1500 meter U20

Lørdagskveldens første av fire 1500-meterkonkurranser var for kvinner under 20 år. På forhånd var nok Malin Hoelsveen fra Raufoss friidrett den aller største favoritten, med årsbeste på 4.18,72. Hun er også europamester på distansen i U18.



Feltet er klart til start. (Foto: Thomas Patey)



Wilma Torbiørnsson tok kommandoen på de første rundene, med nevnte Hoelsveen i andre posisjon. Etter et par runder var tempoet tilsvarende en bedre sluttid enn 4.30. Andrea Nygård Vie Nygård lå på tredjeplass med to runder igjen, mens Thea Charlotte Knutsen var på fjerde. Derfra ble det nå en luke bakover til Astrid Cecilie Berntsen.



Med 600 meter igjen begynte Knutsen å slippe litt, og med kun en runde igjen tok Hoelsveen føringen for første gang. Derfra og inn var det ingen tvil. Malin Hoelsveen fortsatte å øke med et nydelig løpesteg. Null problem med å holde helt inn i mål, og Hoelsveen avsluttet på 4.20,06. Thea Charlotte Knutsen hentet seg inn mesterlig og spurtet inn til andreplass på pers og 4.25,96. Tredjeplass gikk til Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson med 4.26.22, mens Andrea Nygård Vie også perset på fjerdeplass med 4.26,27.



Flott opphenting av Thea Charlotte Knutsen på den siste runden. (Foto: Thomas Patey)



De tre beste. Fv.: Thea Charlotte Knutsen (2. plass), Malin Hoelsveen (1. plass) og Wilma Torbiörnsson (3. plass). (Foto: Thomas Patey)



Pl, BIB Navn Født Klubb Tid 1 406 Hoelsveen, Malin 25.01.2005 Raufoss IL Friidrett 4:20.06 2 309 Knutsen, Thea Charlotte 26.09.2004 Varegg Fleridrett 4:25.96 3 242 Torbiörnsson, Wilma A. B. 31.05.2007 Ullensaker/Kisa IL 4:26.22 4 167 Vie, Andrea Nygård 04.07.2006 I.L. Norna Salhus 4:26.27 5 322 Berntsen, Astrid Cecilie 12.07.2007 Idrettslaget Skjalg 4:29.34 6 372 Torvund, Vilde-Sofie 28.01.2006 Idrettslaget Fri 4:36.91 7 87 Alme, Tuva 15.08.2008 Sandnes Idrettslag 4:39.17 8 252 Skaar, Eline 01.01.2007 Nittedal Idrettslag 4:39.84 9 471 Sand-Hanssen, Julie 13.04.2006 If Eiker Kvikk 4:40.21 10 65 Låhne, Linnea Hove 27.08.2007 Tyrving Idrettslag 4:44.26 11 17 Langbakk, Aurora Kristiansen 07.08.2007 IL I BUL 4:48.61 12 271 Jakobsen, Mari 15.03.2005 Haugesund Idrettslag 4:49.30 404 Skisaker, Selma A. Boesen 16.08.2006 Larvik Turn og IF DNS

1500m U23

Et superspennende felt med meget habile løpere stilte i dette feltet. Blant annet hadde vi selvfølgelig europamester for juniorer Ingeborg Østgård på plass. Østgård har også årsbeste i dette feltet, med 4.10,64.



Selma Løchen Engdahl tok føring fra start, med Ingeborg Østgård i andre posisjon. Anne Gine Løvnes tok tredjeposisjon fra start men ble etter hvert forbiløpt av Grethe Tyldum. Ingen i feltet hadde dårlige personlige rekorder enn 4.31. Løchen Engdahl fortsatt i tet etter en runde og hele feltet var mer eller mindre samlet. Med to runder igjen overtok Østgård ledelsen og satte opp farten noe. Løchen Engdahl var på andreplass mens Ina Halle Haugen nå var på tredjeplass.



Med 600 meter igjen kom det enda en liten fartsøkning fra europamesteren i front og seks løpere fikk en luke på resten. Det så nydelig og lett ut for Østgård i tet med en runde igjen.



Ingeborg Østgård begynte å sette skikkelig fart på sisterunden. (Foto: Thomas Patey)



Fire løpere med luke på resten da en runde gjenstod, og så ble det kjør. Østgård i front, men Ina Halle Haugen hang meget pent med. Europamester Østgård vant oppskriftsmessig på 4.18,70, mens Halle Haugen hang godt med inn til en andreplass og 4.19,70. Anne Gine Løvnes tok tredjeplassen med 4.22,58.



Pl. BIB Navn Født Klubb Tid 1 363 Østgård, Ingeborg 05.10.2003 Tjalve Idrettsklubben 4:18.70 2 484 Haugen, Ina Halle 22.11.2003 Idrettslaget Runar 4:19.70 3 178 Løvnes, Anne Gine 14.03.2003 Sportsklubben Vidar 4:22.53 4 457 Tyldum, Grethe 08.07.2001 Steinkjer Friidrettsklubb 4:24.08 5 351 Engdahl, Selma Løchen 20.12.2001 Tjalve Idrettsklubben 4:24.33 6 27 Ruud, Mari Roligheten 02.09.2002 IDROTTSLAGET I BUL 4:24.59 7 335 Lundeby, Oda Andersen 18.05.2002 Spirit Friidrettsklubb 4:27.99 8 323 Busic, Sara 11.02.2002 Idrettslaget Skjalg 4:28.85 9 479 Nilssen, Ingrid Kilvær 21.01.2003 Herøy Idrettslag 4:34.48 10 49 Alvik, Sigrid 30.05.2003 Tyrving Idrettslag 4:36.13





