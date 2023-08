Suverent løpt av Malin Hoelsveen i sololøp fra start til mål

Så var det jentenes tur til å løpe 800 meter, og første start var for løpere under 20 år. En klar forhåndsfavoritt var Malin Hoelsveen ra Raufoss IL Friidrett. Lørdag kveld tok hun tittelen på 1500 meter, og mange trodde nok at hun ville ta sin andre tittel i dag.



Klare til start. (Foto: Thomas Patey)



Fra start var det rett i tet for fjorårets europamester Hoelsveen og inn på første langside hadde hun allerede fått 10 meter på de andre. Første 400 meter ble passert på meget sterke 1.00,72. Astrid Cecilie Berntsen fra Skjalg fulgte på en like klar andreplass ved passering. Nydelig løpesteg på Hoelsveen på siste langside og det er tydelig at her jaktes det en god tid.



Litt tungt ble det på de siste 10-15 metrene før mål, men allikevel en topp tid for Hoelsveen som vant på 2.04,13. Hennes tredje beste tid på distansen. Bertnsen holdt inn til andreplass på 2.13,28, mens Selma Alison Boesen Skisaker fra Larvik Turn og Idrettsforening tok tredjeplassen med 2.15,37.



Suveren seier og sterkt løp av Malin Hoelsveen. (Foto: Thomas Patey)



Astrid Cecilie Berntsen tok andreplassen. (Foto: Thomas Patey)



Plass BIB Navn Født Klubb Tid 1 406 Hoelsveen, Malin 25.01.2005 Raufoss IL Friidrett 2:04.13 2 322 Berntsen, Astrid Cecilie 12.07.2007 Idrettslaget Skjalg 2:13.28 3 404 Skisaker, Selma Alison Boesen 16.08.2006 Larvik Turn og Idrettsforening 2:15.37 4 475 Skarbøvik, Mia Sofie Borchgrevink 04.10.2007 Sem Idrettsforening 2:16.68 5 375 Rørvik, Amanda 21.07.2008 Førde Idrettslag 2:17.58 6 40 Lindevik, Linn Andrea Svensson 24.05.2004 Kristiansands Idrettsforening Friidrett 2:19.91 7 463 Dybvik, Seline Midtbø 05.09.2005 Hinna Idrettslag Friidrett 2:22.66 8 159 Lund, Alexandra Tunes 23.01.2007 I.L. Norna Salhus 2:23.10 9 253 Hamborg, Wilma Hollås 23.01.2008 Utleira Idrettslag 2:27.17 17 Langbakk, Aurora Kristiansen 07.08.2007 IDROTTSLAGET I BUL DNS

Ny seier også for Ingeborg Østgård

I klassen for kvinner under 23 år ble det også seier til gullmedaljøren på 1500 meter dagen før. Ingeborg Østgård fra Tjalve trakk det lengste strået også på 800 meteren. Men tiden til Hoelsveen kunne hun ikke matche. Det hadde vært moro å se de to i samløp, men den tid kommer.



Kun fem kvinner stod på startstreken og to av dem tok en klar ledelse tidlig. Ingeborg Østgård først, med Anne Gine Løvnes fra SK Vidar et par meter bak. Passering halvveis gikk for Østgård på 1.01,28, altså cirka halvsekundet bak Hoelsveen. Løvnes hadde gitt 2-3 meter på dette tidspunktet. Nydelige løpesteg også på disse kvinnene bortover langsiden. Inn i siste sving var det fortsatt Østgård i tet, med 6-7 meter tilgode på Løvnes.



Ingeborg Østgård mot mål. (Foto: Thomas Patey)



Avstanden holdt seg inn til mål og Tjalveløperen Østgård vant på 2.07,83 foran Løvnes som fikk 2.09,02. Sara Busic løp inn til en tredjeplass på 2.13,50



Sara Busic inn til tredjeplass og Ingrid Kilvær Nilssen inn ti lfjerde. (Foto: Thomas Patey)



Plass BIB Navn Født Klubb Tid 1 363 Østgård, Ingeborg 05.10.2003 Tjalve Idrettsklubben 2:07.83 2 178 Løvnes, Anne Gine 14.03.2003 Sportsklubben Vidar 2:09.02 3 323 Busic, Sara 11.02.2002 Idrettslaget Skjalg 2:13.50 4 479 Nilssen, Ingrid Kilvær 21.01.2003 Herøy Idrettslag 2:14.86 5 335 Lundeby, Oda Andersen 18.05.2002 Spirit Friidrettsklubb 2:16.08





Mer informasjon

Junior-NM hjemmeside