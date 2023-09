- Det betyr veldig mye for meg å vinne NM-gull på langdistanse, og når det i tillegg også gir Kongepokal blir det ekstra moro, sa en smilende glad Marie Olaussen etter dagens NM-langdistanse i Iveland noen mil nord for Kristiansand. Da hadde landslagsløperen gjort unna de nesten 11 kilometerne i luftlinje på nærmere 90 minutter i det som må kunne betegnes som tungt Sørlandsterreng:

- Jeg var godt forberedt på det som ventet, både fysisk og o-teknisk. Jeg føler at langdistanse er noe jeg behersker – og i tillegg hadde jeg gjort «leksen» ved å se på gamle kart over området.



- I dag gjennomfører jeg også bra, uten noe særlig bom.

Når VM-løper Olaussen gjennomfører godt på en langdistanse, er hun vanskelig å følge i dag viste imidlertid hjemmefavoritten Marianne Andersen at hun holder høyt nivå tross sine 43 år. Til slutt skilte det bare snaue halvminuttet mellom de to VM-løperne på toppen av resultatlisten. Bronsen gikk til Anne Margrethe Hausken Nordberg (47 år). Dette var Olaussens første Kongepokal og hennes andre individuelle NM-gull i seniorklassen.



I herreklassen var det Magne Dæhli som kunne juble for sin – og familiens – første Kongepokal:

- Så langt i år har jeg bare vært en skygge av slik jeg ønsker å fremstå i o-løypen, men i dag var jeg der jeg ønsker å være, sa han etter løpet.

Et løp hvor han viste seg som den klart sterkeste:

- Jeg håper unggutta skal få slite med å holde følge med meg på langdistanse også fremover, sa han med et smil.



God grunn til å smile når han løper inn til sitt 3. NM-gull på distansen, men som en prikk under utropstegnet ble han i dag også belønnet med Kongepokal:

- Det føles godt at jeg benytter denne muligheten, som kanskje er min siste mulighet til å vinne Kongepokal på langdistansen.

Han gjorde det med nesten halvannet minutt ned til sølvvinner Sander Arntzen. Anders Vestøl – på 3. plass – var drøye 2 minutter bak dagens vinner.

Kilde og bilde: Pressemelding Norsk orientering

Resultater

D21, 10 850 m:

1) Marie Olaussen, Fredrikstad SK, 1.29.31,

2) Marianne Andersen, Kristiansand OK, 1.29.58,

3) Anne M Hausken Nordberg, Nydalens SK, 1.31.46,

4) Ane Dyrkorn, NTNUI, 1.32.18,

5) Ingrid Lundanes, Emblem IL, 1.34.23,

6) Anna Ulvensøen, Nydalens SK, 1.36.29.

H21, 13 780 m:

1) Magne Dæhli, Halden SK, 1.34.39,

2) Sander Arntzen, NTNUI, 1.36.03,

3) Anders Vestøl, NTNUI, 1.36.44,

4) Elias Jonsson, NTNUI, 1.37.48,

5) Andreas Sølberg, IL Leik, 1.37.52,

6) Håvard Sandstad Eidsmo, Freidig, 1.41.56.