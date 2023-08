For mens den tradisjonelle ruten, 8 topper, har start på Gullbotn kl 07.00, startet "jubileums-ruten" 10 topper kl 06.00 i Samnanger med de to nye toppene Raudnipa og Hananipa. Denne ruten gir 15 km og ca 1000 høydemeter i tillegg til allerde 3300 høydemeter og en drøy maraton i distanse.



Dugnadsgjengen i SRV har jobbet over tid med å rydde skog og sette ut ca 250 lyseblå merkestaur som viser veien i den nye løypen fra Samnanger til Gullbotn.



Thorbjørn Ludvigsen, som har løyperekorden i den tradisjonelle løypen, sprang inn til en klar seier på jubileumsdistansen med tiden 6.57.56. Siden 10-topper passerer startpunktet i Gullbotn kan vi lett regne ut at han løp den tradisjonelle ruten med 1000 ekstra høydemeter i beina på 5.19.25.



- Det er første gang jeg ikke har hatt friske bein opp til Gullfjellet, var Ludvigsens kommentar etter målgang.



Nærmest fulgte Filip Eidsheim (7.40.40), Tim Peter Edstrøm (8.16.50) og Jørgen Austvik (8.39.16)



I kvinneklassen rakk akkurat Kristin Solbakken (9.55.50) å komme til mål før løpet måtte avbrytes grunnet et kraftig tordenvær med mange nedslag på fjelltoppene rundt Bergen som løypen går over. Det var rett og slett uforsvarlig å fortsette, en helt korrekt avgjørelse av arrangøren som tar sikkerheten i dette ekstremløpet på alvor.



Den tradisjonelle løypen over 8 fjell ble vunnet av Erland Eldrup (5.16.51) og Therese Sjursen (7.30.08). På den korteste, 4 fjell, løp Tanja Krohn (4.57.10) først over målstreken.



Siden løpet måtte avbrytes ca kl 17.00 og mange deltagere var på siste fjelltopp Lyderhorn, kan noen flere komme inn på resultatlisten når arrangøren får kvalitetssikret denne.



Pr. nå er målvindu stengt kl 17.00.



