Mosjonsløpet Grenstrimmen ved Støa i Trysil går som alltid første lørdagen i september, i år altså 02.09.

Starten går ved grendehuset kl. 14, mens trimmere uten tidtaking kan legge ut på en tur i grenseland fra kl. 13. Det er premier til de tre raskeste i dame- og herreklassen og ellers mange flotte trekningspremier. Premieutdelingen foregår i Støa grendehus kl. 16. Påmelding frem til løpsdagen kl. 13, gjerne via e-post til stoagrendelag@gmail.com, evt SMS til 922 61 101. Startkontingent på 200 kr betales ved oppmøte med kort eller vipps. Halv pris for for 12-16 åringer.



Løypa passerer flere kulturhistoriske perler. Her Hanna Hagvik Bakke ved Sagdammen i 2017. (Foto: Hilde Hagevik Odde)

Minitrimmen er barneløpet for barn under 12 år og er på 1500m. Starten går kl 15.30. Det er medaljer til alle. Påmelding før kl. 15 og startkontingenten er 50 kr.Forøvrig arrangerer Støa Grendelag hesteskokasting fra kl.13 og har kiosksalg.

2022-utgaven ble vunnet av Emil Hagevik Bakke som tok sin første seier i løpet som hans bestefar, Hans Odde, var med å dra i gang og har vært primus motor for i nesten 40 år. Reportasje fra fjorårets løp: Emil Hagevik Bakke vant den 38. Grensetrimmen



Samleside for Grensetrimmen med reportasjer fra nyere tid og samtlige reultatlister 1983 - 2022.



Se også fjorårets forhåndsstoff: Den gode, gamle Grensetrimmen går i Trysil på lørdag