Men mosjonsløperne slapp å gjennomføre en maraton. I utgangspunktet var det en 10-km løype som skulles løpes i dette mosjonsløpet, men på grunn av at værmeldingen hadde varslet at det ville bli sommerens varmeste dag så ble distansen forkortet til 5750 meter. Start og mål var på den monumentale helteplassen som også ble brukt til det samme under VMs maratonøvelser, så løypen og målområdet var godt tilrettelagt for løperne. Noen publikummere stod også igjen etter herrenes VM-maraton.

Og mens temperaturen nærmet seg 30 grader fullførte 3985 deltakere dette løpet. 1511 løp en kortere løype på rundt 2 km.

Så dermed fikk mosjonister i Budapest, både fastboende og tilreisende, prøve deler av VM-løypen på maraton. På resultatlisten finner vi også 11 norske deltakere.

En av dem som gjennomførte den lengste løypen var 65 år gamle Rosa Mota, tidligere olympisk mester på maraton. Med tiden 23:31 tok hun klasseseier i W65, og hun ble nummer 38 blant kvinnene. På andreplass i denne klassen med 216 deltakere finner vi en norsk løper, Anna Magrethe Tråve. Hun løp i mål et stykke bak den tidligere olympiske mester, men tiden 29:01 er sterk nok, klasse og distanse tatt i betraktning.

Anna Magrethe Tråve forteller om løpet sitt til Kondis:

– Jeg kom under 30 min og det var målet i dag på 6 km. 35 gr. og mange som deltok. Eg deltok på veteran-EM i Budapest i 1990. Sprang da 10000 m og maraton og vart nr. 2 i klassen på begge deler. I 2000 deltok eg på vanleg maraton i Budapest. Løpet i går gjekk i delar av maratonløypa frå den gongen. Kjekt å vera tilbake.

Norske løpere på 5750 meter:

Plass Navn Klasse Klasse/plass Nettotid Gunshot-tid Land Startnr. 54 Bernhardsen Håvard Vaeng M20 M20/11 00:19:48 00:19:51 NOR 13351 89 Berg Espen M30 M30/20 00:20:49 00:20:53 NOR 12687 103 Nordtug Henrik M35 M35/15 00:21:12 00:21:34 NOR 13978 372 Fauske Tor M40M 40/56 00:24:53 00:30:56 NOR 13946 599 Christiansen Roger M55 M55/16 00:26:55 00:33:06 NOR 10086 216 Tråve Anna Magrethe W65 W65/2 00:29:01 00:29:05 NOR 11024 468 Garden Kaja W35 W35/62 00:32:17 00:43:06 NOR 13956 488 Christiansen Yvette W45 W45/73 00:32:29 00:38:41 NOR 10087 2087 Steinbakken Hans Gunnar M65 M65/44 00:36:59 00:43:21 NOR 12550

Norske løpere på 2023 meter:

Plass Navn Klasse Klasse/plass Nettotid Gunshot-tid Land Startnr. 17 Skjærstein Ådne M20 M20/3 00:06:55 00:06:56 NOR 20241 57 Christiansen Roger M55 M55/3 00:08:39 00:08:44 NOR 20990 89 Christiansen Yvette W45 W45/4 00:10:58 00:11:04 NOR 21399 192 Wayra Matos Åberg W25 W25/14 00:12:14 00:12:27 NOR 21399

Anna Magrethe Tråve tok en andreplass i klasse W65, bare slått av en tidligere olympisk mester. (Foto: privat)



Hősök tere - Helteplassen, er et av de store torgene i Budapest, kjent for sitt ikoniske tusenårsmonument med statuer som viser de syv høvdingene fra Magyarene og andre viktige ungarske nasjonale ledere. Her var start og mål både for VM-maratonene og mosjonsløpet Budapest 10K Run of Heroes.



Det var litt mer respons til fotografen fra mosjonsløperne enn fra deltagerne i VM-maratonen for herrene som nettopp var avsluttet.



Slagordet for VM i friidrett var "Witness the wonder". Det passer jo bra for et mosjonsløp også.



Budapest 10K Run of Heroes hadde deltakere fra mange ulike land. Her kommer Jan Paraniak fra Sverige, han deltok i klasse M70.



Det var svært varmt denne dagen, midt på dagen var det en temperatur på 34 grader. Arrangøren hadde lagt ut slanger for å kjøle ned deltakerne.



Carvalho Vanessa fra Portugal vant kvinneklassen i den lengste løypen.