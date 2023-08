3000 meter

Så var det klart for 3000 meter for kvinner, og det første heatet var kvinner under 20 år. 17 jenter stod oppstilt på startstreken, og tre av dem hadde løpt under 10 minutter hittil i år. Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson fra Ull/Kisa hadde løpt 9.40,10, Anna Marie Nordengen Sirevåg hadde løpt 9.46,25 mens Thea Charlotte Knutsen hadde en årsbeste på 9.52,37 før i dag.



Starten går. (Foto: Thomas Patey)



Direkte fra start stakk to jenter av gårde, det var Ingeborg Synstnes Hole fra Åndalsnes idrettsforening og nevnte Nordengen Sirevåg fra SK Vidar. Og det gikk riktig så fort på de første rundene. Første tusenmeter gikk så raskt som under 3.10. Samme tetduo lå i front mens Wilma Torbiörnsson og Thea Charlotte Knutsen lå sammen noe lengre bak.

Etter omtrent halvløpt distansen forsøkte Nordengen Sirevåg seg med et lite rykk. Det ble en luke, men en halvannen runde senere var alle de nevnte fire jentene samlet igjen.

De fire jentene lå fortsatt sammen ved passering to runder igjen, og de løp gjennom punktet på ​7.08,48. Like etter måtte Syntnes Hole slippe de andre, mens Ull/Kisa-løperen Torbiörnsson tok teten. Ut på siste runde var Nordengen Sirevåg i front igjen, men de to andre ga seg ikke. Inn i siste sving var det Knutsen som stakk i fra og fikk 10-12 meter mot mål, og som etter hvert løp seg til seier med 9.38,40. Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson tok andreplassen med 9.39,57. Anna Marie Nordengen Sirevåg ble nummer tre med 9.40,30 og Ingeborg Synstnes Hole løp inn til fjerdeplass på 9.55,69.



Thea Charlotte Knutsen først i mål. (Foto: Thomas Patey)



En fornøyd vinner. (Foto: Thomas Patey)



De tre beste. (Foto: Thomas Patey)





Flere blide løpere etter målgang. F.v.: Mia Austevik Bø fra Gular, Tuva Alme fra Sandnes IL og Venus Abraham Teffera fra SK Vidar. (Foto: Thomas Patey)



Plass BIB Navn Født Klubb Tid 1 309 Knutsen, Thea Charlotte 26.09.2004 Varegg Fleridrett 9:38.40 2 242 Torbiörnsson, Wilma Anna Bekkemoen 31.05.2007 Ullensaker/Kisa IL Friidrett 9:39.57 3 183 Sirevåg, Anna Marie Nordengen 24.05.2004 Sportsklubben Vidar 9:40.30 4 503 Hole, Ingeborg Synstnes 28.03.2007 Åndalsnes Idrettsforening 9:55.69 5 87 Alme, Tuva 15.08.2008 Sandnes Idrettslag 10:04.92 6 185 Teffera, Venus Abraham 04.07.2008 Sportsklubben Vidar 10:10.21 7 379 Solberg, Malin Søtorp 21.04.2006 Sarpsborg Allianseidrettslag 10:18.49 8 471 Sand-Hanssen, Julie 13.04.2006 If Eiker Kvikk 10:19.73 9 191 Bø, Mia Austevik 03.11.2007 Idrottslaget Gular 10:20.37 10 71 Belsås, Maja 08.08.2004 Ranheim Idrettslag 10:31.16 11 376 Finnestad, Astrid Bakkevik 17.02.2006 Sarpsborg Allianseidrettslag 10:39.19 12 180 Nordengen, Ida Marie Sirevåg 09.03.2007 Sportsklubben Vidar 10:43.79 13 26 Russnes, Inger Johanne Giercksky 12.12.2005 IDROTTSLAGET I BUL 10:51.22 14 385 Hagen, Mali Jåvoll 07.05.2007 Brandbu Idretsforening 10:52.16 15 456 Forseth, Dordi 23.08.2005 Steinkjer Friidrettsklubb 10:54.80 16 373 Høntorp, Malin 05.01.2006 Oppegård Idrettslag 10:56.43 17 475 Skarbøvik, Mia Sofie Borchgrevink 04.10.2007 Sem Idrettsforening 11:02.46

3000 meter KU23

Klokka 14:10 var det klart for neste 3000-meterskonkurranse, denne gangen for kvinner under 23 år. Åtte løpere var på plass i feltet, med Selma Løchen Engdahl fra Tjalve oppført med den beste tid hittil i år på 9.15,80.



Startklare U23-jenter. (Foto: Thomas Patey)



Det ble en meget rolig åpning for U23-kvinnene med første 400 meter på rundt 1.32. Sterk kontrast til forrige heat altså. Etter hvert økte farten til rundetider på cirka 80 sekunder. Første tusen meter gikk på 3.31. Så gikk farten ytterligere opp, og neste tusen ble passert på 3.13. Feltet var samlet lenge, med Selma Løchen Engdahl liggende foran.



Selma Løchen Engdahl førte lenge i front. (Foto: Thomas Patey)



Med halvannen runde igjen var det en trio i front, og Mari Roligheten Ruud løp opp i tet. En runde igjen avanserte Ina Halle Haugen opp i front, mens Løchen Engdahl nå var nede i tredje posisjon. Bortover siste langside var det Halle Haugen som hadde mest krefter og hun fikk 15-20 meter til Roligheten Ruud. Inn på oppløpet var det ingen tvil om seieren, men Løchen Engdah hadde mest fart av de to neste, og løp inn til andreplass foran Roligheten Ruud.



Vinnertid 9.38,55, noe som betyr at farten ble god utover i løpet. Løchen Engdahl på andreplass løp på 9.40,79, mens Roligheten Ruud fikk 9.41,19.



Plass BIB Navn Født Klubb Tid 1 484 Haugen, Ina Halle 22.11.2003 Idrettslaget Runar 9:38.55 2 351 Engdahl, Selma Løchen 20.12.2001 Tjalve Idrettsklubben 9:40.79 3 27 Ruud, Mari Roligheten 02.09.2002 IDROTTSLAGET I BUL 9:41.19 4 457 Tyldum, Grethe 08.07.2001 Steinkjer Friidrettsklubb 9:53.56 5 308 Engebretsen, Synne Marie 31.07.2002 Varegg Fleridrett 9:58.76 6 190 Bø, Maren Austevik 02.04.2001 Idrottslaget Gular 9:59.49 7 49 Alvik, Sigrid 30.05.2003 Tyrving Idrettslag 10:06.78 8 323 Busic, Sara 11.02.2002 Idrettslaget Skjalg 10:14.53





