Med årets jubileumstrasè tas den første delen av den opprinnelige traséen fra 1993 og -94 i bruk hvor man sykler via Vivelstadsvea ned til Åstadalen og opp igjen til gåpartiet i Djuposet.. Løypa forkortes med to km til 84 km, og de krevende steinpartiene fra Svartåfloen ned til Djuposet erstattes med fin grusvei.

Se kart, løypeprofil og løypebeskrivelse

I anledning jubiléet inviterer Birken til på Rena Torg fredag 25. august med NRK Superbuss, fremføring av ny Birken-låt ved Kine Kleveland og elever ved Rena skole, BarneBirken, gratis pølser og is gitt av handelsstanden samt gjestemiddag for inviterte.

Eliten på Sjusjøen i 2018. (Foto: Rolf Bakken)

Facts om det 30. Birkebeinerrittet:

Det er 30 av de påmeldte som har syklet alle rittene siden 1993, en kvinne og 30 menn

433 av de påmeldte på Birkebinerrittet vil fullføre Birkebeinertrippelen i år.

Det forventes 4000 deltagere til Birkebeinerrittet og 300 til UngdomsBirken

Ungdomstrippelen har 82 påmeldte deltagere

78 er påmeldt i All Road/Gravel-klassen, 27 på elsykkel, 104 i trimklassen

19% av årets deltagere er debutanter

Over 300 000 har syklet Birkebeinerrittet siden 1993

Av de 30 påmeldte som har deltatt alle år finner vi bare en kvinne, Ingunn Sandø, som sykler i klasse K60. Her alle som kan feire 30-årsjubileum etter årets ritt:

Klasse Pulje Starttid Etternavn Fornavn M55 1 09:30:00 Beitmyren Jan Olav M50 1 09:30:00 Larsen Tom M50 1 09:30:00 Holm Terje M60 2 09:35:00 Kjær Geir M55 3 09:40:00 Brun Kjell Ivar M60 3 09:40:00 Graffer Øystein M50 3 09:40:00 Degnes Per Magne M50 3 09:40:00 Lundgård Erik M55 3 09:40:00 Grimstad Einar M55 4 09:45:00 Kristiansen Kjetil M60 5 09:50:00 Eide Geir M65 5 09:50:00 Bergersen Frode M65 6 09:55:00 Enberget Svein M65 7 10:00:00 Snekkerhaugen Geir M65 7 10:00:00 Bratberg Nils M55 7 10:00:00 Hamnes Ståle M50 9 10:10:00 Aafloen Christer Rinnan M50 10 10:15:00 Baardseth Kjell Erik M75 10 10:15:00 Rognerud Widar M70 10 10:15:00 Vigrestad Rasmus Olav ELCY 21 11:10:00 Bråten Trond M70 12 10:25:00 Fodnesbergene Egil M65 11 10:20:00 Iversby Arnfinn M50 12 10:25:00 Sørlien Tommy M65 9 10:10:00 Mælingen Oddgeir M70 13 10:30:00 Fossen Sverre Inge M70 13 10:30:00 Jørgenvåg Johnny K60 13 10:30:00 Sandø Ingunn M55 13 10:30:00 Laache Leif G M65 13 10:30:00 Nordgård Bjørn

Selv om det meste er klart nå har det dukket opp noen utfordringer med e-coli i drikkevannet på Rena.

– Det er viktig at våre deltagere for helt rent drikkevann så vi har bestilt vann fra Tine i Brumunddal, så det kommer tanker hit på Torget der alle deltagerne kan fylle opp drikkeflaskene. I tillegg har vi drikkeposter på Åstvollen der vi på Rena har ansvar for drikke til deltakerne. Så det er rent og friskt vann til alle deltakerne. Det er det viktig at deltakerne er informert om, sier informasjonsansvarlig Randi Bolstad i Birken.

Uværet “Hans” har også satt enkelte spor. – Det er ikke veldig store skader og våre mannskaper har preppa og fiksa og gjort nødvendige utbedringer, forsikrer Bolstad.

Vinneren av fjorårets ritt, Jørgen Nordhagen, Lillehammer CK flankert av toeren Ole Hem Romeriksåsen SK (til høyre) og Ådne Holter, Lillehammer CK. (Foto fra Birkens facebookside)

