mona Lome, Hamar OK løp inn til bestetid på langløypa for damer på 4,5 km.

Neste bedrifts o-løp går fra Gåsbu tirsdag 29. august.

De beste pr. distanse

D 1,5 1,6 KM

Plass Navn Klubb Tid Etter Km-tid

1 Elisabet Høgset Rise Geno 17:55 11:11

2 Marith Brekke Hamar OK 19:07 01:12 11:56

3 Irene Øien Sparebank 1 Østlandet 20:57 03:02 13:05

D 2,5 2,5 KM

1 Eirin Lodgaard Sintef Raufoss 24:02 09:36

2 Ane Lodgaard Nammo Bil 24:33 00:31 09:49

3 Elianne Haneberg Sparebank 1 Østlandet 25:11 01:09 10:04

D 3,5 3,6 KM

1 May Kristin Tangen Ringsaker OK 32:47 09:06

2 Mari Norstad Opsahl Headit 37:56 05:09 10:32

3 Wenche Bjørnstad Geno 38:10 05:23 10:36

D 4,5 4,5 KM

1 Mona Lome Hamar OK 33:00 07:20

2 Anne Marit Bordal Ringsaker OK 35:22 02:22 07:51

3 Unn Mette Klopbakken Gjøvik Kommune 44:18 11:18 09:50

D 5,5 5,7 KM

1 Nina Smestad Løten O-Lag 1:04:11 11:15

H 1,5 1,6 KM

1 Jan Erik Johansen Hamar Post BIL 16:01 10:00

2 Ottar Evensen Elverum kommune BIL 17:42 01:41 11:03

3 Bjørn Jenssen Mjøs Retail 18:53 02:52 11:48

H 2,5 2,5 KM

1 Stein Nordvi Elverum kommune BIL 23:18 09:19

2 Leif Martin Kjos Sparebank 1 Østlandet 23:28 00:10 09:23

3 Harald Øie Arbeidstilsynet 24:02 00:44 09:36

H 3,5 3,5 KM

1 Tormod Pedersen Arve Hagen BIL 29:32 08:26

2 Morten Eriksen Norsk Tipping BIL 30:31 00:59 08:43

3 Gjermund Nedgård Norsk Tipping BIL 30:47 01:15 08:47

H 4,5 4,5 KM

1 Tom Røise NTNUI 34:19 07:37

2 Frode Hjorth Hamar OK 37:09 02:50 08:15

3 Jan Åsmund Sætaberget Jernbanens Idrettslag 42:28 08:09 09:26

H 5,5 5,7 KM

1 Kenneth Bilstad Furnes Almenning 34:19 06:54 06:01

2 Bjørn Solbergseter Austmarka o-lag 39:21 11:56 06:54

3 Simen Smestad Løten O-Lag 42:07 14:42 07:23

Konsentrerte rett før start.

Klar, ferdig, løp!

Venter på startsignal.

Mona Lome (til venstre) og Anne Marit Bordal diskuterer strekktider etter målgang​.

Fortsatt lettbente Kenneth Bilstad var raskest på langløypa.

Tom Røyse noterer sluttiden sin.