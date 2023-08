På en dag da regnet sørget for flom og stengte veier i Oslodistriktet klarnet det opp over Eidsvoll akkurat i tide til starten på Eidsvoll Verk 6-timers søndag formiddag. De 67 deltakerne hadde litt sønnavind på den ene langsiden i den 538 meter lange runden på skistadion, men været ble bare bedre og bedre utover dagen.

Annette Velde Sande fra BFG Bergen Løpeklubb vant Eidsvoll Verk 6-timers der hun perset med tidenes tredje beste resultat av en norsk kvinne på distansen 76,192 km. Annette, som er årets norgesmester på 24-timersløp - har bare Margrethe Løgavlen (NM 2009 - 81,892 km) og Anne Jorun Hodne (NM 2011 - 79,162 km) foran seg på den norske adelskalenderen.. Annette løp altså det raskeste 6-timersløpet på over 10 år. Maraton passerte hun på 3:14:27, 21 sekunder bak herrevinneren.



Annette løp jevnt og fort i mer enn 141 runder! (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

Nærmest Annette kom Sidsel Mohn fra Kongsberg IF som løp 66,335 km og Tone Solberg fra Trondheim og Omegn Sportsklubb som løp 65,301 km. For Sidsel betød det 3. plass på adelskalenderen for K55-59. En liten kuriositet er at det var flere kvinner (35) enn menn (32) blant deltakarne.



Tommel opp fra Sidsel Skjeggestad Moen somendre på 2. plass. Med startnummer 68 ser vi Tone Solberg som endre på 3. plass. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Kvinner topp 10 (35 deltakere): 1 64 Annette Velde Sande NOR BFG Bergen Løpeklubb K40-44 76192 2 20 Sidsel Skjeggestad Mohn NOR Kongsberg IF K55-59 66335 3 68 Tone Solberg NOR Trondheim & Omegn Sportsklubb K30-34 65301 4 74 Cathrine Lorentzen NOR Løplabbet K45-49 64843 5 31 Kristine Gjelsvik Rønningen NOR NITTEDA IL K50-54 64354 6 52 Heidi Rørvik NOR Gulset IF/ Charterultra K40-44 62454 7 69 Cecilie Rummelhoff NOR OSLO K30-34 62033 8 43 Sandra Ruud NOR Romerike Ultraløperklubb K30-34 61590 9 77 Marthe Svendsen Aune NOR ELVERUM K40-44 54975 10 35 Rakel Erla Sævarsdottir ISL Romerike Ultraløperklubb K35-39 54127

Pål Harboe fra Casual Running debuterte på 6-timersløp med å løpe 78,654 km - 18. plass på den norske Adelskalenderen, men bare hårfint bak Simen Holvik som vant Eidsvoll Verk 6-timers i fjor med 78,770 km. 29-åringen har tidligere i år sterke resultater fra terrengultra, og vant blant annet årets Ecotrail 80 km i København.

Akkurat som Annette, hadde han 10 km avstand til neste løper ved målgang, altså en solid utklassing av konkurrentene. Det var Håvard Huru Bergene fra Romerike Ultraløperklubb som kom nærmst med 68,251 km, mens Glenn Jørgensen fra Rørepinne Runners kom på 3. plass med 67,774 km.



Pål Harboe i fint driv etter 1,5 time. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Menn topp 10 (32 deltakere): 1 83 Pål Harboe NOR Casual Running M20-29 78654 2 76 Håvard Bergene NOR Romerike Ultraløperklubb M45-49 68251 3 80 Glenn Jørgensen NOR Rørepinne Runners M40-44 67774 4 47 Ole Eiksund NOR Sportsklubben Vidar M55-59 63420 5 26 Stian S. Øidvin NOR Romerike Ultraløperklubb M40-44 61496 6 4 Atle Aulom NOR Team Turtlespeed M50-54 61473 7 72 Øyvind Lier NOR KJELLER M35-39 61061 8 85 Gard Vidar Nordsveen NOR Romerike Ultraløperklubb M35-39 58725 9 51 Enrico Maggiola ITA TRIESTE M35-39 57608 10 71 Rune Ruden-Johansen NOR Brandbu IF M30-34 57516





Starten. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

Mons Øyvind Tingelstad og Jostein Lundgaard - begge med løpetrøyer fra Eidsvoll 6-timers 2007. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Per-Ola Saugnes og undertegnede. Per-Ola var med på mange av de tidlige 6-timersløpene, mens undertegnede - som har lagt opp - var en av to 2005-deltakere i årets løp (den andre var Tom-Rune Bertelsen).



Alltid smilende Isabel Aarnes - her etter 600 meter. Hun løp sitt 93. maraton dagen før i Mandal, løp nummer 94 på Eidsvoll, og arrangerer sitt eget jubileumsløp "Isabels maraton nummer 100" 14. oktober. Der er det 100 deltakere (utsolgt) og hun løper selv med startnummer 100. Løpet foregår i samme runden som gårsdagens 6-timersløp.



Til venstre ser vi Atle Aulom som løp inn til en fin 6. plass. Lokalt berømt ble han i pandemiåret 2021da han gikk 1010 turer (!) opp til toppen av Mistberget. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Anja Høibråten fra Midgard hinderløpsklubb koste seg i 6 timer på sin drøyt 45 km lange konkurranse. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Etter tre timer var det vending for å løpe motsatt vei de siste tre timene. Her italienske Enrico Maggiola. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Heidi Rørvik fra Gulset IF og Charterultra (!) løp inn til 6. plass med over 62 kilometer. (Foto:Bjørn Hytjanstorp)



Knut Kronstad, en av mange løpere fra Romerike Ultraløperklubb. Vant M70-74. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Marianne Følling, en av mange løpere fra Romerike Ultraløperklubb. Vant K60-44. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





Sønn og mor - trønderne Steffan og Elin Møllegaard. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Esben Rohil Hellebø fra Kyrkjebø IL var det heldige vinner av en fruktkurv, som faktisk ble trukket ut undervis - en hver time i seks timer, altså ble det delt ut seks fruktkurver. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Nytt løp i 2024

Eidsvoll Verk 6-timers ble arrangert første gang i fjor - som et minneløp for det første Eidsvoll 6-timers i 2005, norges første 6-timersløp og løpet som startet den norske ultraløpsbølgen. Det skulle være et engangs arrangement, men etter gode tilbakemeldinger fra deltakerne satset løpsleder Bjørn Hytjanstorp på et nytt løp i år - nok en gang i samarbeid med Eidsvold Værks Skiklub, og det slutter visst ikke med det...



Løpsleder Bjørn, slik vi er vant med å se ham; med fotoapparat både på egne og andres arrangementer. (Foto: Olav Engen)

- Det var litt skuffende deltagerantall, men noen flere enn i oppstarten i 2005, og det får være bra, sier Bjørn Hytjanstorp etter løpet. Årets løp samlet 67 deltakere mot fjorårets 107. Det historiske løpet i 2005 samlet 59 deltakere.

- Vi har fått bare positive tilbakemeldinger, og det er ikke tull at i et løp som dette er alle vinnere. Det så vi etter løpet, og det ser vi på sosiale medier i dag.

-Jeg må gi en stor takk til alle de flinke folkene i Eidsvold Værks Skiklub, og til speaker Rune Østby Hansen som holdt deg gående i samfulle 6 timer.

- Vi har allerede bestemt oss for å arrangere løpet i 2024, så det er bare å holde av søndag 25. august, sier hytjanstorp.

Slik startet det... (2005)