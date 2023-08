– Været var perfekt med lite vind og lettskyet og pent vær, rapporterer løpsleder Kristian Nashoug.

– Med en vanntemperatur på 16 grader og nydelig sommervær var det ingen som kunne klage på forholdene. Det var skikkelig triatlonfest med kjempestemning og med utøvere fra 21 forskjellige nasjoner, tilføyer han.

Extreme og Half Extreme

På fredag var langdistansedagen med Extreme og Half Extreme. Fulldistansen bestående av 4 km svøm, 182 km sykkel og 42 km løp. Ekstremdistansen har fått ny og spektakulær rute på sykkel og løp. Svømmetraseen gikk to runder i Svolvær Havn, før sykkeldelen gikk rundt Gimsøya og via Svolvær Torg til Fiskebøl og rundt Laukvika, før retur til Svolvær.

Løpedelen var en rundløype (4 runder) i utkanten av Svolvær og rundt lille Kongsvann før fjellet Tjeldbergtind ble forsert, på de to siste rundene, med en fantastisk 360-graders utsikt over fjord og fjell. Deretter ventet målgangen under tørrfiskehjellen midt på Svolvær Torg! Halvdistansen er på 100 km sykkel rundt Fiskebøl og Laukvik før 2 løperunder hvor siste inkluderer Tjeldbergtind.

På ekstremdistansen The Arctic Triple – Lofoten Triathlon Extreme ble vinneren Ragnhild Narvestad Hungnes (OI Triatlon) i dameklassen på tiden 12:43:32 og hjemmefavoritten Eirik Skjelseth (Lofoten Triathlonklubb) vant herreklassen på tiden 11:04:30.

Beste kvinne på Half Extreme ble Anine Ahlsand (SK Rye) på tiden 6:42:00. Herreklassen ble vunnet av Mats Hansen (Oslo) på tiden 5:37:59.

De beste på Extreme-distansen

Female 1. Ragnhild Narvestad HUNGNES NOR 120 OI Triatlon 1:22:01 07:13 5:58:12 01:09 5:14:57 -- 12:43:32 2. Anne TRAHAUG NOR 110 Tromsø Triathlonklubb 1:36:42 03:50 6:36:31 02:18 5:18:48 +54:37 13:38:09 3. Olivia FORGARD NOR 119 Tromsø Triathlonklubb 1:27:56 07:51 6:12:21 04:00 5:47:41 +56:17 13:39:49 4. Nikolett DEMETER HUN 105 (Panama City) 1:09:56 08:03 7:10:44 05:45 6:32:51 +2:23:47 15:07:19 5. Angharad HODGSON GBR 128 Mad4Tri 1:31:52 09:48 7:11:10 09:59 6:49:56 +3:09:13 15:52:45



Male 1. Eirik SKJESETH NOR 129 (Svolvær) 1:14:20 05:23 5:26:47 00:52 4:17:08 -- 11:04:30 2. Magne Eie LEDSAAK NOR 114 Oslofjord Triatlon 1:10:26 04:57 5:25:02 05:00 4:25:59 +6:54 11:11:24 3. Jürg SIGRIST SUI 113 Team Koach / TC Hergiswil 1:09:14 06:14 5:14:09 03:07 4:50:17 +18:31 11:23:01 4. Dmytro SHAROV UKR 111 Happy TRI Friends 1:24:16 04:03 5:24:43 01:52 5:09:41 +1:00:05 12:04:35 5. Jan Hugo SVENDSEN NOR 127 Fasterinpink 1:14:44 05:00 5:29:17 01:04 5:17:19 +1:02:54 12:07:24 6. David SPELMAN GBR 104 (LONDON) 1:14:30 05:00 5:12:58 05:00 6:08:20 +1:41:18 12:45:48 7. Bernt Erik WESTRE NOR 126 Triathlon Väst 1:22:04 06:05 5:56:23 05:00 5:23:08 +1:48:10 12:52:40 8. Jard BRINGEDAL NOR 122 Koll IL 1:29:34 06:08 6:30:35 02:39 5:31:10 +2:35:36 13:40:06 9. Terje SANDNESS NOR 123 Team Sandness 1:28:38 08:26 6:40:00 03:13 5:22:06 +2:37:53 13:42:23 10. Jonas RYEN NOR 117 (Oslo) 1:37:37 07:15 6:40:52 05:50 5:22:27 +2:49:31 13:54:01



De beste på Half Extreme

Female 1. Anine AHLSAND NOR 218 SK Rye 42:54 07:32 3:26:15 04:21 2:20:58 -- 6:42:00 2. Hilde KASPERSEN NOR 234 Lofoten Triatlonklubb 45:59 05:00 3:26:19 05:00 2:33:57 +14:15 6:56:15 3. Maria HAALAND NOR 203 (SANDEFJORD) 53:33 02:44 +31:54 7:13:54 4. Tina Borge KVALSVIK NOR 238 (Kabelvåg) 46:43 05:07 3:58:42 +1:20:32 8:02:32 5. Myrtille HEISSAT FRA 228 (Bøstad) 53:49 +1:29:23 8:11:23

Male 1. Mats HANSEN NOR 207 (Oslo) 42:56 03:36 2:51:06 05:00 1:55:21 -- 5:37:59 2. Martin GROUNDSELL GBR 219 Tri Living 36:54 05:00 3:02:15 05:00 2:08:13 +19:23 5:57:22 3. Michael EGLIN SUI 230 bussola ok 41:47 05:01 3:03:37 02:18 2:11:38 +26:22 6:04:21 4. Ben MCLAUCHLAN GBR 210 (Pangbourne) 40:45 04:32 2:56:29 03:02 2:21:22 +28:11 6:06:10 5. Espen HOL NOR 226 Panserbataljon 42:04 03:06 3:04:19 01:16 2:19:05 +31:51 6:09:50 6. Paul KLAUSEN NOR 235 Lofoten Triatlonklubb 46:45 05:00 2:58:24 05:00 2:20:02 +37:12 6:15:11 7. Andreas HAUGSETH NOR 208 Bodø Cykleklubb Triatlon 51:50 05:00 2:48:00 05:00 2:27:46 +39:37 6:17:36 8. Jonathan DYSVIK NOR 223 NTNUI Roing 42:53 03:49 3:05:37 01:07 2:27:05 +42:32 6:20:31 9. Kjetil DIGRE NOR 221 (Oslo) 47:26 03:42 3:10:44 02:23 2:17:38 +43:54 6:21:53 10. Alex BERGSMA NED 212 TV Arnhem 41:10 02:53 3:23:14 01:22 2:13:35 +44:15 6:22:14



Lofoten Triathlon Olympic+

På lørdag ble The Arctic Triple – Lofoten Triathlon Olympic+ gjennomført, hvor triatletene hoppet i havet i Svolvær Havn klare for 1000m svøm, 45 km sykling og 12 km løp. Været var fantastisk med skyfri himmel og behagelig temperatur på rundt 17 grader. Vinnerne av The Arctic Triple – Lofoten Triathlon Olympic+ ble Emma Palfrey (Caffi Gruff) i dameklassen på tiden 3:05:06 og Morten Dypvik Rødsjø (FOAK) i herreklassen på tiden 2:39:18.

I tillegg deltor rundt 100 barn i Lofoten Triathlon Kids (3-12 år) hvor «svømmetappen» var å løpe gjennom en dusj fra brannbilen før de syklet en kort runde og til slutt løp rundt torget for å motta sine medaljer etter målgang.

De beste på Olympic+

Female 1. Emma PALFREY GBR 388 Caffi Gruff 18:49 01:42 1:22:57 00:22 1:21:16 -- 3:05:06 2. Antonia KLÖCKER GER 326 Tromsø Triathlonklubb 20:20 01:05 1:25:31 00:13 1:21:58 +4:01 3:09:07 3. Tamara OBID SLO 373 (Cerkno) 20:47 03:47 1:21:59 00:39 1:28:16 +10:22 3:15:28 4. Frida THORSÅS NOR 347 SKY Fitness 20:29 02:22 1:26:51 00:50 1:26:07 +11:33 3:16:39 5. Line LYSVOLD NOR 401 Lofoten Triatlonklubb 19:48 01:54 1:29:19 00:32 1:28:30 +14:57 3:20:03 6. Caroline Viola MC PARLAND NOR 362 Asker triathlon klubb 23:10 06:19 1:40:43 02:21 1:11:37 +19:04 3:24:10 7. Ingrid ELIASSEN NOR 381 Tromsø Triathlonklubb 25:55 03:06 1:30:26 01:31 1:26:02 +21:54 3:27:00 8. Karoline BROX NOR 383 Tromsø Triathlonklubb 22:04 01:20 1:34:53 00:39 1:29:09 +22:59 3:28:05 9. Torill STAVØY NOR 376 Lofoten Triatlonklubb 23:15 03:31 1:30:49 00:55 1:31:05 +24:29 3:29:35 10. Kathrine FJELDSTAD NOR 351 Tromsø Triathlonklubb 23:08 02:35 1:32:22 01:16 1:31:53 +26:08 3:31:14

Male 1. Morten Dypvik RØDSJØ NOR 414 FOAK 19:06 03:37 1:13:37 01:24 1:01:34 -- 2:39:18 2. Kristian JOHANSEN NOR 384 Tromsø Triathlonklubb 27:46 01:26 1:15:18 00:27 1:06:54 +12:33 2:51:51 3. Peter VASSHAUG NOR 403 (Svolvær) 21:12 03:17 1:18:00 01:01 1:10:08 +14:20 2:53:38 4. Pål DYBFEST NOR 399 Lofoten Triatlonklubb 24:32 02:26 1:18:20 00:27 1:08:32 +14:59 2:54:17 5. Preben GJERTSEN NOR 389 (Øverbygd) 23:38 02:08 1:19:59 00:30 1:08:26 +15:23 2:54:41 6. Sten ASKVIK NOR 392 Narvik Cycleklubb 21:05 01:58 1:19:52 00:12 1:12:01 +15:50 2:55:08 7. Hans Thomas BROX NOR 382 Tromsø Triathlonklubb 17:09 01:29 1:18:26 00:35 1:21:09 +19:30 2:58:48 8. Johan PORT FRA 377 Lofoten Triatlonklubb 27:22 02:45 1:23:15 00:38 1:04:56 +19:38 2:58:56 9. Sondre WÅRHEIM NOR 390 (Fauske) 24:22 05:00 1:19:52 01:03 1:10:45 +21:44 3:01:02 10. Michal ZACHARJASIEWICZ POL 366 TRICLUB 18:24 01:52 1:15:42 00:09 1:26:07 +22:56 3:02:14



Tre løp – tre opplevelser – tre sesonger

The Arctic Triple – Lofoten Triathlon er det ene av tre løp i The Arctic Triple. De tre løpene går fast årlig i ukene 11 – 22- 33

Uke 11 – The Arctic Triple Lofoten Skimo

Uke 22 – The Arctic Triple Lofoten Ultra Trail

Uke 33 – The Arctic Triple Lofoten Triathlon

Flere utøvere ble belønnet med GOLD, SILVER OG BRONZE-jakker for å ha fullført alle løpene i The Arctic Triple og dermed også sikret seg en plass på Lofoten Wall of Fame.

Resultater: https://thearctictriple.no/results

Nettside

Facebook

Instagram

YouTube