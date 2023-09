I fjor var det Petter Northug som kastet glans over Sluseløpet i Tysvær. I år er det en ny stor stjerne som er på plass - Narve Gilje Nordås, som nylig er hjemkommet fra et suksessfullt verdensmesterskap.



Løypa er lik som den har vært før. Været kan man ikke garantere at blir som tidligere, men det skal sies at været har for vane å spille på lag med arrangøren. Nytt av året ar at på lørdagen, i stedet for foredrag med et kjent fjes, blir det styrketrening ute på Notaflåt (den lokale badestranden) med instruktør og god stemning.



Trening lørdag

– Kl. 12.00 på Notaflåt badestrand.

– Instruktør: PT Elise V. Lilleskog

– Program: Tabata uten utstyr.



Bare møt opp i treningsklær. Prisen er kroner 100,- for voksen og 50,- for barn (opp til 15 år). Skal du løpe løpet dagen etter kan det vel være smart å ta det litt forsiktig på denne økten.



Søndag = løpsdag

På søndagen er det løpsdag, og arrangøren er stolte av å ha fått på plass Rune Bjerga som konferansier, Henning Aarekol som løpskommentator og medkonferansier, og sist men ikke minst - Narve Gilje Nordås som idrettsstjerne.

– Mosjonsløp kl. 12.30

– Barneløp kl. 14.00

– Konkurranseløp kl. 15.00



