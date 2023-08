Stiftelsen Midnight Sun Marathon (MSM) i samarbeid med TUIL Friidrett arrangerer NM ultraløp terreng sammen med Tromsø Mountain Ultra 26. august. Selv om løpet går senere på året enn vanlig er det sterke startfelt i både kvinne- og herreklassen, men likevel redusert siden NM kolliderer med UTMB-løpene i Chamonix der rekordmange norske toppløpere stiller til start. Kun en av åtte deltakere i VM terrengultra kommer til årets NM.

NM-løypa i Tromsø er kortere enn det vi er vant til i disse mesterskapene, "bare" 50,3 km. Derimot er det hele 2.139 høydemeter, så det er en tøff løype for de 44 NM-deltakerne. Løpet har vært arrangert siden 2012 - og begge løyperekordene ble satt i 2016 da Hilde Aders (4:43:55) og Eirik Haugsnes (4:07:20) vant.

Totalt er det 149 påmeldte i årets Tromsø Mountain Ultra, hvorav 11 kvinner og 33 menn stiller i NM-klassene.

Ultraløpet er ett av fire løp som inngår i Tromsø Mountain Challenge 25.-27. august, se mer på løpets hjemmeside.

STARTLISTE 50 KM (velg NM kvinner eller NM herrer for å se NM-deltakere).

Løpet starter lørdag 26. august klokken 09:00, og ca 4 timer senere vet vi hvem som vant medaljer i årets NM.



Sara-Rebekka Færø Linde er vår favoritt

Med flere toppløpere borte er Sara-Rebekka Færø Linde fra Varegg Fleridrett vår klare favoritt til å vinne NM. Hun har vunnet stort sett alle ultraløp hun har deltatt på i Norge, og så sent som i juni løp hun inn til en sterk 14. plass i VM terrengultra i Innsbruck. Året før ble hun 28 i VM.



Sara-Rebekka i Bergen Fjellkarusell i 2022. (Foto: Arne Dag Myking)



Fire nordnorske løpere er outsidere og medaljekandidater:

Thea Hanssen fra Trømsø løpeklubb, VM-deltaker 2022 (55. plass) og vinner av TMC 50 km 2020 og 2022.

Frida Svendsen fra BUL Tromsø, 3. plass i Tromsø Skyrace Hamperokken i år og vinner av TMC 50 km 2019 og 2021.

Mirjam Saarheim fra Lofoten Løpeklubb, 2. plass i Tromsø Skyrace Hamperokken i år og 9. plass i årets Trangrancanaria.

Shangave Balendran fra Lofoten Løpeklubb, soleklar vinner av 48 km i Lofoten Ultra Trail i år og 7. plass i NM 2019.



Mirjam Saarheim (til høyre) fra da hun vant kvinneklassen i Sans Senja foran Therese Sjursen i 2019. (Foto: Knut Ivar Saarheim)





Shangave Balendran​ i Ultra-Trail Cape Town der hun kom på 3. plass i 2017 mens hun studerte i Sør-Afrika. (Privat foto)



Kan Sebastian Conrad Håkansson vinne også i terrenget?

Sebastian Conrad Håkansson fra Svorkmo N.O.I. har først og fremst gjort seg bemerket på maraton og flate ultraløp. I fjor satte han først suveren norsk rekord på 100 km i NM, før han senere på året løp inn til en sensasjonell 4. plass i VM 100 km på sterk nordisk rekord og antagelig det beste resultatet av en nordmann i ultraløpmesterskap noen gang. Han ble også kåret til Årets Ultraløper i Norge i fjor.

Men, kan han hevde seg også i terreng? Ja, det tror vi. Han er et skikkelig råskinn som alltid løper for å vinne, og for fire år siden vant han UltraBirken. I år tror vi han løper hjem NM-gullet.



-Han der er rå utøver! Jo Inge Norum peker på Sebastian Conrad Håkonssen som løp inn til 4. plass i VM 100 km i Berlin i fjor. (Foto: Aina Nygård)



I tillegg til å være en sterk langdistanseløper har Sebastian Håkansson fysikk og ferdigheter som gjør han til en av verdens beste hinderløpere på lange distanser. (Arrangørfoto: Cochinero Challenge)



Andre medaljekandidater:

Morten Antonsen fra Hvam IL (Romerike) er en terrier med noe av den samme rå innstillingen som Sebastian. 22-åringen ble nummer 2 i Mozart Ultra 81 km i Østerrike tidligere i år, og vant XREID Femunden i 2021. Han har også mange sterke resultater i motbakkeløp - og er klart yngst av medaljekandidatene.

Gjermund Nordskar fra Sogndal IL har nok de beste resultatene på enda lengre løp, men han vant f.eks.Lustrafjorden Inn (45 km) i år. I fjor ble han nummer 2 og beste nordmann i Molde 7-topper, og tilbake i 2018 ble det sølv i NM terrengultra i Meråker.

Eirik Haugsnes fra Senga Ski har trappet ned, men den rutinerte løperen er fortsatt i god form - og kanskje i medaljeform i ei løypa han har løyperekorden i (2016). Han var VM-deltaker i 2015 (31. plass).

Stian Dahl Sommerseth fra Tromsø Løpeklubb, vinner av UltraBirken 2023.

Vi tar også med to outsidere i Vegard Øie fra Romdal Randoneeklubb og Espen Spro Johansen fra Adamstuen Løpeklubb.



Allerede som 18-åring (2019) markerte Morten seg som en knallsterk terrengultraløper i Romeriksåsen på langs. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

Veteranen Eirik Haugsnes under Ekstemløpet i TMC 2022 der tok han sin 10. seier. (Foto: Midtnight Sun Marathon v/Zoltan Tot)