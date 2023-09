27040 løpere er meldt på til Copenhagen Half førstkommende søndag. At Norge er det landet som stiller flest løpere utenom Danmark som arrangør-land, er kanskje overraskende. Man kunne kanskje forvente at et stort naboland som Tyskland stiller flere. Eller at Sverige med Skåne län som nær nabo med 1,3 million innbyggere og kun en kort biltur til København, ville ha flere deltakere enn Norge.



Også når det gjelder gode tider, så blir det trolig de norske løperne som hevder seg best av alle nordiske løpere. Kanskje kan det også bli satt norske rekorder både for menn og kvinner i København søndag?



Norsk rekord: Karoline Bjerkeli Grøvdal løper Copenhagen Half i et meget sterkt internasjonalt felt og kan sørge for at Norge endelig får en offisiell norsk rekord på distansen. Bildet er fra Hytteplanmila 2022 som viser at i Norge er det kun menn som klarer å holde følge med Karoline. (Foto: Kjell Vigestad)



Eliteklassen for damer er svært sterk med tre løpere med personlige rekorder bedre 1.06. Av de 16 løperne med best personlige rekorder er 15 av dem fra Afrika og en fra Norge: Karoline Bjerkeli Grøvdal. Karoline har hatt en skadepreget sesong som ikke har gitt nok kontinuitet i løpetreningen i år, men hun har vist stigende form i det siste. Hun har den 14. beste persen i feltet, men vi har tro på en bedre plassering enn det. Med en tid under 1.08, så vil det trolig også bli registrert som norsk rekord.



I 1987 løp Ingrid Kristiansen på 1.06.40 i NM i Sandnes, som den gang var verdens beste tid på distansen og det med god margin. Løypa ble imidlertid aldri kontrollmålt og rekorden ble aldri godkjent som verdens beste notering på distansen av IAAF som World Athletics het den gangen. Karoline løp selv i en kontrollmålt løype i New York i fjor på 1.08.07, men den er en punkt-til-punkt-løype med større avstand mellom start og mål på mer enn 50 % av løpsdistansen, og det kan det ikke være i en rekordløype.



Løper Karoline fortere enn 1.08, så er det ingen tvil. Da har heller ikke Ingrid Kristiansen løpt fortere i noen godkjente løyper.



Startliste kvinner - eliteløpere på høyt internasjonalt nivå

St. nr. Navn Land Pers. rek. Distanse 1 Hawi Feysa ETH 1:05:41 Half Marathon 2 Bosena Mulate ETH 1:05:46 Half Marathon 3 Gladys Chepkurui KEN 1:05:46 Half Marathon 5 Magdalena Shauri TAN 1:06:37 Half Marathon 6 Irine Cheptai KEN 1:06:42 Half Marathon 7 Viola Cheptoo KEN 1:06:47 Half Marathon 8 Aminet Ahmed ETH 1:07:08 Half Marathon 9 Winfridah Moseti KEN 1:07:22 Half Marathon 10 Beatric Mutai KEN 1:07:29 Half Marathon 11 Zewditu Aderaw ETH 1:07:38 Half Marathon 12 Alem Nigussie ETH 1:07:50 Half Marathon 13 Emily Chebet KEN 1:07:52 Half Marathon 14 Karoline Bjerkeli Grøvdal NOR 1:08:07 Half Marathon 15 Cynthia Kosgei KEN 1:08:29 Half Marathon 16 Tsige Haileslase ETH 1:08:30 Half Marathon 17 Matea Kostro CRO 1:09:53 Half Marathon 18 Susan Chembai KEN 1:10:13 Half Marathon 20 Addisalem Delay ETH 1:10:18 Half Marathon 22 Lily Partridge GBR 1:10:32 Half Marathon 23 Paskalia Jepkogei KEN 1:10:59 Half Marathon 24 Rebecca Lonedo ITA 1:11:08 Half Marathon 25 Holly Archer GBR 1:12:47 Half Marathon 26 Phillipa Bowden GBR 1:15:02 Half Marathon 27 Sara Nestola ITA 1:16:35 Half Marathon 28 Jesca Chelangat KEN 30:01 10K 29 Sarah Chelangat UGA 30:24 10K

Øvrige norske kvinner i eliteklassen

St. nr. Navn Land Klubb Pers. rek. Distanse 134 Mathilde Theisen NOR SK Vidar / Saysky 1:13:54 Half Marathon 135 Adele Norheim Henriksen NOR IL Gular 1:14:18 Half Marathon 143 Eli Anne Dvergsdal NOR Fana 1:15:56 Half Marathon 155 Kristine Meinert Rød NOR Oppegård IL 33:12 10K 161 Maren Austevik Bø NOR Gular IL 35:41 10K 163 Angelica Karlsen NOR Moss IL 1:17:19 Half Marathon 165 Kristine Lande Dommersnes NOR Haugesund IL 33.09 10 km 171 Ine Bakken NOR SK Vidar 1:14:29 Half Marathon

Her er det også mange spennende norske løpere som kan pynte på årets halvmaratonstatistikk for damer. Her er også tre debutanter på distansen som kan løpe fort. Vi er spesielt spent på Kristine Lande Dommersnes som har hatt en sterk sesong i år med gode resultater både på 5 og 10 km



60.01: Dette er persen til Zerei Mezngi fra Skjalg som ble beste norske i Copenhagen Half i fjor. Han kjempet underveis med å slå Sondre Nordstad Moens norgesrekord på 59.48 og presset seg selv så hardt at sekundene gikk litt for fort på slutten. Dermed ble det hårfint over timen i sluttid.



I år har Norge fått med hele tre løpere i eliteklasse A for menn. Senay Fissehatsion har vist veldig god form og løp 5 km i Drammen på sterke 13.38, som er identisk med Jakob Ingebrigtsens norgesrekord. Nå har Senay med ti år bak seg i Norge enda ikke fått norsk statsborgerskap, så noen norsk rekord kan han ikke sette, men han kan nok løpe sin personlige rekord på 1.01.27 ned mot timen.



Zerei Mezngi er også i år på jakt etter den norske rekorden og har valgt halv i København framfor å stille i VM i halvmaraton om14 dager.



Vår tredje løper i København er en legende og banebryter innen norsk mellom- og langdistanseløping. Henrik Ingebrigtsen har aldri løpt halvmaraton før og er ualminnelig beskjeden for han å være foran debuten: Det er Sondre Nordstad Moen som har den norske rekorden på 59.48. Til NRK sier han imidlertid Ingebrigtsen at han ikke har forventninger om å slå den rekorden.



Henrik har satt personlige rekorder i år både på 3000 m og 5000 m og er bedre enn noen sinne på lengre distanser. Men hva han kan klare på en "så lang distanse" vil vi først svar på søndag.

Startliste menn - eliteløpere på høyt internasjonalt nivå

St. nr. Navn Land Pers. rek. Distanse 51 Kennedy Kimutai KEN 58:28 Half Marathon 52 Bernard Koech KEN 59:10 Half Marathon 53 Bravin Kiprob KEN 59:22 Half Marathon 54 Solomon Kirwa KEN 59:29 Half Marathon 55 Patrick Mosin KEN 59:31 Half Marathon 56 Richard Kimunyan KEN 59:37 Half Marathon 57 Gerba Dibaba ETH 59:39 Half Marathon 58 Hillary Kipcoech KEN 59:41 Half Marathon 59 Gemechu Dida ETH 59:53 Half Marathon 60 Zerei Kbrom Mezngi NOR 1:00:01 Half Marathon 61 Victor Kipruto Togom KEN 1:00:04 Half Marathon 62 Isaac Kipkemboi KEN 1:00:11 Half Marathon 63 Mogos Tuemau ETH 1:00:11 Half Marathon 64 Ed Cheserek KEN 1:00:13 Half Marathon 65 Emmanuel Bor KEN 1:00:20 Half Marathon 66 Haftamu Gebresalase ETH 1:00:27 Half Marathon 67 Emile Cairess GBR 1:00:32 Half Marathon 68 Boki Diribi ETH 1:00:34 Half Marathon 69 Diego Estrada USA 1:00:51 Half Marathon 70 Brian Kiptoo KEN 1:00:53 Half Marathon 71 Senay Fissehatsion ERI 1:01:27 Half Marathon 72 Abebaw Muniye ETH 1:02:04 Half Marathon 73 Mohammadreza Abootorabi SWE 1:02:40 Half Marathon 74 Koki Sato JPN 1:03:05 Half Marathon 75 Archie Casteel SWE 1:03:11 Half Marathon 76 Andreas Vojta AUT 1:03:18 Half Marathon 77 Ellis Cross GBR 1:04:20 Half Marathon 78 Selam Fente ETH 1:09:23 Half Marathon 79 Athanas Kioko KEN 27:23 10K 80 Alex Masai KEN 28:09 10K 81 Henrik Ingebrigsten NOR 28:41 10K 82 Jacob Sommer Simonsen DEN 1:03:15 Half Marathon



I tillegg til våre tre løpere i A-feltet har ytterligere 16 løpere fått plass i eliteklassen. Her kan det bli flere som vil pynte på årets norske halvmaratonstatistikk for menn.

Øvrige norske menn i eliteklassen

St. nr. Navn Land Klubb Pers. rek. Distanse 195 Marius Vedvik NOR IL Gular 1:04:27 Half Marathon 204 Erik Lomås NOR Salangen IF 1:05:14 Half Marathon 209 Petter Johansen NOR Lillehammer IF 1:05:45 Half Marathon 210 Tore Akerlie NOR Gular IL 1:06:02 Half Marathon 212 Trygve Feidje Mjelde NOR Osterøy IL 1:06:35 Half Marathon 215 Henrik Marius Laukli NOR Strindheim IL 1:06:31 Half Marathon 220 Andreas Iden NOR Gneist IL 1:06:57 Half Marathon 223 Johannes Teigland NOR IL Gular 1:07:16 Half Marathon 237 Øystein Ulekleiv NOR Dombås IL 1:08:29 Half Marathon 240 Fredrik Schwencke NOR I.F. Kamp/Vesthein 1:08:40 Half Marathon 243 Andreas Skatvedt Iversen NOR Mandagsklubben 1:08:54 Half Marathon 248 Lars-Olav Måkestad Apold NOR Gular IL 1:10:29 Half Marathon 251 Andreas Sjurseth NOR SK Vidar 2:16:05 Marathon 252 Magnus Erstad NOR IF Kamp/Vestheim 2:20:34 Marathon 253 Alexander Kirkeberg NOR Steinkjer FIK 2:20:35 Marathon 277 Tedros G. Haile NOR Haugesund IK 1:08:21 Half Marathon





Mange norske: Nesten en av ti deltakere i Copenhagen Half er norske. Det er her illustrert med Øystein Wergeland fra Sandnes/Mandal i farger blant mange dansker i fjorårets løp. (Foto: arrangøren)



Årets løp ha vært fulltegnet i flere måneder. Likevel har mange flere norske enn i fjor sikret seg et startnummer enn i fjor da det var 1716 norske påmeldinger. Norge er suverent den nasjon som stiller flest deltakere. Svenskene har langt kortere vei til København. Likevel stiller Norge med nesten 900 flere deltakere enn Sverige, - og det i direkte konkurranse med Norges største halvmaratonløp, Oslo Maraton. Det er neppe mange norske som løper både halv i Oslo Maraton og Copenhagen halv, men med privatbil eller fly så er det mulig å rekke begge.



Påmeldinger til søndagens Copenhagen Half

1. Danmark 16616 2. Norge 2315 3. Sverige 1445 4. Tyskland 1023 5. Storbritannia 1009 6. Spaniea 539 7. Frankrike 480 8. Italia 445 9. USA 355 10. Nederland 252 Sum 10 nasjoner 24227 Totalt antall påmeldte 27040



Rekordvær?

Værmeldingene til Yr er svært lovende for løpsdagen. Det skal bli tilnærmet perfekte forhold søndag, og det er nødvendig om alle de norske skal få oppleve personlige rekorder eller årsbeste. Det er helt sikkert en avgjørende grunn til at så mange velger å løpe i København istedenfor i Oslo.



Yr melder for løpsdagen søndag 17. september