Lørdag gikk startskuddet for årets Hovlandsnuten Opp. Et 6,8 kilometer langt motbakkeløp i vakre Sauda. Man kan delta uansett om man ønsker å springe til toppen raskest mulig, eller om man vil ta det som en utflukt i gangfart for å nyte naturen. Når du kommer opp på toppen befinner du deg 931 meter over havet. I år hadde man også utfordret lokalpolitikere til å gå opp til toppen for å drive litt valgkamp i fjellheimen.



Upåklagelig utsikt. (Foto: Helene Fjellheim Midthun)



Stor innsats fra arrangøren

Det er mye jobb som ligger bak et arrangement som Hovlandsnuten opp. Trappene krever vedlikehold, og man har lagt ut over 20 tonn med grus og stein oppover i fjellsiden. I år ble det også åpning av et kunstgalleri på toppen. Når det nedlegges mye arbeid er det godt å få tilbakemelding, og arrangøren mottok skryt for meget god tilrettelegging, hvor alt fra henting av startnummer til målgang på toppen gikk flytende.



Løyperekorder

Torstein Tengsareid, 41.14 (2019)

Ida Waldal, 49.10 (2022)





Hva anbefales i motbakkeløp? Se opp mot toppen langt der oppe, eller se ned i bakken? (Foto: Helene Fjellheim Midthun)



Jon Duncan fra Sandnes IL var raskest

Aller raskest opp til topps denne gangen var Jon Duncan i klasse 45-49 år fra Sandnes IL, som tok ledelsen på den siste kilometeren. Han passerte målstreken etter 45.51. Finn Isaksen fra GTI Friidrettsklubb var absolutt i nærheten på toppen, men ble slått av Duncan med 19 sekunder. Han noterte altså 46.10 på klokka. På sin Stravaprofil skriver han - Jevnt trykk, god fight med Elias og Jon. Ikke di råaste beinå i dag, men godt fornøyd.

Jon Duncan var raskest opp i år. (Foto: Helene Fjellheim Midthun)



På tredjeplass kom unge og lovende Elias Dybing fra Sauda. Han går i 9. klasse og er ivrig langrennsløper med stor suksess fra konkurranser i aldersbestemte klasser. I helgen var han tredje raskest opp Hovlandsnuten etter en kanskje litt for hard åpning. Han fikk tiden 47.46 og ble klassevinner i M14-15.





Elias Dybing er god på langrenn og i motbakkeløping. (Foto: Helene Fjellheim Midthun)



Herrer

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 21 Jon Duncan Sandnes IL M45-49 45:52 0:00 2 12 Finn Isaksen GTI Friidrettsklubb M23-34 46:11 0:19 3 31 Elias Dybing Sauda IL M14-15 47:47 1:55 4 16 Carles Sunyer Mingo Equip Collbaix - Celler El Molã­ M23-34 48:44 2:52 5 30 Magnus Lian Aarrestad HSG - Hovden Ski Gangsters M23-34 50:10 4:18 6 27 Steinar Frønsdal Hjelmeland IL M18-19 53:40 7:48 7 19 Thomas Duncan Sandnes IL M14-15 54:24 8:32 8 9 Erling Hisdal IK Tjalve M40-44 54:38 8:46 9 18 Torben Djuv Søfting Sauda IL M14-15 54:55 9:03 10 20 Oliver Duncan Sandnes IL M14-15 56:07 10:15 11 2 Thomas Kvalvik Kleivane IL M40-44 57:17 11:25 12 10 Edvin Rylandsholm Sauda IL M23-34 58:15 12:23 13 3 Martin Haug Tieghem NOR M23-34 59:20 13:28 14 40 Iver B. Øverland Sauda IL M16-17 59:25 13:33 15 48 Helge Skoglung NOR M45-49 59:59 14:07 16 5 Åsmund Kringlebotten NOR M45-49 1:00:46 14:54 17 37 Nathaniel Seltveit Sauda IL M16-17 1:01:09 15:17 18 6 Helge Line Aasland Kleivane IL M40-44 1:01:40 15:48 19 8 Håvard Lien Austerheim Sauda IL M35-39 1:01:54 16:02 20 36 Asbjørn Skoglund Sauda IL M45-49 1:02:57 17:05 21 43 Roar Birkeland Eramet M45-49 1:03:33 17:41 22 7 Endre Risøy Sauda IL M35-39 1:04:11 18:19 23 29 Andreas Rolfsen Sauda Hã¸Gre M23-34 1:06:22 20:30 24 46 Torgeir Holme SK Vard M40-44 1:06:32 20:40 25 24 Andreas Fløgstad Aktieselskabet Saudefaldene M45-49 1:08:27 22:35 26 33 Sindre Øvrum Haaland Figgjo IL M40-44 1:09:15 23:23 27 11 Magnus Ilstad Svandal NOR M35-39 1:11:38 25:46 28 41 Egil Aarebrot Eramet M45-49 1:12:19 26:27 29 17 Stefan Søfting Sauda IL M40-44 1:14:19 28:27 30 25 Svein Ilstad Aktieselskabet Saudefaldene M45-49 1:14:28 28:36 31 23 Skjalg Bakken Norconsult M35-39 1:16:09 30:17 32 26 Trym Bjønnes Aktieselskabet Saudefaldene M23-34 1:17:09 31:17 33 4 Atle Smedegård Kleivane IL M45-49 1:17:13 31:21 34 34 Ivar Johannes. Handeland Sauda M55-59 1:22:09 36:17 35 49 Sigmund Aas Linde Gas M45-49 1:22:39 36:47 36 50 Stian Østhus Pedersen NOR M23-34 1:23:02 37:10 37 32 Vegard Fjellheim Midthun Sauda IL M12-13 1:25:01 39:09 38 47 Trond Johannnessen Kvarven IL M50-54 1:29:35 43:43 39 15 Jaakko Sakari Isotalo Sauda Rentals AS M50-54 1:36:49 50:57 38 Ivar Bakka Sauda IL M40-44 DNF

Nora Markhus fra Stord best av kvinnene

I kvinneklassen var det Nora Markhus fra Stord IL som var raskest til toppen. Hun løp opp på 52.27. I fjor løp Markhus på 51.30, da Hovlandsnuten Opp ble arrangert som NM. Hun ble da nummer fire.



Lena Olsen ble nummer to i år med 1.09.49, mens Lisa Marie Isotalo ble nummer tre med 1.13.34.



Damer

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid 1 22 Nora Markhus Stord IL K23-34 52:28 2 42 Lena Olsen Eramet K40-44 1:09:50 3 13 Lisa Marie Isotalo Sauda Rentals AS K23-34 1:13:34 4 39 Marte Norbak Eramet K23-34 1:14:30 5 44 Ida Johanne Heggen Sauda K23-34 1:19:24 6 14 Ina Helene Isotalo Sauda Rentals AS K23-34 1:19:43 7 35 Sofia Isotalo Sauda Rentals AS K20-22 1:23:34





