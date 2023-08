Den 16. september går startskuddet for årets utgave av Fýri Trail i Hemsedal. Påmeldingen koster kroner 1295,- for øyeblikket. At det blir hard kamp om de gjeveste plasseringene forstår man ut fra den foreløpige startlisten, som inneholder flere meget sterke løpernavn.



Foto: Fyri Trail by Salomon



Mer om løpseventet

Sammen med Fýri Resort i Hemsedal, inviterer Salomon til en helt ny terrengløype á 29 kilometer. Det vil bli en fire dagers løpsfestival som starter torsdag 14. september og avsluttes på søndagen den 17. september. Og lokasjonen er altså vakre Hemsedal. Terrengløypa byr altså på 29 kilometer på stier og terreng, med over 1200 høydemeters stigning. Det vil for øvrig også finnes et kortere alternativ á 18 kilometer, samt et løp for de aller minste.



Fýri Trail vil være siste løp, altså finalen, i årets Golden Trail National Series, men man kan delta som om det var et enkeltstående løp.



Du finner påmelding og mer informasjon her



Løypa



Foto: Fyri Trail by Salomon



