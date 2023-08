1500 meter MU23

Så var det juniorherrene sin tur til å løpe 1500 meter rundt friidrettsbanen i Sandnes. Første felt ut var U23, og blant de startende fant vi Esten Hansen-Møllerud Hauen med årets beste notering på 3.38,87. Han vant jo også 3000 meter hinder dagen i forveien.

Ibrahim Buras tok tet fra start og det gikk godt unna på den første runden. Sander Dybwad Mathiesen, med feltets tredje raskeste årsbeste, la seg på andreplass på denne runden, mens Hansen-Møllerud Hauen lå i tredje posisjon. Deretter fulgte Kristoffer Sagli og Moa Bollerød.

Dybwad Mathiesen overtok føringen etter en runde og fikk et par-tre meter tilbake til Hansen-Møllerud Hauen, men ingen dramatikk enda. Feltet var godt samlet til tross for pen fart så langt. Etter et par runder gikk Hansen-Møllerud Hauen opp i tet og 10 løpere var med i hovedfeltet på dette tidspunktet.

Inn i siste sving kom Hansen-Møllerud Hauen først med Buras noen centimeter bak. Deretter fulgte Bollerød og Dybwad Mathiesen tett, mens Sagli hadde noen meter opp. Inn mot mot ble det full spurt, og det var Buras fra Idrettslaget BUL som hadde mest krefter igjen og som tok tittelen med personlig rekord på 3.43,72. Esten Hansen-Møllerud Hauen fikk 3.43,92, mens Moa Abounnachat Bollerød tok tredjeplassen med 3.45,18.



Ibrahim Buras løper først i mål med Esten Hansen-Møllerud Hauen ett skund bak. (Foto: Thomas Patey)



Seierherre Ibrahim Buras. (Foto: Thomas Patey)



Plass BIB Navn Født Klubb Tid 1 5 Buras, Ibrahim 21.08.2001 IDROTTSLAGET I BUL 3:43.72 2 348 Hauen, Esten Hansen-Møllerud 22.05.2003 Friidrettsklubben Ren-Eng 3:43.92 3 474 Bollerød, Moa Abounnachat 02.11.2001 Sem Idrettsforening 3:45.18 4 519 Sagli, Kristoffer 30.01.2002 Aure il 3:46.57 5 179 Mathiesen, Sander Dybwad 10.11.2003 Sportsklubben Vidar 3:47.01 6 466 Warnes, Vegard Vesterhaug 16.05.2003 SVORKMO N.O.I. 3:48.21 7 360 Thomassen, Mikkel Blikstad 13.10.2003 Tjalve Idrettsklubben 3:49.78 8 225 Fjøsne-Hexeberg, Trym 28.03.2003 Ullensaker/Kisa IL Friidrett 3:52.48 9 102 Rettore, Benjamin Storm 27.12.2003 Sandnes Idrettslag 3:52.66 10 337 van der Veen, Sebastian 06.08.2002 Spirit Friidrettsklubb 3:53.51 11 325 Gundersen, Erik Tangen 05.02.2001 Idrettslaget Skjalg 3:58.93 12 485 Melheim, Lars-Martin 06.10.2002 Olden Idrettslag 3:59.84 13 195 Iversen-Skoge, Thomas 28.02.2003 Idrottslaget Gular 4:01.22 14 131 Frenay, Milan 25.05.2003 Halden løpeklubb 4:02.17 15 432 Lillehagen, Mathias 11.02.2002 Aure Idrettslag 4:25.84

1500 meter MU20

Klart for kveldens siste øvelse på 1500 meter. Et felt med meget raske unge menn også her. Beste årsbeste før start hadde Andreas Fjeld Halvorsen fra Ull/Kisa med 3.47,61.



Fra start ble det satt fin fart med to Ull/Kisa-løpere i front. Kristian Bråthen Børve i tet med lagkompis Simen Gløgård Stensrud like bak. August Da Silva Sveen fra Idrottslaget Jotun hadde inntatt tredje posisjon. God fart etter 300 meter og feltet fikk noe strekk.

Opp mot passering to runder igjen. Bråthen Børve kjørte fortsatt ganske tøft i front og Da Silva Sveen overtok ledelsen. Men han lå ikke i front i mer enn et par hundre meter før Håkon Moe Berg fra Kyrkesæterøra IL var forbi. Andreas Fjeld Halvorsen hadde nå avansert til andre posisjon, mens 16 år gamle Magnus Øyen fra Rindal Idrettslag var oppe på tredjeplass. Det ble en luke bakover ut på den siste runden.

200 meter før mål måtte Øyen slippe de to andre, og ut av siste sving viste Fjeld Halvorsen hvem som skulle bli norgesmester denne lørdagen. Meget godt løpt av hele feltet og mange personlige rekorder. Fjeld Halvorsen vant på 3.45,07, mens Håkon Moe Berg ble nummer to og perset med 3.45,58. Magnus Øyen løp inn til tredjeplass med 3.46,96. Også han satte pers.



Andreas Fjeld Halvorsen løper først i mål. (Foto: Thomas Patey)



Vinneren. (Foto: Thomas Patey)



Plass BIB Navn Født Klubb Tid 1 228 Halvorsen, Andreas Fjeld 14.09.2005 Ullensaker/Kisa IL Friidrett 3:45.07 2 514 Berg, Håkon Moe 26.06.2006 Kyrksæterøra Idrettslag Kil 3:45.58 3 416 Øyen, Magnus 26.04.2007 Rindal Idrettslag 3:46.96 4 222 Børve, Kristian Bråthen 08.12.2006 Ullensaker/Kisa IL Friidrett 3:52.05 5 440 Sveen, August Da Silva 02.08.2004 Idrottslaget Jotun 3:52.60 6 239 Stensrud, Simen Gløgård 22.01.2005 Ullensaker/Kisa IL Friidrett 3:52.97 7 240 Tewelde, Nahom Tesfalem 04.08.2006 Ullensaker/Kisa IL Friidrett 3:53.35 8 443 Førde, Åsmund Sunde 11.01.2007 Jølster Idrettslag 3:53.58 9 336 Ravndal, Dennis Kvame 28.03.2007 Spirit Friidrettsklubb 3:56.40 10 389 Moland, Sindre Swan 05.10.2004 IL I BUL Tromsø 3:56.65 11 234 Omland, Sondre Strande 25.04.2007 Ullensaker/Kisa IL Friidrett 3:59.30 12 465 Svorkdal, Lars Lystad 06.07.2005 SVORKMO N.O.I. 4:01.70 13 304 Knygh-Rossdal, Waldemar 27.03.2005 Sømna Idrettslag 4:16.38



De tre beste på 1500 meter i MU20. (Foto: Thomas Patey)





