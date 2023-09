- Jeg har bare litt surr og noe nøling inn i et par poster, men jeg måtte grave ganske dypt underveis, sa Tone Bergerud Lye etter sitt løp som holdt til NM-gull. Bronsevinneren fra mellomdistansen i fjor løftet seg til toppen av pallen i år etter å ha vært på leting etter formen siden i vår:

- Jeg fant igjen gleden ved å løpe orientering nå de siste ukene, og har virkelig hatt det moro på en del løp – blant annet klubbmesterskapet.

-I dag har det vært skikkelig artig, og jeg har gjort et tilnærmet perfekt løp.



Når løperen fra Nydalens Sk igjen er i form og leverer nært opp mot perfeksjon er hun vanskelig å holde følge med. Ingen i feltet lyktes med det i dag. Klubbvenninne Anne Margrethe Hausken Nordberg var nærmest – drøye halvminuttet bak – og 47 åringen tok seg et steg høyere på pallen på dagens mellomdistanse enn hva hun ble på langdistansen torsdag.

For Marianne Andersen – som var snaue minuttet bak Bergerud Lye i dag – var det et steg ned – til bronseplass i dag – fra sølvmedalje under langdistansen på torsdag.



Der det var kjente navn og forhåndsfavoritter å se på pallen i dameklassen, var det en overraskelsesmann på toppen i herreklassen under dagens NM-mellomdistanse:

- Dette var veldig overraskende. Jeg hadde kanskje håpet på en topp 10 plassering, sa Oskar Edvardsson selv like etter målgang.

Svensken som konkurrerer i NTNUI-drakten gjorde sitt «livs løp» på Vatnestrøm i Iveland i dag:

- Teknisk er det helt perfekt, men jeg åpnet såpass hardt at jeg måtte senke farten midtveis for å «komme meg til mål», sa han selv om sin ferd mellom postene.



En ferd han gjorde unna drøye minuttet kjappere enn sin klubbkamerat Anders Vestøl. Torsdagens bronsevinner på langdistansen fikk med seg sølvmedalje fra dagens mellomdistanse, mens Jørgen Baklid var 3. mann og 3. NTNUI-løper på pallen. NTNUI var faktisk såpass dominerende at de la beslag på de 7 første plassene under dagens mellomdistanse i herreklassen.

Noe dagens gullvinner hadde fått med seg:

- Selv om jeg vinner i dag, er det ikke sikkert at jeg kommer på førstelaget. Uttakene i NTNUI er veldig tøffe, så vi får se, var hans spontanvurdering like etter sitt første NM-gull.

Det var i hvert fall ikke snakk om saken i herreklassen i dag overraskelsesmannen Edvardsson var dagens navn, og selv om uttakene i NTNUI er tøffe skal det nok godt gjøres å komme unna han når førstelaget til morgendagens stafett skal komponeres.

Kilde og bilde: pressemelding Norsk orientering

Resultater

H21 A-Finale, 5 320 m:

1) Oskar Edvardsson, NTNUI, 34.04,

2) Anders Vestøl, NTNUI, 35.10,

3) Jørgen Baklid, NTNUI, 35.17,

4) Elias Jonsson, NTNUI, 35.19,

5) Isak Jonsson, NTNUI, 35.21,

6) Sander Arntzen, NTNUI, 35.22.

D21 A-Finale, 4 200 m:

1) Tone Bergerud Lye, Nydalens SK, 33.54,

2) Anne M Hausken Nordberg, Nydalens SK, 34.28,

3) Marianne Andersen, Kristiansand OK, 34.45,

4) Ane Dyrkorn, NTNUI, 36.30,

5) Marie Olaussen, Fredrikstad SK, 36.32,

6) Oda Scheele, Nydalens SK, 37.39.