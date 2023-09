Rank Race No Name Nation Club Category Time Behind 1 11826 Astrid Skyrud NOR Vitamin Well Nordic Runners K23-34 0:40:49 2 11415 Linn Kristin Vibekken NOR Kil K40-44 0:42:56 + 2:08 3 10144 Bente Lien Hæhre NOR K23-34 0:43:13 + 2:25 4 10104 Annika Lorentzen NOR K50-54 0:43:28 + 2:40 5 11606 Fredrikke Gregorson NOR Storebrand Sport K23-34 0:43:35 + 2:47 6 11168 Tonje Holan Marstein NOR K23-34 0:43:56 + 3:07 7 10793 Mari Melby Breum NOR K23-34 0:44:24 + 3:36 8 10740 Live Thorsrud NOR K20-22 0:44:56 + 4:08 9 11902 Ellen Marie Hole NOR Velledalen IL K23-34 0:45:03 + 4:15 10 10259 Elisabeth Willoch NOR K40-44 0:45:18 + 4:29