Bjerkeli Grøvdal hadde selv den norske rekorden på 14.58 fra Jessheim i oktober 2022. Søndag formiddag løp hun et jevnt og godt løp under Rekordløpets 5-kilometer som er kjent for å både være flat og rask.



– Jeg løp jevnt de første kilometerne, og er veldig fornøyd med en rask siste kilometer i en bra løype, fortalte hun til TV2. Hun sier også at det var deilig å reise kjerringa etter det hun kaller en VM-fiasko.



Den nye rekorden lyder 14.46, og er kun to sekunder fra Sifan Hassans europeiske rekord fra Monaco i 2019.



Kondis kommer snart med reportasje og resultater fra Rekordløpet i Lier