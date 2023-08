Etter at Håvard Bentdal Ingvaldsen i går klarte å skaffe seg en finaleplass på 400 meter så er situasjonen for det pågående VM i friidrett at det i kveld og i morgen blir tre løpsfinaler som har norske deltakere:

I kveld 23. august: 400 meter hekk: Karsten Warholm

I kveld 23. august: 1500 meter menn: Narve Gilje Nordås og Jakob Ingebrigtsen

I morgen 24. august: 400 meter menn finale: Håvard Bentdal Ingvaldsen

Dessuten skal det i kveld være 5000 meter forsøksheat for kvinner, der Karoline Bjerkeli Grøvdal har gode sjanser til å løpe seg inn til en finaleplass. Og i morgen 24. august blir det 5000 meter forsøksheat med Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås.

Av disse så er nok de klareste medaljekandidatene Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm. Narve Gilje Nordås er en outsider som kan svinge seg opp til en pallplassering. Håvard Bentdal Ingvaldsen kom seg til finalen som en av de to som gikk videre på tid, så han er i utgangspunktet ikke noen medaljekandidat. Men en finaleplass i et VM er uansett en stor prestasjon. Og Karsten Warholm er verdensrekordholder på 400 meter hekk, og må nok bære favorittstempelet på sine skuldre selv om han i VM-finalen vil utfordres av flere sterke konkurrenter.

Tidspunkt:

onsdag 23. august 2023 19:02 Kvinner 5000 meter Forsøksheat 21:15 Menn 1500 meter Finale 21:50 Menn 400 meter hekk Finale torsdag 24. august 2023 19:00 Menn 5000 meter Forsøksheat 21:35 Menn 400 meter Finale

Øvelsene kan du se på NRK



Håvard Bentdal Ingvaldsen har tatt seg til en VM-finale på 400 meter. (Foto: Arne Dag Myking)



Karoline Bjerkeli Grøvdal skal i kveld løpe for en finaleplass på 5000 meter. Her fra EM i fjor. (Foto: Arne Dag Myking)