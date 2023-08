Tekst: Jan R. Hansen / Sverre Larsen. Alle foto: Sverre Larsen



Løpet er flott, men krevende og tar oss nordover delvis via Hvitløype-traséen til vending på svabergene ved Bervannet før den returnerer, langs deler av Lochners løype.

Denne løypa har lang fartstid i karusellen, men måtte flyttes til Kjerrane de siste årene pga. reduserte parkeringsmuligheter ved Baneheia. Dette var bedre nå, godt hjulpet av deltakere som syklet til løpet, samt avlastet parkeringsbehov ved bruk av onsdagen da godt over 300 gjennomførte. Godt å være tilbake igjen i Baneheia med løpet.

Utvalget hadde gjort grundig forarbeid så løype­traséen var snauklipt og delikat, og med godvær og fine temperaturer begge dagene ble det hyggelig løpsopplevelser for alle deltakerne. Flaks at det varslede regnet ventet til senkvelden med å slå inn.

Deltakelsen var mer enn tilfredsstillende. Før korreksjoner for uteglemte tellet vi inn hele 860, fordelt med 398 jenter og 462 gutter. Dette er nær 200 flere enn tilsvarende løp i fjor, og 30 bedre enn forrige løp som vi var veldig fornøyd med.

De raskeste løperne uansett alder:

De to fremste i jente­klassen ble Anne Haaland Simonsen med en meget sterk tid (35:17), foran Tove Andersen Frikstad (38:23). Begge disse med egen tid, mens først i puljestarten kom Anine Kallhovd (38:39), deretter Birgitte Heldgaard Nielsen (39:12) og Elisabeth Gill (39:32).

Hos guttene ble det sterk seier til Jens Christian Iglebæk (32:16) foran Jørgen Solli Strøm-Olsen (32:50), Frode Lindblom (33:27), Andreas Herstad Dolmen (34:51) og Trond Sverre Hagelien (35:19).

Tallet på deltakere som med dette løpet oppnådde sitt 7. løp, ble hele 93. Antallet premierte så langt gjorde dermed et nytt godt hopp til 855. 10 nye deltakerne skaffet seg sesongnummer. Totalt 23 hadde ikke vært med tidligere i år, så antallet med minst ett løp økte til 2042.

Utvalget fikk meget god hjelp med arrangementet fra Elkem Fiskaa BIL, som både merket løypa og hentet inn igjen merkebåndene etter løpet. Perfekt gjennomføring av det hele.

Sverre Larsen var som vanlig på plass med fotoapparatet på sidelinjen, og har også tatt en prat med noen av de involverte.

Arild Moen (66) - deltaker

Arild synes at løypa er kjempefin. Dette er Tullas løype som er oppkalt etter Eldbjørg Larsen. Hun var også tilstede i dag og er alltid aktiv og flink. Det er mye variert terreng med bart fjell her.

– Det er lurt å ta det rolig i starten, spesielt på den første kilometeren. På den siste kilometeren kan man gi på, sier Arild engasjert. – Det passer bedre med lang løype enn kort og flat løype når man blir eldre. Man konkurrerer både med seg selv og med de på jobben. Løypa er topp, forteller en gestikulerende og smilende Arild.

– Opplegget her er helt fantastisk. Arrangørene er blide og gir god service som skaper god stemning her. Det er godt preparerte løyper og herlige mennesker blant deltakere og de som arrangerer, sier Arild med et lurt smil og med en inkluderende holdning.

Anine Kallhovd (26) - deltaker

Anine liker terrenget i Baneheia og i Bymarka. Hun har hørt at det er fint å løpe her med teknisk terreng, og mange opp- og nedoverbakker. Man må finne sin trasé, være oppmerksom og ha et våkent blikk.

– Jeg ønsker å løpe fort og å forbedre egne tider. Jeg trener mest alene, sier en glad og lettet Anine, og hun er fornøyd med karusellen. – Det er et fint fellesskap, og man kan løpe sammen med andre på samme nivå, sier Anine.

– Jeg synes mange legger ned mye arbeid for karusellen, og det skal vi både respektere og snakke varmt om. Det er løp nesten hver eneste torsdag. Folk er takknemlige for lavterskeltilbudet som er åpent for alle uansett form og et hvert nivå. Anine liker seg og smiler fint og undrende.

Tore Heidenreich (70) - arrangør fra Terrengutvalget

Tore mener at Tullas løype er ei fantastisk flott skogsløype. Det er tørt og fint i heia. Den er tradisjonsrik, mange kjenner løypa og vet hvor vi løper.

– Været påvirker oppslutningen og er ganske viktig for at mange skal bli med på løping. Det er passende bra vær og bra forhold i løypa i dag. Mange har vært gjennom løypa, og totalt sett blir det et fint oppmøte, sier Tore engasjert.

– Det er viktig at folk trives før, under og etter løpene våre. Disse løpene er medisin for sjelen. Folk kommer i godt humør, og løpene gjør godt i kroppen. Man kommer i god stemning, og det er trivelig og greie folk, avslutter Tore, og han har flere jern i ilden fra dag til dag.

Bjørn-Martin Brunes - Norsk Folkehjelp

Organisasjonen var representert ved de frivillige Fatma Tasdemer (22) og Bjørn-Martin Brunes (34).

Vi snakket med både Fatma og Bjørn-Martin som forteller at organisasjonen driver førstehjelp. Man må kommunisere og svare på spørsmål om helse. Folk kan enten skade seg, eller de får sår. Norsk Folkehjelp er med på karusellen, og også til stede på konserter og festivaler.

– Vi ønsker at deltakerne skal være friske, og ved skader ønsker vi å hjelpe. Vi er opptatt av at alle skal ha det bra. Vi er her for å hjelpe og for å finne roen. Vi er ferske i gamet, og Kristiansand er en trivelig storby. Men det kunne gjerne vært flere frivillige i Norsk Førstehjelp, sier og smiler begge lurt.

– Det er flere folk som er engasjert i Norsk Folkehjelp. Vi som er i Kristiansand, kan gjerne være flere. Vi har fokus på helse, og vi trenger gode og flinke folk, sier de og veiver engasjert med armene og smiler på en herlig måte. De forteller vider at man må ha grunnkurs i førstehjelp "Førstehjelp for Mannskap." for å jobbe der.

Mer informasjon: