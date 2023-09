Tekst av: Jan R. Hansen / Sverre Larsen. Foto: Sverre Larsen



Løypa starter i skogsterreng, og stiger så den første km’en opp til et fjell­parti 60 moh, før den tar seg ned igjen mot vending, og returnerer på østsiden av Kjellandsvannet, med småkupert terreng og nydelig utsikt over vannet. Videre passerer løypa østsiden av Uffortjønn, før avslutningsstrekket mot mål, som var blitt veldig bra, og sikkert gledelig behagelig for alle dem som kanskje hadde brukt litt for mye krefter på de hardere partiene.

Vi ble imponerte over hvor forseggjorte traséene var, som f.eks. plankebroene over fuktige områder, forsynt med sklisikring i form av tjærepapp.



Deltakelse

Synd at det er så vanskelig å trekke flere løpere fra Kristiansandsområdet ut hit, men de kan bare angre for at de mistet denne opplevelsen. Til gjengjeld hadde løypesjef Ole Johan Bueklev mobilisert folk lokalt, og vi telte opp nær 115 deltakere som ikke ellers er deltakere i karu­sellen. Mest markant var en stor flokk ungdom fra Søgne fotball, mest gutter, som bidro til å for­skyve litt på den vanligvis ganske jevne kjønnsbalansen.





Sprek ungdom klar til start. (Foto: Sverre Larsen)



Karusellsjef John Humborstad var veldig tilfreds med at vi passerte fjorårsresultatet (på 530). Før korreksjoner for uteglemte har vi et deltak­ertall på 544, fordelt med 220 jenter og 324 gutter. Dessuten var det Barnas karusell på dette arrange­mentet, med totalt 37 deltakere, hvorav 27 var lokale engangsstartende. De minste løp ut med liv og lyst, og flere tok seg ekstrarunde i skogen etter å ha fått sine fortjente medaljer rundt halsen. Ved målgang fikk de også boller og smoothies.





Barna hadde sitt eget løp denne gangen. (Foto: Sverre Larsen)



Det var et yrende liv i start- og målområdet, mye mer enn på de vanlige løpene. I tidsrommet med puljestarter opplevde vi det som reneste kaotiske sirkus i arrangørens teltleir. Både Sekretariatet, startere og staben i målteltet hadde det mer travelt enn de kunne huske. Et under at vi likevel kunne få en ordnet resultatliste ut av dette.



Resultater

I vanlig løype ble det hos jentene seier til Elisabeth Gill (24:06), foran Anne Kari Borgersen (24:42), Elisabeth Ramsdal (27:50), Mia Bueklev (28:52) og Elisabeth Erikssen (29:21). Hos guttene gikk topp-plassene, som flere ganger før til hhv. sønn og far Klungland, med Truls (19:26) først, ganske tett foran Tormod (19:33), fulgt av Frode Lindblom (21:01), Josef Klungland (21:02) og Markus Aamodt (21:05).

På milslukeren ble det klar jenteseier til Silje Heiland (53:25), foran Inger Britt Bakstad (63:23) og Nina Slåen Svendsen (67:00). Hos guttene ble det solid seier til Jan Rikard Olafsen (44:22), foran Joachim Stubstad (49:03) og Thomas Engebretsen (49:05).

3 nye løpere hentet seg sesongnummer denne gangen, og 89 løpere fikk sesongens første løp, så nå har hele 2130 vært med på minst 1 tellende løp.

Ytter­ligere 31 oppnådde sitt 7. løp, som kreves for årspremie, så totalen av premierte er nå 887.



Starten går for løperne som valgte "Vanlig løype". (Foto: Sverre Larsen)

Sverre Larsen var som vanlig på plass med fotoapparatet på sidelinjen, og har også tatt en prat med noen av deltakerne.

Det var 4 slags opplegg på menyen. Den første pulja gikk klokken 17.00, og var barneløpet med ei runde på 500 meter. Deretter gikk ungdomspulja klokken 17.05. Og så gikk Milslukeren klokken 17.15, og kort løype gikk klokken 17.30.

Deltakerne koste seg, og det vanket drikke og boller i målområdet, og man kunne kjøpe vafler hvis man ville unne seg noe godt for anledningen når man var kommet i mål. Jeg tok en prat med en ungdom, to voksne deltakere og arrangøren representert med Repstad, og som vanlig gikk arrangementet knirkefritt, og Repstad er profesjonelle arrangører med et godt og unikt og sterkt rykte.



Lina Gullsmedmoen (27) Deltaker (Foto: Sverre Larsen)



- Jeg synes løypa her i dag er veldig fin. Det er et fint område og fin natur her. Og løypa er veldig godt tilrettelagt for ulike behov, sier Lina med et lurt smil rundt munnen.

Hun synes at det spesielle med dette løpet er at alle myrer er dekket til. Og at det er flott å løpe over alle myrene. Det er planker og broer ute i løypa. Og man kan løpe gjennom løypa uten å bli veldig sliten. Og det som er så fint med Søgne og bygda her, er at man får oppleve løyper utenfor Kristiansands-området, og det er jo gøy å være ute i det fri med nye løyper på menyen.





Svein Ivedal (59) Deltaker. (Foto: Sverre Larsen)



- Målet med løpet her i Søgne i dag er å komme i bedre form og få testet seg litt. Dette er en kjempefin trasé med nok av utfordringer. Og det er mange oppforbakker og nedoverbakker, sier Svein engasjert.



Sveins sterke sider i løping er lange løyper. Han liker variert terreng og et variert opplegg i løpene. Han har ingen sterke preferanser for noe terreng, men han antyder at han trives best med skog og sti.



Rolf Stig Prestvold (56) Arrangør fra Repstad. (Foto: Sverre Larsen)



- Løypa er variert og fin i dag. Man løper rundt noen flotte vann og innsjøer, og så er det gode og opparbeidede stier her, sier Rolf engasjert.

- Det er mange folk, og alle er hyggelige. Og det er mange ildsjeler her fra karusellen, og vi skylder dem en stor takk, og ingenting er jo selvfølgelig. Det er veldig god organisering av løpet og ting knyttet til løpet, og parkeringsforholdene er gode. Og parkeringsvaktene er flinke. Så alt ligger til rette for en god stemning og et løp som folk liker, sier Rolf.



Neste karuselløp er mandag 4. september på Odderøya, og det starter til vanlig tid. Det blir derfor 2 karuselløp neste uke!





Mer informasjon

Se alle resultater her (pdf)

Karusellens hjemmeside