Favorittseier til Sondre Svarholt

Søndag var vi kommet fram til siste dag av årets NM for junior, og første løpsøvelsene ut på mellomdistanse var 800 meter. Og først ut var guttene under 20 år. Sondre Svarholt fra Stadsbygd IL hadde den raskeste tiden i år, med 1.52,08.



Klart til start. (Foto: Thomas Patey)



Det var jevnt i tet etter start og feltet fordelte seg i to grupper før det strakk seg ut på en lang rekke, anført av nevnte favoritt Sondre Svarholt. Det var fortsatt samlet felt da klokka ringte, men strekken i feltet kom på siste langside. Inn i siste sving satte Svarholt inn det ekstra giret sitt og reiste i fra. Vinnertid for Svarholt ble 1.57,19. Bak ham var det jevnere om plasseringene, men det var Sondre Søgård Lehmann fra Ull/Kisa som tok andreplassen med 1.57,60. Åsmund Sunde Førde fra Jølster idrettslag kom på tredjeplass med 1.57,73, mens Marios Ktorides-Valen fra Idrettslaget Gneist tok fjerde med 1.58,16.



Passering en runde. (Foto: Thomas Patey)



Vinner Sondre Svarholt. (Foto: Thomas Patey)

Plass BIB Navn Født Klubb Tid 1 289 Svarholt, Sondre 16.02.2006 Stadsbygd IL 1:57.19 2 233 Lehmann, Sondre Søgård 22.06.2007 Ullensaker/Kisa IL Friidrett 1:57.60 3 443 Førde, Åsmund Sunde 11.01.2007 Jølster Idrettslag 1:57.73 4 281 Ktorides-Valen, Marios 28.07.2006 Idrettslaget Gneist 1:58.16 5 177 Hauge, Lars Johansson 12.06.2007 Sportsklubben Vidar 1:59.17 6 231 Homble, Erlend Magnus 21.06.2004 Ullensaker/Kisa IL Friidrett 1:59.78 7 192 Fadnes, Daniel Måkestad 13.09.2004 Idrottslaget Gular 2:00.23 8 127 Bredesen, Christian 15.08.2005 Snøgg Notodden Friidrett 2:06.81

Esten Hansen-Møllerud Hauen med seier

John Petter Stevik fra Gular tok kommando på første langside, med gårsdagens andremann på 1500 meter, Esten Hansen-Møllerud Hauen på andreplass. Ved passerig en runde og 400 meter igjen begynte tempoet og øke. På siste langside ble det kjørt hardt og feltet ble litt sprengt. Inn i siste sving falt Hansen-Møllerud Hauen ned på fjerde før han avanserte opp til tredje igjen gjennom svingen. Ut på oppløpet kom John Petter Stevik først, mens SK Vidars Sander Dybwad Mathiesen presset hardt. Så kom Hansen-Møllerud Hauen helt opp og forbi, og sikret førsteplassen i mål med 1.53,37.



Stevik ble nummer to med 1.53,64, mens Matiesen tok tredjeplassen med 1.54,28. Kristoffer Sagli fra Aure IL løp inn til fjerde med 1.56,23.



Det ble seier til Esten Hansen-Møllerud Hauen. (Foto: Thomas Patey)

Plass BIB Navn Født Klubb Tid 1 348 Hauen, Esten Hansen-Møllerud 22.05.2003 Friidrettsklubben Ren-Eng 1:53.37 2 196 Stevik, John Petter 02.01.2003 Idrottslaget Gular 1:53.64 3 179 Mathiesen, Sander Dybwad 10.11.2003 Sportsklubben Vidar 1:54.28 4 519 Sagli, Kristoffer 30.01.2002 Aure il 1:56.23 5 377 Fredriksen, Sindre 16.01.2003 Sarpsborg Allianseidrettslag 1:57.73 6 195 Iversen-Skoge, Thomas 28.02.2003 Idrottslaget Gular 1:57.97 7 131 Frenay, Milan 25.05.2003 Halden løpeklubb 1:58.10 8 189 Bjørnstad, Benjamin 14.05.2003 Idrottslaget Gular 2:00.97 9 507 Hilleren, Jon-Henning Gullbrå 17.07.2002 Ask Friidrett 2:02.86 10 80 Røyrhus, Ole Sivert 11.03.2003 Ranheim Idrettslag 2:05.16 187 Westhagen, Markus 23.12.2002 Sportsklubben Vidar DNS





Mer informasjon

Junior-NM hjemmeside