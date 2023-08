Vegmuseumsløpet er et 3,5 km langt terrengløp, som i hovedsak går på flotte stier og grusveger inne på museumsområdet til Vegmuseet ved Hunderfossen.

Vegmuseumsløpet, det åttende løpet i årets Sørdalskarusell som ble arranger av Vegvesenet BIL i samarbeid med Litrim.

Gausdal Landhandleri var løpets sponsor. Vinnere av 3 flotte termoser og 2 gavekort ble trukket ut blant deltakerne.

Det neste løpet i Sørdalskarusellen er Olympiaparkløpet, virtuelt i tiden 2. – 5 september og fellesstart onsdag 6 september.

Resultater fellesstart

Resultater virtuelt

Det var et vakkert skue da fellesstarten i årets Vegmuseumsløp gikk med hele 164 løpere på startstreken.

Disse tre løperne lå i teten fra start og til mål. Leif Christian Tallaksen, Lillehammer IF (85) ble raskeste løper med tiden 11.57,7, to sekunder foran Kjartan Drageset-Helland (1253) som ble vinner av klasse M 30 – 39 år, Moi Il/Team Fosen Yard og 17 sekunder foran Jørgen Krogsæter (1252) fra Stampa Run Club, vinner av klasse M 20 – 29 år.

Tre løpere som fulgte hverandre gjennom hele løpet noen sekunder bak trioen i tet var Andreas Kvam (1285) fra Svorkmo NOI kom i mål som fjerde raskeste herreløper med tiden 12.20,9 tre sekunder foran Mads Buhaug (1288) fra Øyer-Tretten IF og syv sekunder foran Lars Berger (1239) fra Dombås.

Eugenie Gulowsen (122) ble denne gangen raskeste kvinne, 18 sekunder foran Ragnhild Haukåen. Her ser vi Eugenie omtrent halvvegs i løpet bak Cato Visdal Mikalsen (126) i klasse M 40 – 49 år. Bak følger Geir Strandbakke (118), som ble vinner av klasse M 50 – 59 år.

Vegmuseumsløpet går i idylliske omgivelser inne på museumsområdet til Vegmuseet. Her ser vi fire spreke løpere som passerer noen av de gamle bygningene på museet; Bente Kvernstad Haugen (100) fra Sør-Vekkom Lauparlag i klasse K 50 – 59 år, foran 9 år gamle Syver Sandberg Tistel (1282) fra Lillehammer Skiklub, Eirik Røysheim (59) fra Team Mosetertoppen Skiline i M 60 – 69 år og Erik Beitdokken (1249) fra Lillehammer i klasse M 12 – 15 år.

Sørdalskarusellen består av ti mosjonsløp hvor både aktive og mosjonister med ulikt treningsgrunnlag deltar. Her ser vi to glade mosjonister på veg mot mål i Vegmuseumsløpet, Anja Krohn Bjørnstad (1308) i klasse K 30 – 39 år og Erik Frogner (1305) i klasse K 50 – 59 år, begge fra AF-gruppen Norge AS.