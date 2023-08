Oslos Bratteste har gjennom sine 15 år rukket å bli et tradisjonsrikt motbakkeløp, der tusenvis har kjempet seg opp de tøffe bakkene i Wyller-løypa. I år kan arrangøren i tillegg friste med en spennende nyhet: elghufs-klassen.

– Vi så mange aktive langrennsløpere på resultatlistene, og fikk en idé om å samle dem til en felles konkurranse rett før sesongstart for å måle krefter, innleder arrangementssjef, Geir Jarle Bærøe Bjørneng.

Men tro ikke at elghufs-klassen bare er for aktive langrennsløpere eller de sprekeste supermosjonistene. Arrangøren ønsker å nå flere, og er opptatt av at dette er en utfordring alle kan klare.

– Vi håper elghufs appellerer til aktive løpere, men også til de som kan tenke seg å forsøke å løpe med staver for første gang. Til og med de som ønsker å gå med staver er velkomne, og vil ha glede av dette, fortsetter arrangementssjefen, og legger til at tittelsponsor KV+ stiller med masse flotte premier.



Elghufs. (Foto: Arrangøren)



Kult konsept

Nyvinningen har blitt godt tatt imot i langrennsmiljøet, skal vi tro landslagsløper Harald Østberg Amundsen. Han bruker selv staver aktivt i treningen sin, og tror det kan gjøre veien til målstreken lettere for mange.

– Du får god treningseffekt i overkroppen, og jeg tror også at bruken av staver kan gjøre det lettere for mange å bestige en så bratt stigning, sier Amundsen, og får støtte av sin trener, Eirik Myhr Nossum:

– I konkurransesammenheng kan det være god hjelp i staver i bratte motbakker, da det kan lede til noe avlastning på beinmuskulaturen når du skal skape fremdrift.

Landslagstreneren påpeker at det også vil være partier der du ikke føler du får brukt stavene skikkelig, og minner at det kan være en god idé å trene på akkurat det i forkant.

– Du må kunne koordinere armer og bein litt, så å ta seg noen økter med staver i motbakke før løpet er å anbefale, sier Myhr Nossum.



Fysisk-teknisk utbytte

Elghufs er på mange måter en form for sprettende skigang med staver, ikke helt ulikt diagonalgang på ski. Men i Oslos Bratteste blir det verken teknikk-kontroll eller krav til korrekt utførelse, så lenge du har med deg stavene.

– Bruk beina, men også overkroppen, aktivt. Det er viktig å ikke ha for høye staver, litt lavere enn det du bruker til klassisk om vinteren er fint, er Østberg Amundsen sitt tips, og legger til at stavbruk i motbakke også kan gjøre godt for skiteknikken til vinteren.

Langrennslandslaget bruker spesielt elghufs aktivt i treningen fra september til november, og øktene blir beskrevet som noen av de tøffeste øktene i året.

– Rent fysiologisk vil du kanskje bruke en større andel muskelmasse ved å løpe med staver, og dette er nok først og fremst mest fordelaktig på trening fordi det kan gi raskere pulsrespons, avslutter landslagstrener Myhr Nossum.





Lyst på en utfordring som alle kan klare, og som i tillegg gjør ekstra godt for hjertet ditt? Ta med deg stavene og meld deg på elghufs-klassen i Oslos Bratteste.





Mer informasjon

Arrangementets hjemmeside