Vi vil oppdatere med noen flere bilder senere i kveld.

Det ble nord-norsk dominans i NM-klassene da MSM og TUIL Friidrett arrangerte NM terrengultra i kombinasjon med det årlige Tromsø Mountain Challene Ultra. Fem av seks medaljer gikk til nord-norske løpere.

Stian Dahl Sommerseth fra Tromsø Løpeklubb knuste den tidligere løyperekorden og vant gull i NM terrengultra med 12 minutters margin til Sebastian Conrad Håkansson fra Svorkmo N.O.I. I kvinneklassen ble det seier til Shangave Balendran fra Lofoten Løpeklubb. Begge to var ekstremt glad når de kom i mål. Flere av de antatte medaljekandidatene på forhånd ga seg underveis i den tøffe løypa.

Løypa som går fra Snarbyeidet og sørover til Tromsdalen er 50,3 km lang med 2.139 høydemeter. Det er også stedvis veldig tung underlag, så bruttprosenten er ganske høy til å være et såpass "kort" ultraløp. Hele 13 av 70 startende på 50-kilometeren fikk bokført DNF.

Sliten og glad Stian etter NM-gull og suveren løyperekord. (Arrangørfoto)

NM-gull til Stian Dahl Sommerseth

Vi hadde Stian Dahl Sommerseth med bland med medaljekandidatene, men trodde på Sebastian Conrad Håkanssom som NM-vinner. Begge var også med i teten fra start, men før halvveis fikk Sommerseth en luke som ved Skarvassbu etter to timers løping var på drøye tre minutter.

Det var ingen sprekk på Håkansson, men han tapte litt og litt og løp i mål til sølv 14 minutter etter vinneren på tiden 4:08:59, så vidt bak Eirik Haugsnes løyperekord (2016) på 4:07:20.

Sommerseth - som er oppvokst like ved mål i Tromsdalen - holdt høy fart hele veien, og økte litt og litt på Håkansson. I mål kom han til suveren ny løyperekord på 3:55.02, og ville nok ha utfordret de fleste av de sterke norske løperne som deltar i UTMB neste uke.

Noe ubeskrevet blad er han ikke, med sterke seire i både motbakkeløp og terrengultra, bl.a.

Bronsemedaljen gikk til Sivert Moen fra Bodø Bauta løpeklubb, mens det nedover på lista var en blanding av NM-løpere og andre. På en 8. plass i NM finner vi Håkon Hjemly (52) fra Aurskog-Høland FIL, som etterlyste veteran-NM-klasse - noe det ikke var i år, selv om friidrettsforbundet (feilaktig) hadde lagt løpet inn på terminlista for norske veteranmesterskap i år. Til neste års NM i Porsgrunn er veteran-NM tilbake igjen.

En av medaljekandidatene som måtte gi seg underveis var Eirik Haugsnes, veteranen som har trappet ned, men som fortsatt er i veldig bra form. Kanskje brant han litt mye krefter dagen før ved å følge sønnen Gard (M12-14) til dobbeltseier på Ekstremløpet. Eirik mistet også løyperekorden sin fra 2016 da Stian Sommerseth vant årets NM.

Også antatte medaljekandidater som Morten Antonsen fra Hvam IL og Vegard Øie fra Romsdal Randoneeklubb ga seg underveis.

"Morsomt å vinne i løypa mi"

- Først og fremst er det utrolig morsomt å vinne på "hjemmebane". Jeg har flyttet til Oslo for jobb, men er vokst opp på fotballbanen TUIL Arena vi løp i mål ved, sier Stian Dahl Sommerseth til kondis.no etter løpet.

- Rammen rundt løpet med NM, gode venner i MSM og TUIL som arrangører, og at det da er løypa "mi", gjorde at det var uaktuelt å prioritere noe annet i en periode hvor det er flust av løp å velge i.

- Løpet i seg selv gikk uproblematisk for seg - gikk i ett godt gir som jeg holdt hele veien. Hadde fint selskap i Sebastian de første 15 kilometerne. Dro litt og litt ifra derfra og inn, sier Stian som forteller at forholdene var strålende. - Nekter å tro at det har vært tørrere føre enn dette. Da er det bare å gjøre jobben selv, og det gjorde jeg!

Utover høsten regner han med å løpe Fyri Trail, NM i terrengløp og svenske Kullamannen 50km.

- Jeg har store mål neste år, så blir nok å prioritere trening og stille på de løpene resten av året med de bena jeg har uten å legge for mye i dem, sier årets suverene norgesmester.



Topp 20 herreløpere på 50 km (70 deltakere, 29 i NM):

1 Stian Dahl Sommerseth TROMSØ LØPEKLUBB NOR NM Menn 3:55:02 2 Sebastian C. Håkansson SVORKMO N.O.I. NOR NM Menn 4:08:59 3 Sivert MOEN BODØ BAUTA LØPEKLUBB NOR NM Menn 4:27:48 4 Bjørn Haugo Herfindal VOSS IDRETTSLAG NOR Trippel M 4:31:10 5 Gjermund Nordskar SOGNDAL IL NOR NM Menn 4:31:57 6 Yngvar Høimyr Solberg FOAK NOR Menn 4:44:57 7 Pétur Sturla Bjarnason ISL Menn 4:49:25 8 Johan Kilskar STRINDHEIM IL NOR NM Menn 4:52:55 9 Mikael Arnesen NORTHERN RUNNERS NOR NM Menn 4:55:06 10 Vitezslav Solc BEZECKY KLUB NACHOD CZE Trippel M 5:00:11 11 Svein Roger Kaspersen NORTHERN RUNNERS NOR NM Menn 5:02:24 12 Håkon Hjemly AURSKOG - HØLAND FIL NOR NM Menn 5:08:34 13 Daniel Grätzer OLG GALGENEN SUI Menn 5:08:56 14 John Øystein Ellila TROMSØ LØPEKLUBB NOR NM Menn 5:15:01 15 Robin Simonsen TROMSØ LØPEKLUBB NOR NM Menn 5:21:48 16 Andreas Joki Arild PUST TROMSØ NOR Menn 5:25:45 17 Trym Myrvang TROMSØ LØPEKLUBB NOR NM Menn 5:26:24 18 Mats Jørgen N. Ingdal MELLEMBYGD IL NOR Menn 5:28:42 19 Francesc Cabrero TRIPUZOL ESP Menn 5:30:55 20 Joseluis Alvelais Gonzalez HONG KONG MEX Menn 5:32:35



Shangave (Shanga) har fullført TMC Ultra til NM-gull. (Arrangørfoto)



Shangave Balendran løp inn til NM-gull

Akkurat som i herreklassen bommet vi på vinnertipset i kvinneklassen. Blant flere vanligvis ganske jevngode nord-norske løpere tok Shangave Balendran fra Lofoten Løpeklubb tidlig ledelsen, og holdt unna hele veien til mål der hun ble klokket inn på 4:45:16, bare 1:21 bak Hilde Aders løyperekord fra 2016.

Litt bak ble det kamp mellom fjorårets VM-deltaker Thea Hanssen og Julie Watenberg om sølv og bronse, en duell som gikk i Theas favør med en margin på 1:35.

"Gøy å prøve meg på et løp med mer løpbart terreng"

Vi kontaktet Shanga etter løpet, og ble ganske overrasket over løypebeskrivelsen hennes (som selv sagt har noe med hvor hun bor);

- Det var en skikkelig fin dag på skikkelig finestier!, sier Shange, før hun fortsetter:

- Jeg var veldig spent og usikker på formen da jeg akkurat har begynt å trene igjen etter en hjerteposebetennelse i sommer, men jeg følte meg overraskende bra så jeg dro fra de andre damene tidlig.

- Jeg slet vedig med kramper fra 35 kilometer, men det holdt hedigvis inn, sier en glad norgesmester.

- Jeg bor i Lofoten og er vant til bratt og teknisk terreng, så det var veldig gøy å prøve meg på et løp med mer løpbart terreng, sier Shanga som synes det er gøy at NM arrangeres i Nord-Norge. Det ble en helt nydelig dag.

Framover tenker hun å løpe Lofoten high5 neste helg hvis beina er bra, og Harstad Summits Traili midten av september.

- Ellers vil jeg bare kose meg med løping og klatring i lofotfjella i høstfarger, avslutter norgesmester Shangave Balendran.

Sara-Rebakka brøt løpet

Sara-Rebekka Færø-Linde var favoritt i kvinneklassen, men hun måtte gi seg tidlig i løpet med sykdom:

- Jeg stilte til start med hodepine, tørr hals og rar i kroppen. Håpet på det skulle gå seg til utover i løpet, men dessverre gjorde det ikke det. Høy puls og stive bein. Kjente fort jeg måtte roe ned i håp om at det skulle hjelpe. Dessverre var det ikke helt min dag idag. Jeg kommer sterkere tilbake, sier Sara-Rebekka i en kommentar til kondis.no etter løpet.

Topp 10 kvinner på 50 km (20 deltakere, 10 i NM):

1 Shangave Balendran LOFOTEN LØPEKLUBB NOR NM Kvinner 4:45:15 2 Thea Hanssen TROMSØ LØPEKLUBB NOR NM Kvinner 4:56:33 3 Julie Waltenberg LYNGEN/KARNES IL NOR NM Kvinner 4:58:08 4 Frida Svendsen BUL-TROMSØ,FRIIDRETT NOR NM Kvinner 5:09:46 5 Emilie Krey Ludviksen TROMSØ LØPEKLUBB NOR NM Kvinner 5:15:49 6 Camilla Borchsenius TEAM BORCH NOR Kvinner 5:59:59 7 Oda Urseth TOLGA NOR Kvinner 6:00:46 8 Kristin Slettmo Jørgensen COOP NORD NOR Kvinner 6:11:26 9 Ingrid Jenvin Støen . NOR Kvinner 6:36:49 10 Kristel Berg NORTHERN RUNNERS NOR NM Kvinner 6:45:47

Anita Iversen Lilleskare og Sebastian Høydal vant TMC HalfUltra

Anita Iversen Lilleskare fra BFG Bergen Løpeklubb vant klart HalfUltra 25 km dagen etterat hun var suverent rasket i Ekstremløpet. Den meriterte skiløperen Anna Svendsen kom på 2. plass.

I herreklassen ble det hard kamp mellom Sebastian Høydal fra Tromsdalen og Vetle Arder Skildheim fra Trømsø skiklubb, en duell førstnevnte avgjorde med 47sekunders margin.

Topp 10 kvinner 25 km (61 deltakere):

1 Anita Iversen Lilleskare BFG BERGEN LØPEKLUBB NOR K 02:09:35 2 Anna Svendsen TROMSØ SKIKLUBB NOR K 02:16:36 3 Janne Kristin Undheim NOR K 02:17:21 4 Antigone Abazi Nyborg TROMSØ LØPEKLUBB NOR K 02:22:27 5 Margrethe Høviskeland NOR K 02:22:57 6 Dina Erika Hansen SK VIDAR NOR K 02:27:44 7 Kristina Aastrøm ADVOKATHUSET NORD NOR K 02:28:17 8 Hedda Grimsbo Hanssen NOR K 02:32:45 9 Ragnhild Oksavik Lockertsen STATENS VEGVESEN BIL NOR K 02:33:13 10 Anneli Giske TEAM GISKE NOR K 02:33:33

Topp 10 menn 25 km (96 deltakere):

1 Sebastian Høydal TROMSDALEN NOR M 01:53:41 2 Vetle Arder Skildheim TROMSØ SKIKLUBB NOR M 01:54:28 3 Ola Ørjavik TROMSØ LØPEKLUBB NOR M 02:00:11 4 Tobias Nymo Melseth TEAM ESAGERATO M 02:01:55 5 Niklas Carlsson SWE M 02:02:57 6 Mathias Karlsen Hauglid SCALATORI DI RAGASTELLI NOR M 02:03:42 7 Gjermund Lassen NOR M 02:04:51 8 Martin Eliassen NOR M 02:07:11 9 Rune Tjønsø SIGERFJORD BOCCIALAG NOR M 02:09:24 10 Robin Larsen HADSEL LØPEKLUBB NOR M 02:10:00

Dobbeltseier til Haugsnes i Ekstremløpet fredag



Eirik Haugsnes foran sønnen Gard i Sherpatrappa (Arrangørfoto)

Tromsø Mountain Challenge består av fire konkurranser; Ekstremløpet opp sherpatrappa til Fjellstua på fredag, Tromsø Mountain Ultra + halvultra lørdag og Tindløpet til toppen av Tromsdagstind 1239 moh søndag. Det er også lagt inn en trippelkonkurranse.

I herreklassen ble det duell mellom far og sønn Hausnes, selv om vi tror far Eirik kunne vunnet dette om han ville. Sønnen Gard skal åpenbart ta opp arven etter faren som en av Norges beste fjelløpere.

I kvinneklassen ble det suveren seier til Anita Iversen Lilleskare fra BFG Bergen Løpeklubb.

Menn topp 5: 1 Gard Haugsnes IL PIONER NOR G 12-14 16:39 2 Eirik Haugsnes SENJA SKI / IL PIONER NOR M 40-44 16:40 3 Nikolai Antonsen Segtnan SCALATORI DI RAGASTELLI NOR M 18-34 16:53 4 Jo Olsen Rørvik TROMSØ IDRETTSLAG NOR G 15-17 17:54 5 Bjørn Haugo Herfindal VOSS IDRETTSLAG NOR Trippel Menn 18:12 Kvinner topp 5: 1 Anita Iversen Lilleskare BFG BERGEN LØPEKLUBB NOR K 45-49 19:11 2 Lykke Rørvik TROMSØ IDRETTSLAG NOR J 12-14 21:57 3 Regina Johansen NORDKAPP LØPEKLUBB SWE K 18-34 22:58 4 Vibeke Manndal MANNDALEN V.I.L NOR K 35-39 23:29 5 Marit Liland FREDRIKSEN KSAT NOR K 35-39 23:30

Anita Iversen Lilleskare, suveren vinner i kvinneklassen. (Arrangørfoto)

Tindløpet arrangeres søndag

Søndag er det fjerde og siste delkonkurransei Trømsø Mountain Challenge, motbakkeløpettitoppen av Tromsdalstind 1238 moh. For noen av deltagerne dreier alt seg om Tindløpet, men det for andre er tredje og siste del av den knalltøffe trippelen Tromsø Mountain Challenge.

Resultatene kommer her: EQ-timing TMC



Tett med løpere etter målgang på Tromsdalstind i 2020. (Foto: Zoltan Tot)