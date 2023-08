Team Rabdo med Ingunn Brendlien (150), Kjersti Håkonsen (i midten), Mia Beate Mathisen (154), Jøran Mannvik (bak til høyre), Tedd Aspen Stensløkken (155) var nest beste lag på 5 km. (Arrangørfoto)

Forest Run et terrenghinderløp som passer for alle type mosjonister lokalisert 15 km sør for Elverum. Løpet som på lørdag ble arrangert for 6. året på rad, og for fjerde gang fra sin nå faste base i Melåsberget, har individuelle klasser og lagkonkurranse samt valg mellom distanser på 5 og 8km. Løypa går gjennom vann, skog, myr, på gress og litt på vei med 40 ulike hindringer med utfordringer for alle nivåer.

Årets Forest Run hadde 106 påmeldte, og med 20 programhelter ble det 86 med finisher-smil denne gangen. Dette er 12 flere enn i fjorårets utgave, til tross for dystere værutsikter. Det ble oppholdsvær under hele løpet og generelt god stemning. Det siste har nok en klar sammenheng med at en stor del av deltagerne har fokus på å gjennomføre løypa og mestre strabasene som en møter underveis. Også i år bød arrangangemnetet på noen nye hindre og noen forandringer i løypa. De som løp 8 km syntes nok det var heftig f.eks. å frakte en 15-20 kg sandsekk gjennom myra.

Tre som hevdet seg høyt oppe på resultaltista på 8 km (fra venstre) Einar Frøysadal (2. plass), Thomas Rønningen (3. plass) og Thiago Meyer (7. plass). (Arrangørfoto)

En del erfarne hinderløpere tok turen til Elverum og Melåsberget og ytret ønske om å komme tilbake. Løpsarrangør Ingvild M. Johansen etterlyser imidlertid de lokale deltakerne, og tror nok at det er en mange som ikke er klar over den lave terskelen for å delta i dette terreng-hinderløpet som utmerker seg med relativt stor del løping og mange naturlige terrenghindre.

Morten Hvattum Lund og Stine Lysaker tok førsteplassene i 8 km individuelt med tidene 1:01:03 og 1:23:35. Synne Lindkjølen Bergkvist og Helge Eliassen stakk av seieren i hver sin klasse på 5 km med tidene 1:03:03 og 1:25:16. I lagkonkoransene over 5 km var "Toppturkameratene" best av de seks lagene med tiden 1:21:50. To fulltallige lag stilte på 8 km der "Dyrehagen" fikk alle sine deltakere først gjennom målportalen.

Kompani Aabakken fra Hamar utmerket seg strålende humør i årets "skogsløp med mykje attåt". (Arrangørfoto)

Resultater Forest Run 26.08.2023: 8 km - åpen klasse - Kvinner Plass Navn Klubb Tid Etter 1 Stine Lysaker Gjøvik 1:23:35 +0:00 2 Kristin Ødegård Rendalen Ridabu 1:35:39 +12:04 3 Monika Lycke Midgard Hinderløpsklubb 1:42:02 +18:27 4 Maja Iversen Ottestad 1:49:25 +25:50 5 Birgitte Brøtmet Team Ulvikingene 1:58:31 +34:56 6 Lene Martini Samland Kløfta 2:00:17 +36:42 7 Nina Aalstad Båtstø 2:11:49 +48:14 8 Julia Skoglund Vollen 2:11:50 +48:15 8 km - åpen klasse - Menn 1 Morten Lund Team Lundmoen 1:01:30 +0:00 2 Einar Frøysadal Oslo 1:08:14 +6:44 3 Thomas Rønningen Elverum 1:11:08 +9:38 4 Are Brødbøl Austmarka IL 1:15:48 +14:18 5 Ola Pedersen 1:18:02 +16:32 6 Lars-Arne Mørk Telenor BIL 1:18:13 +16:43 7 Thiago Meyer Midgard Hinderløpeklubb 1:21:37 +20:07 8 Tor Arne Ottershagen Rørgutta 1:27:51 +26:21 9 Kai Roger Emmerud Bootcamp Hønefoss 1:28:14 +26:44 10 Roger Pettersen Elverum 1:30:50 +29:20 11 Kristian Kaastad Midgard Hinderløpsklubb 1:42:02 +40:32 12 Terje Myrvold Rørgutta 1:47:36 +46:06 13 Espen Nordby Team Ulvikingene 1:58:32 +57:02 14 Cato Verge Ådalsbruk 2:01:40 +1:00:10 15 Kai Andrè Lorentzen Gjøvik 2:27:07 +1:25:37 8 km lag- flest kvinner 1 Trym Norstein Dyrehagen 1:32:12 +0:00 2 Frank Karlsen Dyrehagen 2:02:47 +30:35 3 Viktorija Fara Dyrehagen 2:15:34 +43:22 4 Andrea Ålveborn Dyrehagen 2:15:36 +43:24 8 km lag- flest menn 1 Richard Moe Borderlands 4 1:30:02 +0:00 2 Thomas Svendsen MYRSOLDATENE 1:40:21 +10:19 3 Lars Svendsen MYRSOLDATENE 1:40:22 +10:20 4 Mikael Sjøen Borderlands 4 2:06:06 +36:04 5 Kevin Moe Borderlands 4 2:06:07 +36:05 6 Nicolas Pedersen Borderlands 4 2:31:03 +1:01:01 7 Martin Ødgard Borderlands 4 2:31:36 +1:01:34 5 km - åpen klasse - Kvinner 1 Synne Marie Lindkjølen Bergkvist Magnor UL 1:03:03 +0:00 2 Mari Mørk Longyearbyen 1:07:22 +4:19 3 Synnøve Mørk Midgard Hinderløpsklubb 1:07:51 +4:48 4 Henriette Heien Trysil 1:13:23 +10:20 4 Ann-Helen Sveen Trysil 1:13:23 +10:20 6 Solveig Solvang Bootcamp Hønefoss 1:15:11 +12:08 7 Bente Bysting Alvær Asker 1:15:48 +12:45 8 Elin Dæmroen Maurud Furnes 1:20:15 +17:12 9 Anja Høibråten Midgard Hinderløpsklubb 1:20:43 +17:40 10 Janne Elisabeth Lundhaug Hvam 1:21:06 +18:03 11 Iselin Lundhaug Oslo 1:21:12 +18:09 12 Marie Therese Tofteberg Torp 1:49:23 +46:20 13 Kristin Snekkersveen Hamar 1:49:59 +46:56 14 Pia Amy Alexandra Johansen Hamar 1:50:01 +46:58 15 Ewa Kaminska Ottestad 1:53:08 +50:05 16 Charlotte Irén Børesen Elverum 1:54:04 +51:01 17 Elise Winge Sylling 1:57:55 +54:52 18 Vilde Green Heggedal 1:57:59 +54:56 19 Mariana Langgaard Team Toppform Fitness OCR 2:00:36 +57:33 5 km - åpen klasse - Menn - Mål 1 Helge Eliassen Auli 1:25:16 +0:00 2 Ole Kristian Tofteberg Torp 1:49:16 +24:00 3 Kristian Fæster Solheim Ottestad 1:53:06 +27:50 4 Martin Langgaard Team Toppform Fitness OCR 2:00:38 +35:22 5 km lag- flest kvinner 1 Kristin Berg Kirkestuen Toppturkameratene 1:21:47 +0:00 2 Åge Kirkestuen Toppturkameratene 1:21:48 +0:01 3 Anne Øyen Toppturkameratene 1:21:50 +0:03 3 Ole Martin Øyen Toppturkameratene 1:21:50 +0:03 5 Ingunn Brendlien Team Rabdo 1:28:34 +6:47 6 Kjersti Håkonsen Team Rabdo 1:28:35 +6:48 6 Mia Beate Mathisen Team Rabdo 1:28:35 +6:48 8 Jøran Mannvik Team Rabdo 1:28:37 +6:50 8 Tedd Aspen Stensløkken Team Rabdo 1:28:37 +6:50 10 Ellen Kristine Kordal Husum Kjellmyra/Flisa/Åsa/Hof J95 1:49:53 +28:06 11 Sara Skybak Kjellmyra/Flisa/Åsa/Hof J95 1:49:54 +28:07 12 Ingrid Guldhaug Kalfoss Kjellmyra/Flisa/Åsa/Hof J95 1:49:56 +28:09 13 Annika Moen Nyen Kjellmyra/Flisa/Åsa/Hof J95 1:49:57 +28:10 14 Ada Liøkel Kjellmyra/Flisa/Åsa/Hof J95 1:49:59 +28:12 15 Marianne Granberg Hof Damer / Hof IL 1:50:30 +28:43 16 Martine Haugen Hof Damer / Hof IL 1:50:31 +28:44 16 Jeanette Dragsund Hof Damer / Hof IL 1:50:31 +28:44 16 Siw Strømberg Hof Damer / Hof IL 1:50:31 +28:44 16 Caroline Hansen Hof Damer / Hof IL 1:50:31 +28:44 20 Hildegunn Tronsli Team Bride 2 2:24:28 +1:02:41 21 Linn Terese Heggem Team Bride 2 2:24:30 +1:02:43 22 Kine Bekk Hagen Team Bride 2 2:24:31 +1:02:44 22 Mali Svendsen Team Bride 2 2:24:31 +1:02:44 24 Mari Holten Boneng Team Bride 2 2:24:35 +1:02:48 25 Siri Kristin Engebretsen KOMPANI AABAKKEN 3:15:43 +1:53:56 26 Elisabeth Qvale Pettersen KOMPANI AABAKKEN 3:15:44 +1:53:57 26 Hanna Maria Mastad KOMPANI AABAKKEN 3:15:44 +1:53:57 28 Tone Elin Grøneng KOMPANI AABAKKEN 3:15:45 +1:53:58 29 Gjertrud Myhrhaug KOMPANI AABAKKEN 3:15:46 +1:53:59

