(Alle foto: Stein Arne Negård)

Ukas trivelig samlingsplass med fasiliteter.

Kart og terreng:

Gåsbu sør, Målestokk 1:7500 og 1:10 000 for de to lengste løypene. Terrenget var åpent og diffust. En del grøfter og hogst av ulik alder. Terrenget hadde for det meste god løpbarhet. Mengden detaljer var varierende, en del stier og grøfter. Myrene var bløte.

Man måtte være nøye med kompasskursen og følge med på de få detaljene i enkelte områder. Løypene krysset en flomstor bekk, Østeråa, som gikk nord-sør i terrenget unntatt for D/H 1,5 km. Det var i stor grad lagt opp til naturlig kryssing ved bruer. Det var noen beitedyr i terrenget som «beundret» o-løperne som var på postjakt!

Bedrifts o-løp for og to- og firbente.

Løypelengder:

De korteste løypene var 1,5 km og den lengste 5,3 km.

Deltakelse - vinnere:

I alt var det 119 løpere og raskest på langløypa i H 5,5 km var Bjørn Solbergseter og i D 4,5 km løp Anne Marit Bordal inn til bestetid.

Neste bedrifts o-løp går fra Lageråkvisla tirsdag 5. september.

Langløypa på 5,3 km.

De beste pr. løype:

D 1,5 1,5 KM

Plass Navn Klubb Tid Etter Km-tid

1 Inger Margrethe Bakken If Skadeforsikring 27:23 18:15

2 Synnøve Kaul Mjøs Retail 27:53 00:30 18:35

3 Rønnaug Sagbakken Sparebank 1 Østlandet 28:53 01:30 19:15

4 Turid Norstad Opsahl Løten kommune BIL 29:24 02:01 19:36

D 2,5 2,2 KM

1 Anne Bergljot Falck-Ytter Høgskolen i Innlandet 36:03 16:23

2 Inger K. Brøndbo OL Vallset/Stange 44:22 08:19 20:10

3 Kari Undrum Sykehuset Innlandet 44:28 08:25 20:12

D 3,5 3,3 KM

1 Wenche Bjørnstad Geno 40:33 12:17

2 May Kristin Tangen Ringsaker OK 41:05 00:32 12:26

3 Anne Karin Westby Sparebank 1 Østlandet 44:31 03:58 13:29

H 1,5 1,5 KM

1 Jan Olav Tuterud Hamar Post BIL 21:47 14:31

2 Geir-Håkon Øverby If Skadeforsikring 22:01 00:14 14:40

3 Bjørn Jenssen Mjøs Retail 23:03 01:16 15:22

H 2,5 2,4 KM

1 Harald Øie Arbeidstilsynet 30:40 12:46

2 Jonny Rudi Arve Hagen BIL 33:45 03:05 14:03

3 Arne Hagen Vegvesenet 37:09 06:29 15:28

H 3,5 3,5 KM

1 Tormod Pedersen Arve Hagen BIL 37:18 10:39

2 Tom S Helgesen Hamar Post BIL 39:04 01:46 11:09

3 Olav Juliussen Hamar Post BIL 40:17 02:59 11:30

H 4,5 4,5 KM

1 Ole Christian Bang Innlandet 48:19 10:44

2 Tom Røise NTNUI 50:19 02:00 11:10

3 Jan Åsmund Sætaberget Jernbanens Idrettslag 57:21 09:02 12:44

H 5,5 5,3 KM

1 Bjørn Solbergseter Austmarka o-lag 50:00 09:26

2 Michael Sætvedt Raufoss Technology 55:10 05:10 10:24

3 Stein Arne Negård Vang O-lag 1:00:05 10:05 11:20

Anne Marit Bordal (til venstre) og Mona Lome trives på bedrifts o-løp.

Det er mange som diskuterer kart og løyper etter at ukas løp er unnagjort.

Edvald Dahl stempler inn i mål.

Avle Christen Bjørn er ferdig med kveldens runde i Vangsåsen.

Tore Gustav Tomter får lest av løpsbrikken.

Tre av de fire løperne som løp langløypa på 5,3 km denne uka (fra høyre): Bjørn Solbergseter, Michael Sætvedt og Kondis faste fotograf og o-medarbeider, Stein Arne Negård.