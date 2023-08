Klokka 14:40 var det guttenes tur igjen. Denne gangen på 5000 meter. Og det var et stort felt som stod klare på Sandnes stadion. Hele 26 løpere, hvor tre av dem hadde årsbeste på 14-tallet.



Det gikk i fin fart fra starten av for U20-guttene. Den første 1000-meteren gikk unna på 2.54, noe som betød en sluttid rundt 14.30. Tetfeltet bestod av 7-8 løpere etter den første kilometeren. I front løp August da Silva Sveen fra Idrottslaget Jotun. I andre posisjon løp Magnus Øyen fra Rindal IL og på tredje enn så lenge lå Simen Gløgård Stensrud fra Ull/Kisa.

Ved passering 2000 meter var det fortsatt syv løpere med i tetgruppa, mens det begynte å bli litt spredning bakover. Denne tusenmeteren gikk på 3.02, så farten hadde gått noe ned med andre ord.



3000 meter ble passert på 9.01,34 og ingenting hadde skjedd i tetfeltet. August Da Silva Sveen lå fortsatt i tet med de seks andre på rekke og rad bakover. Men så ble det plutselig rykket voldsomt i løpet av noen få hundre meter. 16 år gamle Magnus Øyen og Simen Gløgård Stensrud fikk veldig raskt mange meter til resten av gruppa i front. Her mente man alvor med fartsøkningen. Med 1200 meter igjen hadde de 10-12 sekunder til de neste fire løperne.



Magnus Øyen og Simen Gløgård Stensrud i tet. (Foto: Thomas Patey)



Med kun en runde igjen var det den samme duoen i front, og August da Silva Sveen hadde kommet seg opp på en klar tredjeplass. Nedover siste langside kjørte Øyen hardt og distanserte Gløgård Stensrud voldsomt på kort tid. Ingen tvil om hvor seieren skulle havne, og Øyen løp i mål på 14.39,63.



Gløgård Stensrud ble nummer to med 14.48,45 mens August da Silva Sveen ble nummer tre med 14.56,03.



Magnus Øyen vant. (Foto: Thomas Patey)



De tre beste i MU20. (Foto: Thomas Patey)



Plass BIB Navn Født Klubb Tid 1 416 Øyen, Magnus 26.04.2007 Rindal Idrettslag 14:39.61 2 239 Stensrud, Simen Gløgård 22.01.2005 Ullensaker/Kisa IL Friidrett 14:48.45 3 440 Sveen, August Da Silva 02.08.2004 Idrottslaget Jotun 14:56.03 4 478 Skjerven, Jonas 19.04.2005 Mjøsdalen I.l 14:57.52 5 349 Jordet, Lars Horten 08.10.2005 Friidrettsklubben Ren-Eng 15:01.79 6 465 Svorkdal, Lars Lystad 06.07.2005 SVORKMO N.O.I. 15:07.94 7 410 Gjerstad, Dagfinn 04.10.2006 Osterøy Idrottslag 15:24.80 8 241 Tonning, Andreas Ullern 26.12.2004 Ullensaker/Kisa IL Friidrett 15:25.94 9 224 Fjøsne-Hexeberg, Odin 10.02.2005 Ullensaker/Kisa IL Friidrett 15:28.46 10 483 Dabe, Axel Gutterød 02.04.2006 Idrettslaget Runar 15:28.87 11 389 Moland, Sindre Swan 05.10.2004 Idrettslaget I Bondeungdomslaget I Tromsø 15:29.47 12 44 Sløgedal, Martin Ukkelberg 15.04.2005 Kristiansands Idrettsforening Friidrett 15:31.03 13 186 Torjussen, Elias Haugen 09.03.2007 Sportsklubben Vidar 15:38.80 14 442 Hesjedal-Tronstad, Fredrik 20.04.2007 Spydeberg IL 15:42.59 15 283 Mjelde, Martin 03.08.2008 Idrettslaget Gneist 15:46.35 16 473 Askim, Aron Mathisen 01.12.2007 Sem Idrettsforening 15:58.09 17 310 Odland, Idar 29.08.2006 Varegg Fleridrett 15:58.14 18 274 Andresen, Tord 05.08.2006 Idrettslaget Gneist 16:00.91 19 36 Sørstad, Haakon Kamlesh Heltzer 01.03.2008 Idrettsforeningen Sturla 16:03.97 20 374 Nybakke, Amund 02.10.2007 Oppegård Idrettslag 16:05.06 21 304 Knygh-Rossdal, Waldemar 27.03.2005 Sømna Idrettslag 16:07.07 22 452 Samuelsen, Jens Kristian 29.12.2006 Rjukan Idrettslag 16:19.80 23 441 Vamråk, Christoffer Da Silva 31.01.2006 Idrottslaget Jotun 17:24.02 64 Lindhjem-Godal, Magnus 25.03.2005 Tyrving Idrettslag DNF 48 Alvik, Eirik 08.08.2006 Tyrving Idrettslag DNF 229 Hansen, Teodor 25.05.2006 Ullensaker/Kisa IL Friidrett DNF

Solid løpt av Vegard Vesterhaug Warnes i U23

Så var tiden kommet til Junior-NMs siste individuelle løpsøvelse - 5000 meter for menn under 23 år. Nok en gang stod det et spennende felt klare til start. 17 løpere totalt, hvor en av dem har løpt under 14 minutter i år, Vebjørn Hovdejord fra Snøgg Notodden friidrett. I feltet var også gårsdagens vinner på 1500 meter, Ibrahim Buras fra BUL, som hadde løpt 14.12,30 før NM.



Start. (Foto: Thomas Patey)

Startskuddet gikk og det var sistnevnte Buras som la seg i front fra start. Farten var fin fra første stund og det ble litt strekk i feltet i løpet av den første runden. En runde som forøvrig gikk på omtrent 67 sekunder, og sluttiden var da estimert til 13.58. Buras lå fortsatt i tet ved passering 1000 meter, og 2.48,29 er en tid som tilsvarer fjorten blank i mål.

Fortsatt jevnt og fint tempo etter fem minutters løping, med Buras i front foran foran Vegard Vesterhaug Warnes fra Svorkmo, Mads Orø Olsen fra Ringerike Friidrettsklubb og Phlip Massacand fra Gneist. Videre fulgte Vebjørn Hovdejord, Benjamin Storm Rettore fra Sandnes IL og Iver Syntnes Hole fra Åndalsnes. Alle disse mer eller mindre samlet på en rekke.

Ved passering 3000 meter på 8.31,11 var tetgruppa blitt til en kvartett bestående av de fire nevnte som lå i front tidligere, men det var blitt en 4-5 meters luke bakover til Hovdejord og Syntsnes Hole. Farten nå tilsvarte sluttid i nærheten av Buras sin pers på 14.12.



Vinneren setter inn støtet. (Foto: Thomas Patey)

Med fire runder igjen ble det endringer i tet. Vesterhaug Warnes gikk opp foran Buras og de to fikk en luke til resten. En runde senere reiste han også fra Buras, og derfra skulle det bli sololøp til mål.

Nydelig levert av Vegard Vesterhaug Warnes som løp seg til et aldri så lite gjennombrudd i dag. Han senket persen sin fra 14.21,64 (Jessheim juli, 2023) til dagens vinnertid som var 14.05,61. Philip Massacand ble nummer to med 14.16,31, mens Mads Orø Olsen tok tredjeplassen med ny pers på 14.20,40. Vi nevner også Syntsnes Hole som forbedret persen sin fra 15.13,72 (satt for to uker siden) til 14.24,34!





I mål til seier. (Foto: Thomas Patey)





De tre beste. F.v.: Phlip Massacand på andreplass, Vegard Vesterhaug Warnes på første og Mads Orø Olsen på tredje. (Foto: Thomas Patey)



Plass BIB Navn Født Klubb Tid 1 466 Warnes, Vegard Vesterhaug 16.05.2003 SVORKMO N.O.I. 14:05.61 2 282 Massacand, Philip Anders Anthelme 12.05.2002 Idrettslaget Gneist 14:16.31 3 137 Olsen, Mads Orø 07.05.2002 Ringerike Friidrettsklubb 14:20.40 4 128 Hovdejord, Vebjørn 09.02.2003 Snøgg Notodden Friidrett 14:24.21 5 504 Hole, Iver Synstnes 06.09.2003 Åndalsnes Idrettsforening 14:24.34 6 5 Buras, Ibrahim 21.08.2001 IDROTTSLAGET I BUL 14:26.13 7 369 Ulset, Tord Franke 06.05.2003 Selsbakk Idrettsforening 14:36.50 8 360 Thomassen, Mikkel Blikstad 13.10.2003 Tjalve Idrettsklubben 14:44.19 9 522 Blix, Bendik 05.11.2002 BUL-Tromsø 14:45.26 10 368 Wang, Marius Liljeberg 03.10.2001 Herkules Friidrett 14:50.44 11 388 Lundin, Jesper Andreas Matsson 08.08.2002 Idrettslaget I Bondeungdomslaget I Tromsø 15:04.31 12 485 Melheim, Lars-Martin 06.10.2002 Olden Idrettslag 15:20.88 13 198 Wiggen, Christopher Bergsagel 01.05.2001 Idrottslaget Gular 15:22.01 14 194 Hernes, Ådne Nesje 09.04.2002 Idrottslaget Gular 15:30.44 273 Allers-Hansen, Tobias 06.01.2003 Idrettslaget Gneist DNF 102 Rettore, Benjamin Storm 27.12.2003 Sandnes Idrettslag DNF 432 Lillehagen, Mathias 11.02.2002 Aure Idrettslag DNF





