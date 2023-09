- Jeg har bare lagt igjen noe smått, men ingen store ting. Så det var et godt løp, sa Pia Young Vik etter at hun hadde løpt inn til NM-gull på mellomdistanse i eldste juniorklasse for jenter. Løperen fra Nydalens SK var 3 små sekunder kjappere enn torsdagens vinner på langdistanse – Kristin Melby Jacobsen. Mathea Gløersen løp inn til bronse på Iveland i dag.



Små sekunder og tette oppgjør var gjennomgangsmelodien for juniorklassene når det handlet om seieren på dagens NM-mellomdistanse. Hos de eldste gutta var det Alfred Bjørnerød som hadde marginene med seg: - Jeg er godt fornøyd med løpt, sa han etter vel gjennomført – og la til at det bare var noen småsvinger underveis han hadde å utsette på sin gjennomføring. En gjennomføring som holdt til seier med 15 sekunder ned til hjemmefavoritten Brage Takle. Andreas Vistnes Myklebost ble nummer 3 i denne klassen.



Hos de yngre juniorene var det også sekunder det var snakk om i kamp om seieren. Vebjørn Bergh-Hansen gjorde seg fortjent til å ha dem med seg hos de yngste juniorgutta:

- Jeg har løpt veldig bra. Det er noe av det aller beste jeg har gjort noensinne, sa han etter at det var klart at han var norsk mester. Hans første NM-gull. Dette vant han 16 sekunder foran Jonas Fenne Ingierd, med Sondre Olaussen på 3. plass.



Anna Taksdal gikk til topps hos de jevngamle jentene.

- Jeg har bare gjort en liten feil underveis, så det var ganske bra løp, sa løperen fra Ganddal IL med et smil etter sitt mellomdistanseløp.

En mellomdistanse hvor hun vant 6 sekunder foran Sigrid Haugskott, med Sigrid Schmitt Gran på 3. plass.

Kilde: PM Norsk orientering

Resultater



D17-18, 2 740 m:

1) Anna Taksdal, Ganddal IL, 24.15,

2) Sigrid Haugskott, OL Trollelg, 24.21,

3) Sigrid Schmitt Gran, Halden SK, 24.47,

4) Marie Scheele, Nydalens SK, 25.26,

5) Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering, 26.44,

6) Maren Sofie Fremstad, Larvik OK, 26.48.

D19-20, 2 950 m:

1) Pia Young Vik, Nydalens SK, 24.20,

2) Kristin Melby Jacobsen, Larvik OK, 24.23,

3) Mathea Gløersen, OL Tønsberg og omegn, 26.29,

4) Elisa Götsch Iversen, IL BUL-Tromsø, 26.47,

5) Mari Eidsmo, Freidig, 27.22,

6) Heidi Kristina Sebjørnsen, Fossum IF, 27.36.

H17-18, 3 560 m:

1) Vebjørn Bergh-Hansen, Byåsen IL, 26.39,

2) Jonas Fenne Ingierd, Bækkelagets SK, 26.55,

3) Sondre Olaussen, Oppsal Orientering, 27.33,

4) Andreas Myrvold Skovlyst, Kongsberg OL, 28.00,

5) August Hellerud Sire, Konnerud IL, 28.02,

6) Martin Christoffer Borg, IL Koll, 28.07.

H19-20, 3 790 m:

1) Alfred Bjørnerød, OK Moss, 27.00,

2) Brage Takle, Kristiansand OK, 27.15,

3) Andreas Vistnes Myklebost, Sandnes IL (Rogaland), 27.47,

4) Hans Gjermundsson Urset, Nydalens SK, 28.03,

5) Martin Vehus Skjerve, Frol IL, 28.24,

6) Martin Størmer-Antonsen, Nydalens SK, 29.14.