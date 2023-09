Leif Christian Tallaksen har vunnet de tre foregående løpene i Sørdalskarusellen, og tok onsdag kveld sin fjerde strake seier i karusellen med tiden 39.16,5, 17 sekunder foran Jørgen Krogsæter, som representerer Stampa Run Club. Blant kvinnene var det Ragnhild Haukåen i klasse K 20 – 29 år som kom raskest til mål, 4 sekunder foran Eugenie Gulowsen i klasse Aktive K 20 – 35 år og 15 sekunder foran 12 år gamle Kristin Haug, begge representerer Lillehammer IF.

Olympiaparkløpet ble i år arrangert for 21. gang og er niende og nest siste løp i Sørdalskarusellen 2023. Løypetraséen passerer 4 Olympiaanlegg, der starten gikk fra oversiden av Håkons Hall og mål på sletta i Lysgårdsbakkene. For yngste klassene 0 – 11 år og de som løper i trimklassen uten tidtaking var det en kortere løype på ca. 2,5 km, med samme start og mål som den lange løypa.

267 deltakere fullførte årets Olympiaparkløp, herav 147 i fellesstarten og 120 virtuelt tidligere i uka. Løpet ble arrangert av Litrim og løpets sponsor var Madshus.

Resultater fellesstarten

Resultatene virtuelt

Lars Berger fra Øyer-Tretten IF (1369) ble igjen vinner av klasse M 40 – 49 år. Her på flotte grusbelagte turstier ved Kanalen etter ca. 6 km i løpet er han i flott driv sammen med Lars Øverbø (1327) fra Jølster IL, som ble vinner av klasse M 20 – 29 år.

Jørgen Krogsæter (1333) som representerer Stampa Run Club, ble nest raskeste løper, 17 sekunder bak vinneren. Her etter ca. 6 km i løpet er han sammen med Erlend Bakken (1323) fra Team PK.

Tolv år gamle Kristin Haug (1373) fra Lillehammer IF gjorde et kjempeløp og ble tredje raskeste kvinne i det tøffe Olympiaparkløpet, bare 15 sekunder bak vinneren. Her etter ca. 6 km i løpet er hun i følge med Ola Dahl-Hofseth (1318) i klasse M 40 – 49 åt og Sondre Midtsveen (110) i klasse M 20 – 29 år.

Merethe Braathen Sinnes (124) fra Lillehammer Skiklub ble igjen vinner av klasse K 40 - 49 år. Her leder hun en gruppe løpere ca. 1 km etter start foran Kristin Sønstegård Kragelund (1382), vinner av klasse K 30 – 39 år, og Ørjan Ovrid Tistel (1329) i klase M 40 – 49 år.

Flott driv i løypa noen hundre meter etter start. Øyvind Hasli (64) fra Lillehammer IF ble nr. 2 i klasse M 40 – 49 år, her foran Sanders Stenseth (1351) i klasse M 30 – 39 år, Kjell Øygard (1347) i M 30 – 39 år og svenske Daniel Pinto (1342) fra IK Hero som ble nr. 2 i klase M 30 – 39 år.

Drikkestasjon ved Birkebeinervegen etter ca. 6 km og det verste stigningene var unnagjort. Her serverer funksjonær Helge Leonhardsen drikke til Pål Zepelin i klasse M 50- 59. Helge er veteran i Sørdalskarusellen og hadde løpt Olympiaparkløpet virtuelt tidligere i uka,

For de yngste klassene (0 – 11 år) og de som løper i trimklassen uten tidtaking var det en kortere løype på ca. 2,5 km, men med samme start og mål som den lange løypa. Her ser vi en smilende 9 år gammel Mari Aaen-Egenes i et herlig driv sammen med sin mor Silje Aaen-Anderson, i klasse Trim uten tidtaking.

Lysgårdsbakken er en fantastisk arena for Olympiaparkløpet og spesielt når været er så fint som det var onsdag kveld. Her har Eirik Røisheim i klasse M 50 – 59 år mål i sikte på den andre side av hesteskoen rundt sletta i hoppbakkene.