- Jeg har nesten ikke bommet noe, det er bare noe småtteri i tilfelle og litt små svinre på et par strekk. Men det var et veldig bra løp, og jeg er utrolig fornøyd, sa Maria Strømdal Wik med et smil etter dagens NM-langdistanse.

Og jenta fra Freidig hadde god grunn til å smile som dagens første norske mester på Iveland noen mil nord for Kristiansand. Hun vant drøye halvminuttet foran fjorårsvinner i yngste juniorklasse for jenter – Ingeborg Roll Mosland. Anna Taksdal ble nummer 3.



Hos de eldre juniorjentene var det langt i fra så tett i toppen, her var Kristin Melby Jacobsen i en helt egen klasse på dagens langdistanse:

- Jeg har løpt veldig bra, med bare en liten bom som kanskje kostet 50 sekunder. I dag har jeg utelukkende fokusert på o-teknikken og det har jeg lyktes veldig bra med, oppsummerte jenta som konkurrerer for Larvik OK. I dagens konkurranse var det 7 minutter ned fra Kristin til andre kvinne – Pia Young Vik, med Mathea Gløersen på 3. plass.

Hos de yngste juniorgutta var det Andreas Myrvold Skovlyst som kunne smile bredest etter dagens løp:

- Det var artig å få det til i dag etter mye sykdom tidligere i sesongen. Jeg har vært pinlig nøyaktig hele veien, og lyktes bra med det. Utrolig moro, sa unggutten fra Kongsberg OL om sin vei til toppen av NM-pallen. Der kunne han se ned på Kristoffer Strømdal Wik og Sondre Olaussen – som ble henholdsvis nummer 2 og 3.

Kilde og bilde: Pressemelding Norsk orientering

Resultater

D17-18, 5 910 m:

1) Maria Strømdal Wik, Freidig, 57.55,

2) Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering, 58.28,

3) Anna Taksdal, Ganddal IL, 1.00.42,

4) Marie Kravdal, Gjø-Vard OL, 1.01.09,

5) Anna Øvrebø Myrvold, Heming Orientering, 1.02.23,

6) Sigrid Schmitt Gran, Halden SK, 1.02.36.

D19-20, 7 760 m:

1) Kristin Melby Jacobsen, Larvik OK, 1.10.05,

2) Pia Young Vik, Nydalens SK, 1.17.04,

3) Mathea Gløersen, OL Tønsberg og omegn, 1.17.36,

4) Elisa Götsch Iversen, IL BUL-Tromsø, 1.21.55,

5) Mari Eidsmo, Freidig, 1.26.13,

6) Heidi Kristina Sebjørnsen, Fossum IF, 1.28.40.

H17-18, 6 820 m:

1) Andreas Myrvold Skovlyst, Kongsberg OL, 49.51,

2) Kristoffer Strømdal Wik, Freidig, 51.41,

3) Sondre Olaussen, Oppsal Orientering, 52.28,

4) Jonas Fenne Ingierd, Bækkelagets SK, 52.30,

5) Vebjørn Bergh-Hansen, Byåsen IL, 56.24,

6) Oskar Heksem, Fana IL, 56.35.

H19-20, 9 850 m:

1) Martin Vehus Skjerve, Frol IL, 1.15.00,

2) Alfred Bjørnerød, OK Moss, 1.17.01,

3) Brage Takle, Kristiansand OK, 1.17.06,

4) Hans Gjermundsson Urset, Nydalens SK, 1.18.31,

5) Iver Dalsaune Thun, Freidig, 1.19.09,

6) Andreas Vistnes Myklebost, Sandnes IL (Rogaland), 1.19.19.