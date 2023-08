Delvis av pressemelding/facebook

Hareidsdølen triatlon har filosofien Samhald - Meistring - Begeistring. Gratis for alle deltakere opp til sprint (16år +) distansen.



Siste nytt

Da nærmer oss god helga av alle i september, helga med Hareidsdølen! Her er fortsatt ledige startnummer, så ikkje nøl lengre. Meld deg på! Viss det er slik at du mangler ein symjar, eller kun ønsker å sykle og springe, ta kontakt så kan det vere at oss har nokon ifrå YSS symjeklubb som kan ta symjedelen for deg. Så meld deg på!!

Film fra Hareidsdølen triatlon i 2021 og 2022.





Skiftesonen. Foto: Martin Hauge-Nilsen.





Samhald - Meistring - Begeistring. Foto: Martin Hauge-Nilsen.





For et arrangment på Sunnmøre, er det særs billig i kiosken! :) Foto: Martin Hauge-Nilsen