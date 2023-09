OCC (Orsières-Champex-Chamonix) er et terrengløp som er 55 kilometer langt, og som byr på mektige 3500 meter med stigning. Løypa følger spektaulære Val d´Entremont i Sveits, med sine isbreer og elver, før den krysser over til fransk side ved Cotogne. Som vanlig stilte en rekke sterke løpere i startfeltet, og norske Angermund måtte finne seg i å være en av forhåndsfavorittene. Vi nordmenn var også nysgjerrige på Sindre Buraas sitt løp.



Angermund underveis. (Foto: © UTMB®)



Som ventet ble det kamp om de gjeveste plassene, og tempoet underveis var imponerende høyt. Kinesiske Tao Lung og Yousheng Guan ledet første halvdel av løpet, mens Angermund tok ledelsen omtrent halvveis, like før de nådde Col de la Balme. Guan ga ikke opp lett, men holdt seg kun noen sekunder bak sammen med italienske Francesco Puppi, mens Rob Simpson, Antonio Martinez og Jeshurun Small kjempet om tredjeplassen.



Det gikk altså Angermunds vei og han vant til slutt på utrolige 4.42.40. Det er første gang løpet blir løpt på under fem timer. Puppi tok andreplassen med 4.44.58, mens Antonio Martinez fra Spania ble nummer tre med 4.45.19. Guan ble til slutt nummer fire.



Stian Angermund fikk kjærkommen mottakelse i målområdet. (Foto: © UTMB®)



I kvinneklassen dominerte Toni McCann den siste halvdelen av løpet. Hun lå litt bak Miao Yao og i selskap med Allie McLaughlien, Katie Schide og Rachel Drake, men etter hvert som kilometrene gikk unna etter halvløpt løype, økte hun ledelsen. Hun løp i mål til 5.18.21. Amerikanske Schide, som vant UTMB 2022, ble nummer to med 5.26.25, og kinesiske Yao ble nummer tre med 5.27.07.



Toni McCann inn til overlegen seier i kvinneklassen. (Foto: © UTMB®)



Norske resultater

Sindre Buraas stilte også i OCC og ble nummer 36 totalt. Han løp i mål på 5.27.41. På sin Strava-profil beskriver han løpet som en berg- og dalbane av et løp, hvor han startet med rangering som nummer 115. Sånn sett var han fornøyd med prestasjonen, og han skriver at vær, forhold og stemning underveis var upåklagelig, og at dette er hans beste ultratrail-løp plasseringsmessig. Videre skriver han:



Selvom jeg er fornøyd med resultatet er det noe skuffende at jeg også denne gangen får det tungt den siste halvdelen som gjør at det går utover opplevelsen og resultatet. Pacing er fortsatt ikke min sterke side, jeg ligger tett på teten på første fjell og bruker alt for mye energi som jeg sårt trenger til siste del av løpet. Det er riktig å være offensiv, men et sted går grensen.



Kristoffer Eftedal kom i mål til en 40. plass på 5.29.09, halvannet minutt bak Buraas. Jonas Veka Tretli ble nummer 157 med 6.28.42. Fredrik Forfang ble nummer 293 med 7.29.06 og Henrik Lian ble nummer 1385 med 11.58.00. Vi hadde ingen norske kvinner med i OCC.



Plass Navn BIB Klasse Sponsor / Team Res.Klasse Sluttid Bak 1 Stian ANGERMUND 6001 35-39M Asics 1 4.42.40 0.00.00 ...36 Sindre BURAAS 6243 20-34M Hoka x untold_movement 27 5.27.41 0.45.01 ...40 Kristoffer EFTEDAL 6220 20-34M Untold_Movment x Hoka 30 5.29.09 0.46.29 ...157 Jonas Veka TRETLI 6451 35-39M Salomon Norway 26 6.28.42 1.46.02 ...293 Fredrik FORFANG 7172 20-34M Rjukan Friidrett & Triathlon 132 7.29.06 2.46.26 ...1385 Henrik LIAN 8186 45-49M Trondheim Triatlonklubb 151 11.58.00 7.15.20



Her kan du se en oppsummering av årets OCC-løp. Ultra Trail du Mont Blanc fortsetter gjennom helgen med løpene TDS, CCC og UTMB.









Relevante linker

Se alle resultater

2019: Stian Angermund-Vik vant OCC-løypa i Ultra Trail du Mont Blanc