Løpet har fanget interessen til både lokale og tilreisende, konkurrenter og mosjonister. Nyvinningen i år er eget barneløp. Med 350 påmeldte, står et 50-talls frivillige og lokalt næringsliv, på tå hev for å skape en best mulig ramme for alle deltagere. Og fredagen sparkes i gang ved Show med Nils Ingar Aadne.



Løypa har start og mål i Skjervøy sentrum. (Foto: Irene Sandnes)



Skjervøy 20:1000 skiller seg ut som et unikt arrangement, med en kombinasjon av storslagen natur og en nærhet til sentrum som sjelden oppleves i fjelløp. I tillegg deltar store deler av befolkningen selv, enten som frivillige, løpere og ikke minst som publikum.

Det er gledelig å kunne skape et arrangement som favner både topp og bredde, unge og eldre, om du har som mål å fullføre eller slå naboen - Skjervøy 20:1000 passer for alle. Ekstra gledelig er det at vi også har et tilbud til de aller yngste. Lokalbefolkning som lager «Kollenstemning» på eget initiativ er et ekstra krydder i løpet.



NYHET: Barneløp

Nytt av året er eget barneløp - 1 K – 100%. Løpet er for barn mellom 0-10 år med gratis påmelding. Runden er en knapp kilometer i sentrum med 100 % innsats. Og premie i mål selvfølgelig.



Philip fikk testa løypa med skapninger han kommer til å møte under løpet.



Nilsi i kulturhuset

Nils Ingar Aadne runder 20 år som stand up komiker i år, og er en av Norges mest profilerte komikere. Fredag sparker Nilsi i gang festhelga med et spesialtilpasset show til Skjervøy 20:1000. Energisk komiker på scena på kveldstid, lynrask fjelløper på dagtid? Her kan du få måle krefter med Nilsi i løypa på lørdag.



Løyperekorder for fall?

I konkurranseklassen blir det kniving om de gjeveste plassene. Tidligere vinnere av løpet, Eirik Haugsnes, Hanne Ellingsen og Anthony Sebergsen og Silje Hansen stiller til start sammen med mange andre som kan utfordre dem. Det ligger til rette for en optimal konkurranse. For ordens skyld:



Løyperekord menn: Eirik Haugsnes 1:36:56 (2021)

Løyperekord damer: Hanne Ellingsen 1: 55:21 (2022)

Som arrangør er det nå bare å håpe på godt nordnorsk høstvær for perfekt ramme rundt løpet. Og det er ennå plass til flere deltagere. For mer informasjon om påmelding, løypekart og arrangementet generelt, besøk 201000.no eller våre kanaler på (2) Facebook eller Instagram.



Lanseringsvideo