Fra 1941 til 1945, altså under andre verdenskrig, var det idrettsstreik i Norge. Kun norske nazister deltok i enkelte idrettsarrangement i Norge den gangen. Ser man bort fra disse årene, så har Seterløpet blitt arrangert hvert eneste år helt siden den første gangen i 1936. I den aller første utgaven av løpet, en søndag i oktober 1936, stod 100 menn og 1 kvinne på startstreken i Nedre Sigdal. De skulle løpe 19 kilometer over Åsen til Modum. Løpet ble utfordret av et snøfall natten før løpet den gangen, men løp - det ble det.



Det spøkte selvfølgelig for arrangementet da koronaen herjet landet vårt i 2020 og 2021, men man klarte å gjennomføre også den gangen, med en enkel variant hvor to og tre løpere startet sammen i grupper. Hver og en sørget for egen tidtaking, og man klarte å samle hele 30 løpere til det alternativet løpet.



Kristen Aaby skal løpe for 47. gang

En av de som kjenner Seterløpet meget godt, er Kristen Aaby. Han har løpt løpet hele 46 ganger, og stiller nå til start for 47. gang. Vunnet har han gjort mange ganger, første gang i 1981. Aaby løper fortsatt meget godt, og er per nå den beste veteranløperen på 5 kilometer, hvis man går ut fra veterantabellen.





Kristen Aaby har hevdet seg som veteranløper i mange år. Her får han Kondis´ gullsko for 2018-sesongen. (Foto: Trond Hansen)



Les også: Gullskovinner Kristen Aaby røper sine treningstips (K+)



Seterløpet 2023

Årets arrangement går av stabelen søndag 10. september med fellesstart fra Solumsmoen klokka 11:00. For de som ønsker å gå i turklasse er dette mulig fra klokka 09:00 og utover. Løypa går i flott skogsterreng og måler 19 kilometer.





Kart over løypa.







Løpet er et samarbeid mellom Nedre Sigdal Idrettsforening og Vestre Spone IF.





Mer informasjon

Veibeskrivelse finner du her

Seterløpets hjemmeside